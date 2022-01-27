Группа «Горкунов» увеличит производство роз

К 2025 году производство роз достигнет 37 млн срезов nso.ru

Группа «Горкунов» планирует перепрофилировать тепличный комбинат «Новосибирский», отдав все 17 га производственных площадей под выращивание роз. Это позволит увеличить ежегодное производство цветов с 7 млн до 37 млн срезов к 2025 году. Об этом учредитель компании Борис Горкунов сказал в ходе рабочей поездки губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, сообщает сайт администрации региона.



Площади, которые планируется отдать под розарий, сейчас заняты овощами. Параллельно с развитием овощеводства в закрытом грунте, в 2020 году группа запустила на площадке «Новосибирского» первый в Сибири тепличный розарий на 2 га. По итогам 2021 года комбинат вырастил 6,8 млн срезов роз. 26 января была запущена вторая очередь цветочного проекта, теперь он занимает 4 га. Объем инвестиций не уточняется.



Производство цветов в Сибири может быть перспективным, считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. «Цены на тепличные овощи в этом макрорегионе с появлением новых проектов по их выращиванию несколько лет подряд падали, а затраты на производство росли, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Учитывая, что в отдельных регионах Сибири стал наблюдаться профицит овощей, выращивание цветов там будет более рентабельным».



Кроме этого комплекса в Новосибирске в Сибири больше никто не выращивает розы на срез в промышленном масштабе, сказала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. При этом на Урале, в Приволжье, Центральной России, на Юге, и на Северо-Западе есть розарии современного типа, где используются светокультура и малообъемная технология для круглогодичной срезки, а в Сибири их нет. «Все розы, которые до 2021 года продавались в розничном секторе в этом макрорегионе, были исключительно привозными, — отмечает эксперт. — Часть из них выращена в тепличных комплексах Приволжья, Урала и даже Центральной России, зарубежный импорт доставляется самолетами через Москву. Понятно, что такая длительная логистика приводит к повышению стоимости и ухудшению качества».



«Горкунов» выращивает хорошие розы, в прошлом году компания отработала всю технологию, знает Решетникова. «Это действительно интересное для инвестора направление, оно рентабельно. Проект уже оправдал себя на небольших площадях, поэтому его решили масштабировать», — добавляет она.



Овощные теплицы после небольшой модернизации подходят для производства цветов, продолжает Глушков. «Однако к принятию решения стоит подойти взвешенно. Во-первых, производство цветов — сезонный бизнес, спрос на них резко возрастает перед 8 марта и 1 сентября, а в другое время он не столь высок, — продолжает он. — Есть и еще один момент. Многие предприятия получали господдержку именно под строительство тепличных комплексов для производства овощей в целях обеспечения продовольственной безопасности страны. И если инвестор вдруг начнет производить вместо продуктов питания цветы, у него могут быть проблемы с проверяющими органами, особенно если окажется, что такая переориентация производства привела к дефициту овощей в регионе». К слову, сейчас цветы включили в госпрограмму поддержки тепличного сектора, однако речь идет именно о проектах, которые были изначально заявлены как предприятия по производству цветов, добавляет Глушков.



Переделать под розы современную теплицу для выращивания овощей не очень сложно, подтверждает Решетникова, особенно если это высокие теплицы четвертого-пятого поколений, как у группы «Горкунов». В целом, по ее словам, производство роз требует меньше инвестиций в оборудование, чем овощей, так как цветы нуждаются в меньшей мощности досветки, чем огурцы или томаты. «И с этой точки зрения подход Бориса Горкунова и его команды является грамотным: переоборудовать теплицы, системы досвечивания которых более чем за 10 лет уже почти отработали свой ресурс для огурцов и томатов, — комментирует она. — В результате такой диверсификации «Горкунов» будет не только самым крупным в Сибири производителем овощей, но и единственным крупным производителем срезанных роз и сможет вытеснить производителей привозных цветов — как из других регионов России, так и из-за рубежа».



ГК «Горкунов» с 2006 года запустила семь тепличных комбинатов общей площадью около 100 га и производственной мощностью свыше 100 тыс. т овощей в год. Также компания реализует проект строительства селекционно-семеноводческого центра, комплекса ферм по разведению КРС мясных пород «Сибирский ангус» и занимается производством осетровой икры.

