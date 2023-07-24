Тепличный комплекс «Грибы Белогорья» не нашел покупателей

Найти покупателя на актив будет сложно из-за его расположения и высокой конкуренции среди производителей шампиньонов «Грибы Белогорья»

Торги за имущественный комплекс банкротящейся компании «Грибы Белогорья» (Белгородская область) не состоялись в связи с отсутствием заявок, следует из сообщения на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Начальная цена активов составляла 318,3 млн руб., в лот вошел сам тепличный комплекс в поселке Малиновка, склад, инфраструктура, оборудование и др. Проект «Грибов Белогорья» плановой мощностью 5 тыс. т шампиньонов в год реализовывался на участке 4,6 га с 2016 года. По данным «Коммерсанта», объем инвестиций оценивался в 0,8-1 млрд руб. «Интерфакс» пишет, что в 2019 году была введена первая очередь комплекса на 1,25 тыс. т грибов в год, в 2020-м — вторая, благодаря которой мощность предприятия выросла до 2,5 тыс. т.



Конкурсное производство в отношении компании было введено в сентябре 2022 года по иску Сбербанка. Весной прошлого года директор «Грибов Белогорья» Каролина Уколова говорила «Коммерсанту», что компания из-за аварии допустила просрочку платежей в июле 2021 года, после этого начали формироваться долги. «В июне случилась авария — вместе с сырьем завезли паразитов. Применение инсектицидов результатов не дало, пришлось удалить с предприятия весь компост и провести глубокую дезинфекцию. Убытки составили 22 млн руб.», — говорила она. После этого были запущены две камеры из 12, но денег на оплату кредита не хватило.



Гендиректор «Школы грибоводства» Александр Хренов говорит, что покупателя на актив найти будет сложно, так как находится он близко к зоне проведения СВО. По мнению гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, вряд ли найдутся новые игроки, которые захотят купить банкротный бизнес еще и при достаточно жесткой конкуренции между производителями шампиньонов. Кроме того, актив крайне сложно перепрофилировать под производство более перспективных экзотических грибов из-за разных технологий. «По моему мнению, комплекс может заинтересовать только действующих крупных игроков, которые хорошо понимают этот рынок <...>, для увеличения своей доли и масштабирования», — прокомментировала она «Агроинвестору». По словам эксперта, предприятия сектора с грамотно выстроенной работой сейчас чувствуют себя довольно неплохо, хотя цены на грибы и не очень высокие, однако они достаточно стабильны для получения нужной доходности.



В течение года цены на грибы держатся практически на одном уровне, исключение — летний сезон, когда в лесах появляются дикоросы, продолжает Решетникова. Хренов также говорит, что к зиме цены на грибы начинают восстанавливаться. По словам Решетниковой, в Европейской части страны платежеспособный спрос на культивируемые грибы гораздо выше, чем за Уралом, так как там сосредоточена основная масса дикоросов, в то время как в Центре грибов с каждым годом все меньше.



«На Европейской части страны спрос достаточно стабильный <...>, он может вырасти только в случае, если цены на грибы будут ощутимо ниже цен на мясо. Здесь вопрос в балансе платежеспособного спроса и предложения, и сейчас в Центральной России он стабилен. Новые крупные игроки, если они появятся, будут давить на цены», — считает Решетникова. Поэтому, заключает она, есть вопрос: стоит ли крупным игрокам масштабироваться, если это приведет к еще большему ужесточению конкуренции и дальнейшему снижению цен.



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