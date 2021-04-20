Сенаторы попросили Минсельхоз дать цветоводам право на льготные кредиты

В России активно развивается только производство тюльпанов Pixabay

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложил Минсельхозу предоставить цветоводам право на льготные краткосрочные кредиты, пишет ТАСС. В программе развития цветоводства должен быть определен перечень мер господдержки российских производителей цветов и условия ее предоставления, говорится в документе.



Программу развития цветоводства предлагается разработать до 20 мая 2021 года. Как пояснил агентству заместитель председателя комитета Андрей Епишин, срок, обозначенный в документе, связан с особенностями формирования бюджета на очередной финансовый год. Предполагается, что меры поддержки цветочного бизнеса будут включены в расходы бюджета на 2022 год. Председатель совета директоров компании «Новая Голландия» Алексей Антипов подтвердил «Агроинвестору», что сенаторы сейчас активно ведут переговоры с Минсельхозом о предоставлении льготных кредитов. «Если это станет возможным, это будет большая поддержка и существенный вклад со стороны государства в развитие цветочной отрасли России. Данная мера позволит отрасли почувствовать себя лучше, так как сейчас она чрезвычайно перекредитована», — сказал Антипов.



В начале марта глава Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила заместителя главы Минфина Алексея Сазанова создать равные конкурентные условия для российских и зарубежных цветоводов, так как «цены на цветы кусаются», писали РИА «Новости». Спикер говорила, что российские цветоводы находятся «в более ущербных условиях» по сравнению с зарубежными коллегами. «У них было 10% НДС, с января прошлого года подняли до 20%. Зарубежные идут на льготных условиях в страну, что-нибудь же надо придумать», — подчеркивала Матвиенко. Сазанов ответил, что таможенная и налоговая службы намерены пресечь поставки цветов через Беларусь «с пониженными ценовыми индикаторами». «Мы надеемся, что уже в этом году нам удастся стабилизировать ситуацию», — говорил Сазанов.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова рассказала «Агроинвестору», что отечественная отрасль цветоводства стагнирует уже около 10 лет. Новые серьезные комплексы не появляются, в лучшем случае идет замена банкротящихся предприятий на новые теплицы. Эксперт также отметила, что объем производства цветов в России находится на одном и том же уровне уже много лет. «Самая главная проблема — в низком платежеспособном спросе. У нас на данный момент цветы являются символом праздника, а не повседневного украшения дома, как, например, в Европе или Америке. Спрос низкий. Импорт за счет роста курсов доллара и евро ежегодно дорожает, а в натуральном выражении объем рынка не меняется. Получается, что мы платим больше за то же самое», — объяснила Решетникова. По ее словам, эта тенденция сохранится, пока не восстановятся доходы населения.



Эксперт отметила, что некоторые изменения сейчас наблюдаются внутри ассортимента. Так, если раньше роза была фаворитом всех потребителей, то сейчас идет переход в сторону других цветов, начиная от хризантем и гербер, заканчивая более экзотическими, такими, как эустомы, орхидеи и так далее. Однако экзотические цветы в нашей стране вообще не выращиваются, их приходится поставлять из-за рубежа, отметила Решетникова. По ее словам, единственный сегмент отрасли, который развивается в России, и где за последние пять лет производство удвоилось, вытеснив импорт — это весенние тюльпаны. «Их выращивание не требует серьезных инвестиций в оборудование тепличного комплекса, для них достаточно немного отапливаемых теплиц. Единственное, нужны хорошие луковицы, которые мы, опять же, для товарного производства импортируем. И пока альтернатив для отечественного производства луковиц нет», — посетовала Решетникова.



Она также уточнила, что сейчас цветоводы не получают господдержку. Льготное кредитование цветоводам недоступно, хотя теоретически некоторые компании могут договориться с банками, имея хорошую кредитную историю. Решетникова считает, что изменить ситуацию поможет стимулирование потребительского спроса. «Необязательно нужна монетарная поддержка или административное закрытие границы, это не рыночные механизмы. Корректнее поддерживать уровень потребления внутри страны, поднимая среднедушевые доходы населения и снижая огромную разницу в доходах между разными слоями населения», — считает эксперт.

