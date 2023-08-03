«Траст» продал калужский тепличный комплекс «РоузХилл»

Современное тепличное цветоводство находится в вялотекущей стагнации уже несколько лет flickr.com

Компания «Атерра» приобрела у банка непрофильных активов «Траст» права требования на 6 млрд руб. к крупному оператору цветочного комплекса «РоузХилл», также она купила права на 594 млн руб. к физлицам и опцион на 50% акций компании. Представитель банка сказал «Коммерсанту», что сделка была прямой, и это позволило завершить продажу в короткий срок, а цена оказалась не ниже установленной ранее на торгах. В мае 2023 года права требования выставлялись на аукцион с минимальной ценой 945 млн руб., но заявок не поступило.



«РоузХилл» выращивает розы в тепличном комплексе площадью 14,1 га в Калужской области. Актив входил в ГК МИАК, бенефициаром которой считается Гарегин Гевондян — бывший руководитель ассоциации «Союзконтракт-Табак» (занималась дистрибуцией болгарских сигарет в Россию) и экс-партнер владельца девелоперской группы NBM Михаила Бабеля. По словам председателя правления Национальной ассоциации цветоводов Алексея Антипова, «РоузХилл» может выпускать около 120 тыс. роз в день, но сегодня, скорее всего, работает с небольшой загрузкой.



Долг «РоузХилл» перед «Трастом» образовался из-за кредитного соглашения с МДМ-банком, который в 2016 году объединился с Бинбанком, а в 2017 году ЦБ объявил о санации Бинбанка, чьи активы затем перешли в «Траст». В 2020 году «Траст» подал в Арбитражный суд Калужской области заявление о признании «РоузХилл» банкротом, а годом позже в компании было введено конкурсное производство.



По данным системы проверки контрагентов Rusprofile, единственное АО «Атерра» зарегистрировано в Тверской области, основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и масличных культур. В пояснениях к отчетности компании за 2022 год бенефициаром с долей 43,75% названа Наталия Хряпова, пишет «Коммерсантъ». В СМИ ее называли супругой Михаила Хряпова, бывшего гендиректора одной из крупнейших строительных компаний «Стройтрансгаз». Хряпов и принадлежащее ему ООО «БИТ-Сервер» в отчетности «Атерры» указаны кредиторами. В деле о банкротстве «РоузХилл» уже есть заявление «Атерры» от 2 августа о процессуальном правопреемстве.



По словам гендиректор компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, площадь теплиц для роз (с досвечиванием) «РоузХилл» составляет около 24 га, также есть открытый грунт для других цветов. До последнего времени этот калужский комплекс, как утверждали его собственники, работал достаточно неплохо: не перепродавался, не сокращал объемы производства и др. «Но у “РоузХилл” несколько лет фиксировался убыток. Однако он связан не с плохой работой, а со сложностями в отрасли. Сейчас выжить на цветоводческом рынке можно только с очень профессиональным менеджментом и максимальной оптимизацией всех производственных процессов», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



В цветочной отрасли ситуация куда более сложная, чем в тепличном овощеводстве, продолжает Решетникова. «Цветы — это не продукт первой необходимости <...>, продажи зависят от платежеспособности населения и его приоритетов, которые всегда расставляются в условиях ограниченного бюджета <...>. Никакого повышательного тренда на этом рынке нет уже много лет», — добавляет она. Из-за и так невысокого спроса производители цветов, в отличие от овощеводов, не могут повышать цены на свою продукцию в соответствии с темпом увеличения затрат.



В России есть успешные тепличные комплексы, продолжает эксперт. Например, под Новосибирском ГК «Горкунов» переоборудовала часть теплиц под выращивание роз. Компания может сбывать свою продукцию по хорошим ценам в связи с относительно низкой конкуренцией, объясняет Решетникова. На Европейской части страны ситуация другая: за последние пять-десять лет было построено достаточно много современных теплиц, и часть из них все же показывает неплохие финансовые результаты. По словам эксперта, современное тепличное цветоводство намного сложнее в плане технологий и сбыта, чем выращивание горшечных или луковичных цветов. В это же время государство отрасли почти не помогает, за исключением льготного кредитования, которое ввели только 1,5 года назад. В итоге тепличное цветоводство находится в вялотекущей стагнации, заключила Решетникова.



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