Букет от фермера: интерес к цветочному фермерству растет

Производители сезонных цветов ориентируются на импортный посадочный материал Pixabay

Цветочное фермерство — относительно новое направление бизнеса в России, однако интерес к нему неуклонно растет. В основном производством фермерских цветов занимаются небольшие предприниматели, которым сложно консолидировать свои усилия в данном сегменте. «Фермерские сезонные цветы — это как местные фермерские продукты, только вместо сметаны, сыра, масла, молока, мяса, птицы — свежесрезанные пионы, георгины, львиный зев, циннии, космос (космея), астры», — рассказала «Агроинвестору» цветочный фермер из Московской области Юлия Красникова. Такие цветы срезают за несколько часов до того, как они будут переданы флористу или конечному потребителю. Все цветы, как правило, срезают под заказ и доставляют покупателям максимально свежими. При этом спрос на некоторые позиции превышает предложение, фермеры продают их только постоянным покупателям, делится Красникова.



Год назад она купила 30 га земли в Подмосковье для создания цветочной фермы. Сейчас там построены теплицы для душистого горошка, георгинов (высажено более тысячи клубней более чем 50 сортов). Это достаточно большое предприятие в данном сегменте бизнеса — сейчас в России, по оценке Красниковой, насчитывается около 300 ферм, которые позиционируют себя как цветочные. В среднем на каждое хозяйство приходится по десять соток для производства цветов.



В России, основная часть территории которой относится к зоне рискованного земледелия, сезон цветочного фермерства начинается с апреля и заканчивается с первыми заморозками, при этом посадочный материал фермеры закупают заранее, причем ориентируются на импорт, так как это позволяет получать цветы стабильного качества, чего не скажешь о клубнях, луковицах, саженцах и семенах местного производства, рассказывает Красникова.



«Посадочный материал закупался в Нидерландах, Великобритании, США, Германии. В апреле был принят очередной пакет санкций, которые в том числе запретили ввоз посадочного материала в Россию, перекрыв кислород тем, кто ждал качественный посадочный материал из-за границы, — делится Красникова. — А значит, цветочный сезон в следующем году под большим вопросом. Хотя с получением клубней проблемы были и в прошлом году: европейцам невыгодно продавать свой посадочный материал, им выгоднее поставлять нам срезанные цветы».



Председатель Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ) Алексей Антипов отмечает, что фермерский цветочный бизнес предполагает очень много работы с не очень хорошими финансовыми результатами. Рентабельность производства цветочной продукции он затрудняется оценить: показатель постоянно меняется в зависимости от цен на средства производства. По данным Ассоциации, 83% всей цветочной продукции в России — импорт, а предложение на рынке превышает спрос.



«В целом ситуация на цветочном рынке сейчас сложная. Политические условия в стране и в мире довольно сильно отразились на нашей отрасли, — прокомментировал Антипов «Агроинвестору». — Это связано, во-первых, с укреплением курса рубля. Сильный рубль делает зарубежные товары дешевле и доступнее, в то время как затраты на производство российских цветов значительно превышают затраты основных поставщиков этой продукции — стран Африки и Латинской Америки». Наиболее крупными экспортерами цветов в Россию являются Кения и Эквадор — их продукция, по данным Ассоциации, в сумме занимает 75% отечественного рынка. При этом, отмечает Антипов, оба государства являются дружественными России странами, и их поставки не уменьшаются, а только растут. «На данный момент доля отечественных цветов на российском рынке составляет всего 17%. Такие цифры говорят о том, что программа импортозамещения в области производства цветов не работает», — подчеркивает он.



Сейчас российская цветоводческая отрасль пребывает в упадке, констатирует Антипов: инвестировать в нее невыгодно. «Если в обозримом будущем производители цветочной продукции не получат дополнительной государственной поддержки, то они и вовсе уйдут в другие отрасли, цветы российского производства исчезнут», — опасается глава НАЦ.



По словам Красниковой, в России нет понятия «цветочная ферма», это калька с иностранного flower farm, хотя сам вид бизнеса появился более пяти лет назад. «Цветочные фермы и сезонные цветы очень популярны в Америке и в других странах, они вдохновили российских фермеров на подобный эксперимент, который оказался успешен», — говорит предприниматель.



Окунувшись в цветочное фермерство, Красникова поняла, что ей не хватает информации по этой теме. «Людей, которые выращивают цветы у нас много, они живут в разных городах, а знаний и информации мало. Внутри фермерского сообщества нет качественного и эффективного взаимодействия, нет активной и понятной позиции участников рынка. Мы видим, что Совет Федерации готов оказывать нам поддержку, однако сами фермеры не могут сформулировать, какая именно поддержка им нужна», — делится она.



По поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко при комитете по бюджету и финансовым рынкам была образована рабочая группа по вопросам развития отрасли цветоводства в России. «Для взаимодействия с властью и помощи людям, которые хотят заниматься сезонным фермерством, мы с проактивными фермерами создали Ассоциацию по поддержке развития цветочных ферм — документы на нее находятся в Минюсте. Совместными усилиями мы сможем лучше развивать этот бизнес», — уверена Красникова. По ее прогнозам, несмотря на все проблемы в отрасли, к весне следующего года количество цветочных фермеров в нашей стране увеличится до 400.



Национальная ассоциация цветоводов также направила ряд обращений в различные органы государственной власти: министерства сельского хозяйства, финансов, экономического развития, в Совет Федерации, в адрес председателя правительства и даже президента России с ходатайством об увеличении ввозной пошлины на импорт цветочной продукции с 5% до 15%, которая была установлена до присоединения нашей страны к ВТО. Такая мера, по мнению Антипова, позволит не только поддержать российских цветоводов, повысив инвестиционную привлекательность отрасли, но и создать дополнительные рабочие места в сельских районах, а также принесет дополнительный доход в бюджет государства. Сейчас инициатива находится на рассмотрении.



Антипов напоминает, что в ноябре прошлого года было принято решение о предоставлении производителям цветочной продукции льготных инвестиционных и краткосрочных кредитов в том числе на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) тепличных комплексов.



Однако без увеличения пошлины на импорт цветов у российского цветоводства нет никаких перспектив — предприятия будут перепрофилироваться на производство другой продукции, считает он.



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