Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России

Российское агроведомство сохраняет прогноз валового сбора зерна Т. Кулистикова

Минсельхоз США в июльском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из России в 2025/26 сельхозгоду на 1 млн т, до 46 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). Корректировка объясняется повышением оценки урожая на 0,5 млн т, до 83,5 млн т и снижением конкуренции со стороны ЕС и Украины. Хотя прогноз валового сбора пшеницы в странах Евросоюза повышен со 136,55 млн т до 137,25 млн т, оценка их экспортного потенциала уменьшена с 34,5 млн т до 32,5 млн т. Украина, по оценке американских аналитиков, может собрать 22 млн т агрокультуры (23 млн т в предыдущем обзоре) и поставить на внешние рынки 15,5 млн т (16,5 млн т).



Также американское агроведомство понизило на 0,5 млн т, до 43 млн т оценку экспорта пшеницы из России в сезоне-2024/25. При этом аналитики отметили, что наша страна нарастила отгрузки в страны Северной Африки. «Россия воспользовалась этой возможностью благодаря сокращению экспортных поставок из Европейского союза. Примечательно, что Россия заняла почти 50% рынка в регионе, в том числе около 70% в Египте, и была практически единственным поставщиком в Ливию, — говорится в обзоре. — Российский экспорт в Тунис вырос на 50%, поставки в Марокко — более чем вдвое, компенсировав сокращение отгрузок из Франции».



Вместе с тем, прогноз сбора фуражного зерна в России понижен на 0,3 млн т, до 37,43 млн т, его возможный экспорт оценивается в 7,28 млн т — на 0,2 млн т меньше, чем в июне. Сокращение произошло за счет ячменя: его сбор оценивается в 17,7 млн т (18 млн т в предыдущем обзоре), экспорт — в 3,4 млн т (3,6 млн т). Прогнозы валового сбора и экспорта кукурузы остались на уровне 15 млн т и 3,6 млн т соответственно.



На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании правкомиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий со ссылкой на данные Минсельхоза подтвердил прогноз по сбору зерна в этом году. «Сейчас для отрасли один из самых ответственных этапов в году — уборочная кампания. Работы стартовали в 22 регионах. Минсельхоз России сохраняет прогнозные ожидания по основным культурам, в том числе планируется собрать порядка 135 млн т зерновых», — сказал он.



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