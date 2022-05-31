Цветоводы просят Минпромторг разрешить параллельный импорт луковиц цветов

Товарное производство луковичных цветов полностью зависит от импорта​ Pixabay

Ассоциация «Теплицы России» обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой включить в перечень товаров для параллельного импорта (ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя​) луковицы цветочных растений (коды ТНВЭД 0601 10 и 0601 20). Это имеет важное значение для производителей луковичных растений — тюльпанов, лилий, нарциссов, гиацинтов и др. — на срезку. Посадочный материал для них всегда на 100% был импортным, а в России производства луковиц нет, следует из письма ассоциации (есть в распоряжении «Агроинвестора»).



В обращении отраслевого объединения говорится, что 6 мая был опубликован перечень товаров параллельного импорта, в котором первой строкой были указаны: «живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень. Код ТН ВЭД ЕАЭС 0602 10 900 0 и 0602 40 000 0». В описательной части товара перечислены практически все растения, но, согласно двум указанным кодам, получается, что в список вошли только «неукорененные черенки и отводки прочие» и «розы, привитые или непривитые». По указанным ТН ВЭД возможен параллельный импорт только черенков растений, саженцев роз, но не луковиц, говорится в письме.



В начале апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций в отношении России. Документ в том числе ограничивает поставки луковиц, клубней, привитых и непривитых роз и др. В регламенте совета ЕС отмечается, что компетентные органы государств-членов союза могут сами разрешить поставки товаров из этого перечня, если решат, что те или иные позиции необходимы для гуманитарных целей.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что товарное производство луковичных цветов в России полностью зависит от импорта посадочного материала. При этом производство луковиц для личного пользования в России есть. «Другой вопрос в том, что луковичные, кроме тюльпанов, в товарном производстве почти не выращиваются — они считаются нишевыми цветами, и на рынок практически не влияют», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Действительно сейчас весь посадочный материал импортный, подтверждает представитель Национальной ассоциации цветоводов, в основном это луковицы голландских тюльпанов. «Однако запрет ЕС на экспорт в Россию посадочного материала повлияет только на его стоимость для отечественных цветоводов, но не на объемы», — добавляет она. На ценообразование повлияет дополнительная логистическая схема: луковицы будут растамаживаться в Армении, Грузии, Казахстане, Турции, они уже законтрактованы.



Импортозамещение в производстве цветов на срезку необходимо, считает член совета директоров Ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко. Но заместить импорт (82% от объема рынка) можно только строительством новых тепличных комплексов и расширением существующих, на что потребуется около десяти лет. Однако, по мнению Решетниковой, вряд ли сейчас в России кто-то начнет проект производства луковиц цветов. Во-первых, для этого нужны теплицы, в которых они будут на протяжении почти года находиться в стадии вызревания и не приносить выручки. Во-вторых, рынок цветов очень чувствителен к уровню реальных доходов населения. «Сейчас страна и экономика не в том состоянии, чтобы на срезанные цветы был высокий спрос», — добавляет она.



Производство разных видов луковичных цветов близки по технологии, продолжает Решетникова. Но для начала собственного выращивания в любом случае нужно закупить импортные луковицы, и только потом их размножать. «Нельзя просто взять и начать их выводить с нуля. Нидерланды производят луковицы несколько сотен лет, и соперничать с ними смысла нет. Это особенность не России, а мирового рынка», — добавляет эксперт. По ее словам, в Нидерландах луковицы выращиваются в открытом грунте благодаря особенностям климата, в России схожие условия есть в Калининградской области.



Сейчас без господдержки импортозамещение не представляется возможным, говорят в Национальной ассоциации цветоводов. При оказании необходимых мер (повышение таможенной пошлины на импорт, субсидирование кредитов на модернизацию производства) достигнуть необходимых показателей можно было бы за год-полтора.



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