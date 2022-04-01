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Рынки

Цветы на срез. Какие факторы сдерживают развитие цветочного бизнеса

Алена Белая

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Нехватка господдержки и острая конкуренция с импортом пока не давали отечественному тепличному цветоводству шанса похвастаться выдающимися успехами. Ближайшее будущее отрасли тоже находится под вопросом. С одной стороны, современные технологии, удорожание и ограничения транспортировки цветов из-за рубежа, а также предложения по льготному кредитованию должны способствовать развитию сектора, однако его перспективам угрожают новые экономические и политические обстоятельства, которые просто могут отбросить рынок назад


По данным ассоциации «Теплицы России», современные технологии по круглогодичному выращиванию цветов на срез в стране используют 18 тепличных хозяйств суммарной мощностью 179 га. Зимних теплиц с досвечиванием, где могут круглогодично выращиваться розы и герберы, в России не более 140 га с погрешностью в 10 га, считает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Это с учетом того, что где-то перестали действовать небольшие комбинаты или относительно крупные участники немного нарастили мощности», — уточняет она. Для сравнения — площадь отечественных овощных теплиц превышает 3 тыс. га.

Алена Белая 

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