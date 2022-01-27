Группа «Горкунов» увеличит производство роз

Группа «Горкунов» планирует перепрофилировать тепличный комбинат «Новосибирский», отдав все 17 га производственных площадей под выращивание роз. Это позволит увеличить ежегодное производство цветов с 7 млн до 37 млн срезов к 2025 году. Об этом учредитель компании Борис Горкунов сказал в ходе рабочей поездки губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, сообщает сайт администрации региона.
Площади, которые планируется отдать под розарий, сейчас заняты овощами. Параллельно с развитием овощеводства в закрытом грунте, в 2020 году группа запустила на площадке «Новосибирского» первый в Сибири тепличный розарий на 2 га. По итогам 2021 года комбинат вырастил 6,8 млн срезов роз. 26 января была запущена вторая очередь цветочного проекта, теперь он занимает 4 га. Объем инвестиций не уточняется.
Производство цветов в Сибири может быть перспективным, считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. «Цены на тепличные овощи в этом макрорегионе с появлением новых проектов по их выращиванию несколько лет подряд падали, а затраты на производство росли, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Учитывая, что в отдельных регионах Сибири стал наблюдаться профицит овощей, выращивание цветов там будет более рентабельным».
Кроме этого комплекса в Новосибирске в Сибири больше никто не выращивает розы на срез в промышленном масштабе, сказала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. При этом на Урале, в Приволжье, Центральной России, на Юге, и на Северо-Западе есть розарии современного типа, где используются светокультура и малообъемная технология для круглогодичной срезки, а в Сибири их нет. «Все розы, которые до 2021 года продавались в розничном секторе в этом макрорегионе, были исключительно привозными, — отмечает эксперт. — Часть из них выращена в тепличных комплексах Приволжья, Урала и даже Центральной России, зарубежный импорт доставляется самолетами через Москву. Понятно, что такая длительная логистика приводит к повышению стоимости и ухудшению качества».
«Горкунов» выращивает хорошие розы, в прошлом году компания отработала всю технологию, знает Решетникова. «Это действительно интересное для инвестора направление, оно рентабельно. Проект уже оправдал себя на небольших площадях, поэтому его решили масштабировать», — добавляет она.
Овощные теплицы после небольшой модернизации подходят для производства цветов, продолжает Глушков. «Однако к принятию решения стоит подойти взвешенно. Во-первых, производство цветов — сезонный бизнес, спрос на них резко возрастает перед 8 марта и 1 сентября, а в другое время он не столь высок, — продолжает он. — Есть и еще один момент. Многие предприятия получали господдержку именно под строительство тепличных комплексов для производства овощей в целях обеспечения продовольственной безопасности страны. И если инвестор вдруг начнет производить вместо продуктов питания цветы, у него могут быть проблемы с проверяющими органами, особенно если окажется, что такая переориентация производства привела к дефициту овощей в регионе». К слову, сейчас цветы включили в госпрограмму поддержки тепличного сектора, однако речь идет именно о проектах, которые были изначально заявлены как предприятия по производству цветов, добавляет Глушков.
Переделать под розы современную теплицу для выращивания овощей не очень сложно, подтверждает Решетникова, особенно если это высокие теплицы четвертого-пятого поколений, как у группы «Горкунов». В целом, по ее словам, производство роз требует меньше инвестиций в оборудование, чем овощей, так как цветы нуждаются в меньшей мощности досветки, чем огурцы или томаты. «И с этой точки зрения подход Бориса Горкунова и его команды является грамотным: переоборудовать теплицы, системы досвечивания которых более чем за 10 лет уже почти отработали свой ресурс для огурцов и томатов, — комментирует она. — В результате такой диверсификации «Горкунов» будет не только самым крупным в Сибири производителем овощей, но и единственным крупным производителем срезанных роз и сможет вытеснить производителей привозных цветов — как из других регионов России, так и из-за рубежа».
ГК «Горкунов» с 2006 года запустила семь тепличных комбинатов общей площадью около 100 га и производственной мощностью свыше 100 тыс. т овощей в год. Также компания реализует проект строительства селекционно-семеноводческого центра, комплекса ферм по разведению КРС мясных пород «Сибирский ангус» и занимается производством осетровой икры.