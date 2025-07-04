Кадровый агропотенциал. Роль государства и бизнеса в решении проблемы дефицита персонала

«Эко-Культура»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Об острой нехватке как специалистов, так и простых работников в АПК говорят далеко не первый год. Однако вопрос не только не решается, но, кажется, обостряется все больше. В стране даже сформирован целевой федеральный проект, но для того, чтобы от него была отдача, важно не только финансирование, но и изменение самого отношения людей к сельской жизни и работе. А для того, чтобы молодежь не спешила перебираться в города, необходимо создание комфортных условий проживания. Какую еще работу нужно проделать и кто в этом может помочь, рассказывает автор данной статьи

Роль кадров в агропромышленном комплексе чрезвычайно важна. Это не раз подчеркивалось президентом и довольно остро обсуждается в аграрном Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Безусловно, кадры — важнейший фактор, напрямую влияющий на эффективность сельскохозяйственного производства, продовольственную безопасность и в конечном счете на независимость нашей страны. От их качества, от каждого агронома и механизатора, зоотехника и доярки зависят и темпы технологического развития всех отраслей АПК. На плечах аграриев лежит решение стратегически важных задач по наращиванию производства (на 25% к 2030 году), экспорта и расширению ассортимента предлагаемой населению продукции. С точки зрения государства приобретают особое значение уже не липовые и бравурные отчеты, а кадровая политика и глубокий HR-брэндинг компаний в АПК.



В самом деле, если бизнес не развивается или банкротится, а объемы производства сельхозпродукции снижаются, желающих работать в АПК будет меньше. Такой тезис подтверждается данными Центрального Банка России. В частности, в начале года ЦБ предупреждал, что возможное снижение урожая-2025 может стать новым проинфляционным фактором, возникшим как бы из ниоткуда.



Все это в совокупности свидетельствует о необходимости срочного изменения кадровой политики в АПК для решения оперативных задач, стоящих перед страной, и указывают на всевозрастающую ответственность органов исполнительной власти и бизнеса за ее правильную работу.



За последние 10 лет численность сельского населения то увеличивалась, то уменьшалась и к 2023 году, по данным Росстата, составила около 36,8 млн чел. (в 2013-м — 37,2 млн). За данный период доля городских жителей выросла на 1% — с 74 до 75%, а сельских, соответственно, на столько же опустилась. Интересно, что сто лет назад на селе проживало около 84% россиян, то есть показатель сократился более чем в три раза. При этом из оставшихся 25% сельского населения, а это 36-37 млн человек, в АПК заняты только около половины (53%), или каждый второй. Это значит, что снижение численности селян в три раза несущественно и компенсируется современными технологиями, а дефицит кадров может быть преодолен за счет изменения кадровой политики с целью привлечения безработных сельских жителей, закрепления старых работников или привлечения новых.



В декабре 2023 года Минсельхоз России оценивал дефицит рабочей силы в агроотрасли в 200 тыс. специалистов. Это количество с лихвой можно было бы покрыть за счет незанятого сельского населения, но для этого нужны конкретные действия: отработка по распределению после учебы, внедрение искусственного интеллекта, участие в различных федеральных и региональных проектах, налоговые преференции жителям села, сельская ипотека или льготное жилье.



Для принятия правильных решений стоит разобраться, почему так происходит.







Трансформация экономики

Изменение социально-экономических отношений, бурное развитие новых технологий и искусственного интеллекта, активизировавшееся в последнее время противостояние сверхдержав — все это имеет прямое влияние на АПК всех стран и, как следствие, на мировые рынки сельскохозяйственной продукции. Кроме того, данные факторы откладывают свой отпечаток и на другие отрасли как мировой, так и российской экономики.



Согласно информации Росстата на май 2024 года, по всем отраслям в нашей стране на 100 вакансий приходился 21 безработный, а на каждого безработного насчитывалось пять вакансий, что, естественно, дает право соискателю на более широкий простор в выборе места работы, чего не было ранее. Такого статведомство не фиксировало последние 25 лет.



Данные изменения наблюдаются на фоне рекордно низкого уровня безработицы в стране (2,7%) и, наоборот, на фоне высокого уровня занятости населения — 79%. А это уже свидетельствует о банальном отсутствии «рабочих рук». Вывод: технологическое развитие АПК без кадров крайне сомнительно.



Печально, но ситуация усугубляется еще и тем, что Росстат фиксирует стабильное падение доли именно аграрной занятости в показателе общей занятости россиян. Такая тенденция может свидетельствовать об оттоке из отрасли уже имеющихся кадров по причине неудовлетворительной кадровой работы сельхозпредприятий и неадекватного регулирования сектора органами исполнительной власти. Можно предположить, что кадры обоснованно мигрируют в города и в другие, более эффективные секторы отечественной экономики, в том числе уходят на фриланс.







Для преодоления сложившейся ситуации ключевой задачей государства может быть разработка и внедрение комплекса мер, направленных на изменение условий труда в АПК, достижение социального равенства сельских и городских жителей и государственное гарантирование хотя бы минимального уровня рентабельности предприятиям отрасли. Однако эта задача в современных условиях совсем непростая.



В свою очередь, главной ролью бизнеса здесь могла бы быть организация работы таким образом, чтобы сельское и городское население имели приблизительно равные доходы. Возможность удаленной работы стирает региональные различия по уровню заработной платы. Конечно, со стороны правительства для этого уже разработаны, приняты и реализуются «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» и государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». В текущем году финансирование этих программ было увеличено вдвое. Также продолжается стимулирование роста занятости и увеличения уровня доходов сельских жителей. Действуют программы, направленные на улучшение качества жизни селян, модернизацию и развитие социальной инфраструктуры.



Бонусы, новые технологии и популяризация АПК

Несмотря на все предпринимаемые усилия, дефицит кадров по-прежнему сохраняется. Отмечается снижение количества выпускников сельскохозяйственных вузов (на 4,5% в 2023 году), а также сокращение количества их трудоустройств в АПК (55-58%). В этом отношении, пожалуй, можно выделить Оренбургский государственный аграрный университет: 72,6% дипломников этого вуза по-прежнему идут работать по своей специальности.



Но этого явно недостаточно. Отсутствует комплексный подход к формированию заказов по научному обеспечению агротехнологий, их стабильному финансированию и внедрению. Научно-исследовательские работы бессистемны и редко ориентированы на конечный результат, а наука вообще отстранена от формулирования технологической политики государства.



Отрасль по-прежнему нуждается в высококлассных биоинженерах, конструкторах новых сортов, IT-специалистах, робототехниках и операторах автоматических процессов. Нужны не просто выпускники, а высококачественные кадры.



Каковы перспективы Но есть ли вообще потенциальные работники в стране и какая нас ждет динамика численности кадров в ближайшей перспективе? Согласно информации Росстата, за первое полугодие 2024 года в России родилось 599 тыс. детей. Это соответствует антирекорду 1999 года и гораздо ниже прогноза Социального фонда России. При этом с 1995 года в семьях в среднем рождается меньше двух детей. Сейчас это по 1,41 ребенка, чего не было с 2006-го.



Все это свидетельствует о том, что ожидать естественного роста численности населения (кадров) в ближайшей перспективе не приходится. Поэтому различные госпрограммы, направленные на стимулирование рождаемости, возвращение репатриантов на историческую Родину, чрезвычайно актуальны и должны быть закреплены за конкретными ответственными исполнителями. Населению нужно гарантировать уверенность в завтрашнем дне, благополучие и процветание в гармонии с природой. Все это может переломить тренд низкой рождаемости, а значит, и тенденцию к сокращению численности населения.

Качественное образование — это и новые уровни рентабельности, и новые технологии, и новые сорта растений и породы животных. Естественно, что для привлечения таких кадров бизнесу придется менять свою HR-политику (пятидневная рабочая неделя, санаторно-курортные программы, конкурентный уровень заработной платы, школьное и дошкольное воспитание детей). И такая практика уже есть.



Например, по статистическим данным подразделения «Авито-работа», количество вакансий, сопровождаемых различными бонусами, за 2023 и 2024 годы заметно увеличилось. Все чаще соискателям предлагают медицинскую страховку, компенсацию питания, проживания и так далее.



Параллельно с этим необходимо интенсифицировать системную научно-исследовательскую работу в аграрных НИИ в интересах АПК. Нужны новые современные отечественные технологии и российское программное обеспечение для современного оборудования. И тут со стороны государства первые шаги тоже уже сделаны. В рамках разрабатываемого нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» формируется федеральный проект «Кадры в АПК». Его конечная цель — укомплектованность специалистами предприятий отрасли до 95%. Конечно, денег там пока недостаточно (на 2025 год выделено 7 млрд руб.), но это только начало.



Кроме того, придется менять неформальные институты, корректировать устоявшееся отношение отечественной молодежи к деревне. Будет необходимо наращивать сельскую медийную активность, добиваться цифрового равенства и привлекать к деревенской жизни работников, не связанных с сельскохозяйственной отраслью. Для решения проблем с кадрами государству придется сделать труд в АПК более привлекательным во всех смыслах, чем работа в сфере услуг или вахтовым методом. Стране в первую очередь нужны хлеборобы, а уж потом ветеринарные клиники для домашних питомцев, доставщики пиццы и тому подобное.



Нужны управленцы с развитым бизнес-мышлением Галина Спасенова, Cтарший партнер Kontakt InterSearch Помимо привычного дефицита рабочих и узких специалистов, все больше агрокомпаний сталкиваются с острой нехваткой управленцев — как линейных, так и топ-уровня.



Растет спрос на руководителей с развитым бизнес-мышлением: у многих в агросекторе есть понимание «производительности», а вот «экономичности» и «стратегичности» — пока что нет. Кроме того, на первый план выходит цифровая компетентность: востребованы специалисты, способные работать с ML, Big Data и внедрять современные технологии в отрасль.



От топ-менеджеров сейчас ждут не только организации процессов, но и активной роли в мотивации, удержании и развитии персонала. Современный управленец становится лицом компании, носителем корпоративной культуры и драйвером перемен. Грамотных руководителей на рынке мало — зачастую их «выращивают» внутри через системы обучения и наставничества.



Для самих же управленцев особое значение имеет корпоративная культура: атмосфера признания, уважения, свобода творчества. Особенно это важно для молодежи, которая только начинает свой карьерный путь. Такие нематериальные преимущества отличают крупные компании: они часто компенсируют не самые высокие оклады сильными HR-брендами и возможностями развития. Малые предприятия обычно готовы платить больше, но и требования к кандидатам выше — им нужны «готовые» управленцы, они не хотят вкладываться в их развитие с нуля.



Главным же вызовом для АПК, по моему мнению, сейчас является работа с устойчивыми стереотипами. Труд в секторе до сих пор кажется многим непрестижным и технологически отсталым по сравнению теми же IT или финтехом. Кроме того, отталкивает отсутствие гибкости, перспектив роста и интересных вызовов. Поэтому агрокомпаниям сейчас важно развивать HR-инструменты, строить современные корпоративные культуры и уделять внимание нематериальной мотивации, чтобы выигрывать конкуренцию за управленческие таланты.

Аграрный Комитет Госдумы активно поддерживает программы развития сельского туризма, зеленой энергетики и здоровой экологии. Все это помогает популяризировать сельский образ жизни и способствует адаптации выпускников к ее особенностям и традициям.



Между тем стоит выделить и негативные факторы, которые критически влияют на предпочтения населения и молодых людей — выпускников сельскохозяйственных образовательных учреждений. Среди них неблагоприятные условия труда, режим работы и отдыха, отпуск, социально-курортное обеспечение, устаревшие технологии, низкая энерговооруженность аграриев и отсутствие научной организации труда (НОТ). Смущает соискателей и отсутствие перспектив профессионального и карьерного роста, неконкурентно низкий уровень заработной платы в сравнении с другими отраслями экономики, а также цифровое неравенство и отсутствие досуговой инфраструктуры в деревнях и селах.



Предпосылки роста зарплат

Еще один из важных антифакторов — дисбаланс заработной платы по отраслям. По многим секторам экономики реальные зарплаты за последнее время сильно увеличились. Темпы такого роста сопоставимы с рекордными темпами 2000-2007 годов. Однако в АПК средняя зарплата на конец 2023 года составляла менее 60 тыс. руб., а тот же курьер может получать до 100 тыс. руб. в месяц.



Среди основных причин дисбаланса в доходах можно выделить бурное развитие цифровых технологий, возможность сочетания естественного интеллекта с искусственным, что дает уникальную возможность работать удаленно (в том числе во фрилансе), не выходя из дома и в любой точке мира с минимальными вложениями. Иными словами, на фоне низкой зарплаты в АПК сельский житель получил возможность изменить свой режим работы и нагрузку. У него появился широкий выбор занятости, обеспечивающей ему доход как минимум не ниже, чем в агроотрасли. Работодатель больше не диктует условия, а вынужден соглашаться с требованиями сотрудника. И все это происходит на фоне неорганизованной трудовой миграции и эмиграции, СВО, демобилизации, сокращения потока репатриантов, которые также влияют на численность соискателей и рост требований к условиям труда.



Для молодежи важны наставничество и развитая система адаптации Елена Бузо, Руководитель проекта по развитию агропромышленного направления hh.ru в ЦФО Минимум последние 5-7 лет каждый аграрный сезон наблюдается жесткий кадровый голод в профобласти сельского хозяйства. У нас есть такой показатель, как hh.индекс, — это индекс конкуренции, то есть количество активных резюме на вакансию. Показатель каждый год стабильно падает весной, летом и осенью, когда резко вырастает число вакансий. Сотрудников не хватает, к тому же традиционный для сельского хозяйства дефицит кадров осложнился в последнее время и общей ситуацией на рынке труда: самые человекоемкие сферы равно самые дефицитные. Компании из разных отраслей нуждаются, по сути, в одних и тех же специалистах.



Дефицит кадров в АПК обусловлен как высокой конкуренцией со стороны других профсфер, так и низким спросом среди соискателей, одной из причин которого является сезонность найма, характерная для весомой части вакансий в сельском хозяйстве. Среди других причин можно назвать нехватку квалифицированных кадров и невысокую популяризацию агрокомплекса в целом по сравнению со многими другими отраслями, в том числе среди молодежи. Проблема дефицита кадров усугубляется и ростом естественной убыли населения. Сложившиеся условия диктуют новую парадигму найма, удержания и адаптации людей, автоматизации процессов, цифровой трансформации отрасли и использования искусственного интеллекта.



Однако сельскохозяйственные компании уже привыкли функционировать в ситуации кадрового голода и сумели выработать ряд инструментов по привлечению соискателей. Так, особенное внимание аграрии стали уделять работе с брендом работодателя. И это не просто выкладывание на сайте фотографий выпускаемой продукции, соискателю важно и нужно увидеть, как устроена компания, чего он может добиться в ней. Зумеры, молодое поколение, без которого движения вперед не будет, — визуалы, поэтому кандидатам необходимо показывать короткие видео, запоминающиеся картинки, акцентировать внимание потенциальных сотрудников на том, что выделяет компанию, чтобы человеку захотелось в ней работать. Нужно активно рассказывать про программы well-being, про все бонусы и плюшки «на борту» — это может быть компенсация питания, льготные ипотечные программы, вахтовые автобусы, возможность заниматься спортом, хобби и пр.



Для молодежи и не только также важны наставничество и развитая система адаптации: в одном из наших опросов каждый третий респондент сообщил, что имел опыт увольнения в первые три месяца из-за того, что ему не помогли адаптироваться на рабочем месте. Помимо онбординга, компании идут и в сторону обучения и переобучения, есть даже кейсы, когда операторов на заправочных станциях переучивали на доярок, разнорабочих — на механизаторов и так далее. Люди остаются внутри компании, растут, горизонтально и вертикально, а также транслируют своему окружению, что в этой компании можно развиваться и чувствовать себя комфортно. Таких кейсов в АПК уже очень много, и они встречаются не только в огромных агрохолдингах, но и в средних и даже малых фермерских хозяйствах.



Я много общаюсь с представителями агробизнеса, и вместе мы видим одну картину: не идут работать в АПК именно те выпускники, которые выбрали эту специальность по остаточному принципу (поступали куда смогли, где конкурс меньше и тому подобное). Поэтому важно, чтобы дети хотели идти осознанно учиться на аграрные специальности. Многие крупные компании из отрасли сельского хозяйства начали активную работу уже с агроклассами, не только с вузами и системами СПО. Цифровизация агрокомпаний в работе с персоналом (КЭДО, онлайн-обучение, адаптация на платформах с чат-ботами) тоже играет большую роль в привлечении молодежи и кадров с опытом.



По итогам первого полугодия этого года самыми популярными вакансиями в профобласти «Сельское хозяйство» на hh.ru стали механизатор (водитель комбайна, трактора) (более 56 тыс. предложений), инженер-механик (33 тыс.), ветеринарный врач (7 тыс.), агроном (4,6 тыс.), зоотехник (2 тыс.).



Если же говорить про заработные платы, то весной 2025 года диапазон зарплат для ветеринаров в целом по России составил 42-120 тыс. руб./мес., для зоотехников — 50-150 тыс. руб., для механизаторов — 60-230 тыс. руб., для агрономов — 50-150 тыс. руб., для инженеров-механиков — 55-165 тыс. руб.

Понятно, что бороться со стремлением людей зарабатывать много, нельзя. Нужно стимулировать население, зарабатывающее много и удаленно, жить на селе, в более благоприятных экологических условиях. Это будет способствовать развитию сельской инфраструктуры, экономики и популяризации здорового образа жизни вне городов.



Между тем из мониторинга предприятий Центробанка России следует, что уже в первом квартале 2024 года в компаниях фиксировалась самая большая с 1998 года нехватка кадров, а планы по найму на второй квартал намечались максимальные. По оценкам опрошенных респондентов, дефицит персонала (особенно рабочих специальностей) ограничивает возможности экономического развития предприятий, и одна из главных причин их издержек — увеличение расходов на оплату труда. Таким образом, сферу АПК уже в ближайшей перспективе ожидает рост заработной платы. Без этого привлечь кадры в отрасль будет практически невозможно.



Одним из способов повышения уровня зарплат в сельском хозяйстве может быть наращивание рентабельности. Для этого со стороны государства потребуется жесткий контроль тарифов естественных монополий. Нельзя в рыночной экономике ожидать низких цен на хлеб и молоко, когда повышается стоимость электричества и топлива. Так, удорожание того же дизеля, бензина и минеральных удобрений, которые формируют 57% в затратах на производство пшеницы, в 2024 году по отношению к 2021-му превысило 30%, в то время как зерно за этот же период подешевело на 3%. Или цены на сельскохозяйственную и пищевую продукцию должны быть свободными, или государство должно финансировать такое производство!



За стабильным коллективом стоит системная работа Александр Слепцов, Заместитель генерального директора по персоналу ГК «Прогресс Агро» У нас в компании работает более 5,2 тыс. сотрудников, их количество может варьироваться в зависимости от сезона. В период полевых работ в растениеводстве, на приемку зерна и переработку сахарной свеклы мы привлекаем дополнительно сезонных работников. Основной персонал работает стабильно круглый год и в период ремонтов, и снижения производственной нагрузки в растениеводстве.



Для сельскохозяйственного предприятия у нас достаточно стабильный коллектив и высокий уровень укомплектованности штата. Конечно, за этим стоит системная работа по привлечению как молодых специалистов, так и опытных профессионалов. Мы работаем на опережение, и уже несколько лет «растим» профессионалов для себя со школьной парты через программы «Агроклассов», целевые программы подготовки с ведущими учебными заведениями среднего профессионального и высшего образования и программы переподготовки, повышения квалификации, получения дополнительного образования наших работников по новым направлениям.



По моему мнению, сейчас в АПК особенно востребованы специалисты в области цифровых технологий, инженеры и агрономы. Также важными являются специалисты в области биотехнологий и генетики для разработки устойчивых сортов культур и улучшения племенного стада.



Чтобы привлечь и удержать новых сотрудников, мы предлагаем в том числе большой выбор программ материальной и социальной поддержки. Это и корпоративная жилищная программа, и помощь в обучении и повышении квалификации, и премии по результатам работы. А еще мы активно поддерживаем спорт, творческие инициативы сотрудников. Для молодых кадров одним из наиболее привлекательных бонусов является также возможность развития. Многие кандидаты ценят возможность обучаться и расти внутри компании, участвовать в интересных проектах, а также работать в компании с высоким уровнем социальной ответственности.

Также нужно взять под контроль стоимость или отменить полностью монопольные обязательные платные услуги в АПК (обследования, сертификации, испытания и другие). В финансовом отношении такая нагрузка превышает налоговую. Кроме того, для роста рентабельности, безусловно, потребуется снижение регуляторной нагрузки. Для этого можно предложить провести ревизию всех обязательных требований на соответствие Федеральному закону «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Тем более что механизм оценки фактического воздействия уже существует.



Уже нужно задумываться и о конверсии военно-промышленного комплекса в интересах аграрного. Через государственные контракты или заказы можно было бы значительно нарастить энерговооруженность сельхозпроизводителей и поднять конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной техники, в том числе и селекционной.



Таким образом, влияя с разных сторон на доходность АПК, бизнес получит возможность наращивания заработной платы своим сотрудникам.



Предложения к действию

Необходимо отметить, что с такими проблемами сталкивается не только Россия. Аналогичная кадровая динамика сейчас наблюдается в большинстве стран мира. И что же делать?



В первую очередь нужно дать правильную оценку статусу аграрной отрасли, которая во все времена получала государственную поддержку на уровне военно-промышленного комплекса. «Хлеб всему голова!» — говорили наши отцы и деды.



Президент ставит перед нами задачи по наращиванию объемов сельскохозяйственного производства и вывоза продукции АПК. Но ведомства, к сожалению, информируют о снижении этих показателей. Так, в 2024 году, согласно данным Росстата, производство сельхозпродукции сократилось на 3,2%, а стоимостной объем агроэкспорта, согласно информации ФТС, уменьшился до $42,6 млрд против $43,1 млрд в 2023-м.







Для роста производства и экспорта продукции АПК в дальнейшем потребуется создать в отрасли благоприятные условия работы и обеспечить аграриям сопоставимый уровень заработной платы по сравнению с другими отраслями российской экономики. Нужно замедлить урбанизацию, а аграрный труд, наоборот, сделать комфортным, финансово привлекательным, престижным и уважаемым в обществе.



В-третьих, уже сейчас нужно подготовиться к окончанию специальной военной операции, чтобы иметь возможность своевременно предложить возвращающимся работникам сельского хозяйства и пищевой промышленности конкурентную и достойную оплату, соответствующую статусу участника СВО.



Автор — юрист, независимый эксперт, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

