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Россельхозбанк: до конца года доля российских производителей на рынке цветов может вырасти до 25%​

Однако рынок существенно зависит от импортного посадочного материала

| Агроинвестор |

Производство будет развиваться за счет введения новых теплиц и выхода на производственную мощность ранее запущенных
Производство будет развиваться за счет введения новых теплиц и выхода на производственную мощность ранее запущенных

Рынок отечественных свежих срезанных цветов обладает значительным потенциалом развития и до конца года может вырасти до 500 млн единиц, благодаря чему российские цветоводы смогут занять до 25% рынка, сообщает (). Собственное производство цветов будет развиваться за счет введения новых тепличных комплексов и выхода на полную производственную мощность проектов, запущенных в последние годы.

По словам руководителя направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Натальи Худяковой, которые приводятся в сообщении, развитию сегмента будут способствовать активное госрегулирование цветоводства, ориентированное на импортозамещение, программы льготного кредитования, а также цифровизация и автоматизация предприятий АПК. 

Основной объем российского рынка срезанных цветов за последние пять лет формировался за счет импортной продукции, доля которой составляла порядка 80%, оценили аналитики . Но уже в 2021 году вклад российских производителей свежесрезанных цветов вырос до рекордных 18,6%, рынок показал прирост на 9,4% в натуральном и на 14% в стоимостных выражениях. В 2022 году в России валовой сбор свежих срезанных цветов вырос на 18% примерно до 400 млн штук относительно показателей 2021 года (340 млн штук).

Сейчас суммарная площадь комплексов, выращивающих цветы под срез в России, составляет 200 га. «По нашим прогнозам, увеличение производственных мощностей закрытого грунта под выращивание цветов под срез в 1,5-2 раза в среднесрочной перспективе позволит нарастить долю российской продукции на рынке до 50%», — говорит Худякова (цитата по сайту ). 

По оценке , до конца 2023 года емкость всего российского рынка цветов составит 2 млрд штук, его стоимостной объем — более 200 млрд руб. с частичным изменением в структуре и логистике импортных поставок свежих цветов. Так, если в последние четыре года в Россию поставляли цветы Нидерланды (34%), Эквадор (33%), Белоруссия (9%), Кения (8%), Колумбия (6,6%), то в 2023-м рынок цветов будет обеспечен поставками российских производителей, а также странами Южной Америки и Азии, увеличатся объемы ввоза из Турции, Белорусcии, Армении и Китая.

В абсолютном отношении основное предложение на внутреннем рынке формируется за счет роз, гербер, тюльпанов, хризантем и гвоздик. Предложение других видов цветов формируется за счет импортной продукции. В последние пять лет ключевые российские производители и импортеры сосредоточены на поставке роз (49% рынка), хризантем (15%), гвоздик (11%), весомую долю составляют также герберы (до 8%). Тюльпаны, продажи которых сезонны и приурочены к Международному женскому дню, занимают порядка 10% рынка — в первую неделю весны их продается более 150 млн шт. При этом в период 2018—2022 годов Россия нарастила объемы производства срезанных тюльпанов за счет активного развития тепличных комплексов в Московской области. Рынок тюльпанов сейчас является самым быстрорастущим сегментом цветочного бизнеса в стране.

​Гендиректор компании Тамара Решетникова отмечает, что производство тюльпанов в России в последние годы действительно увеличивалось. Но розы, хризантемы, орхидеи и герберы до сих пор в основном импортируются. «К сожалению, в этом направлении нет значительного роста увеличения производства», — добавляет она. При этом нет ясности, продолжится ли рост производства даже тюльпанов в России: под санкции попали луковицы, а именно на поставках из Нидерландов строился бизнес по их выращиванию. «Своя селекция у нас тоже есть, однако она подходит для личных садов. С промышленным производством все намного сложнее. Поэтому я сомневаюсь, что в этом году у нас может быть какой-то рост производства цветов из-за того, что с посадочным материалом все сложно», — прокомментировала «» Решетникова. 

Также из-за санкций под вопросом обновление посадок роз в современных теплицах, продолжает эксперт. Они тоже попали под санкции, а ввоз посадочного материала по параллельному импорту дороже и дольше, чем поставки напрямую от оригинатора. Второй вариант — самим размножать импортные саженцы, но это является нарушением законодательства и однозначно ведет к снижению качества и товарных характеристик цветов. «Если в начале прошлого года мы рассчитывали, что есть высокая вероятность роста нашего рынка, особенно в сегменте тюльпанов, то сейчас я так не думаю», — добавляет Решетникова. При этом, по ее мнению, рост промышленного производства в этом году не покажет ни один вид цветов.

«Даже хвойные растения у нас доращиваются <...>. Садовые центры еще в прошлом году ощутили проблемы с поставками мелких саженцев. Можно, конечно, говорить, что мы будем ввозить их через Казахстан, но в таком случае цены точно вырастут», — отмечает эксперт. По ее словам, саженцы зарубежной селекции для личных садов по сравнению с прошлым годом подорожали минимум в 1,5 раза. Примерно то же самое ожидает и товарный сектор, поэтому не стоит говорить о росте промышленного производства, пока почти весь посадочный материал — это импорт, уверена она. ​

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