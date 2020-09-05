Агросектор может остаться без субсидий по CAPEX

Возмещение части понесенных капзатрат позволяет снизить сроки окупаемости проектов А. Гордеев

Минсельхоз прорабатывает возможность с 2022 года отказаться от господдержки в виде возмещения части CAPEX при реализации проектов в АПК, перенаправив деньги на льготное кредитование. Об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев сказал в ходе итоговой коллегии министерства. По его словам, на 1 руб. субсидий, направленных на CAPEX, привлекается в среднем 8 руб. инвестиций, тогда как объем кредитования на 1 руб. субсидии составляет 31 руб. по краткосрочным и 20 руб. по инвестиционным кредитам. Инструмент льготного кредитования остается одним из наиболее востребованных у аграриев, подчеркнул Патрушев. «Вместе с тем, мы считаем целесообразным сохранение CAPEX в рамках проекта „Экспорт продукции АПК“, поскольку эффективность здесь существенно выше», — добавил он.



Сравнивать показатели выдачи кредитов и CAPEX на 1 руб. субсидий не совсем корректно, считает старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова. По ее мнению, 8 руб. инвестиций на 1 руб. CAPEX выглядят вполне достойно, тем более что, например, в 2018 году озвучивалась цифра 5 руб. инвестиций на 1 руб. субсидий. «При этом в части кредитов 20 руб. на 1 руб. субсидий — это показатель не завершенных проектов, а планов. Остается открытым вопрос: какое количество кредитных проектов будет завершено и окупится в дальнейшем», — обращает внимание она.



Минсельхоз вводил возмещение части понесенных капитальных затрат как временную меру поддержки, необходимую в период кризиса, когда на фоне роста валютных курсов незапланированно увеличилась стоимость импортных составляющих, напоминает заместитель председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Александр Казначеев. «Логично, что по мере укрепления ряда направлений государственная поддержка будет сокращаться. Например, для тепличной отрасли, Минсельхоз отменил возмещение части капзатрат еще в 2019 году», — говорит он.



Идея отказа от возмещения CAPEX вполне закономерна, ведь таким образом создается более длинная цепочка для «разгона» хотя бы части экономики, считает Козлова. При нехватке оборотных средств и замедлении экономики предприятия АПК будут очень заинтересованы в льготном кредитовании. Однако к 2022 году ситуация может измениться, акцентирует она. «Льготное кредитование привлекательно для инвесторов на начальной стадии реализации достаточно крупных и долгих проектов. При этом для проектов на завершающей стадии или краткосрочных предложенный вариант будет менее интересен, чем возмещение части капзатрат, — рассуждает Козлова. — Кроме того, не все инвесторы готовы к зависимости от банков и внесению сопутствующих платежей. Поэтому целесообразнее, если у инвестора будет выбор».



CAPEX или льготный кредит? CAPEX 20% Кредит 20% Лучше и то, и другое 40% Ничего не нужно, главное - не мешайте работать 20% Все равно 0% CAPEX Кредит Лучше и то, и другое Ничего не нужно, главное - не мешайте работать Все равно Голосовать

Возмещение части понесенных капзатрат стало действенной мерой, позволяющей инвесторам смелее развивать новые производства. Эти субсидии существенно снижают сроки окупаемости проектов и улучшают привлекательность отдельных направлений, отмечает Казначеев. «Отмена субсидий по CAPEX потребует от инвесторов и банков пересмотра экономической целесообразности по введению новых проектов, часть непрофильных инвесторов может принять решение о приостановлении инвестиций в АПК, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Меры господдержки отрасли остаются для банков значимым аргументом при принятии кредитных решений».



Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин соглашается, что компенсация части CAPEX — очень эффективная мера для привлечения инвестиций в определенные сегменты АПК. Именно благодаря такой мере произошел бум в тепличном овощеводстве, продолжается развитие молочной отрасли. «Однако нужно признать, что это затратная статья поддержки для государства, поэтому ее логично применять точечно в тех секторах, развитие которых еще необходимо, — думает он. — Я считаю, что подобную меру логично оставить в молочном животноводстве и для наукоемких и инновационных объектов, связанных с генетикой и селекцией, семеноводством».



Льготное кредитование АПК — это общая мера для всей отрасли, она позволяет выравнивать условия для российских аграриев в сравнении с западными с точки зрения стоимости фондирования, продолжает Никиточкин. «Такие неспецифические меры хороши, они должны присутствовать в портфеле господдержки, однако, на мой взгляд, большее внимание стоит уделять специфическим и стимулирующим мерам», — добавляет он.



Олег Рьянов, руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга «АФГ Националь» Действующий норматив господдержки предусматривает возмещение до 20% капзатрат из расчета предельной стоимости строительства плодо- и овощехранилищ 60 тыс. руб. без НДС на 1 т хранения, а также компенсацию капзатрат на закладку многолетних насаждений.

Возмещение части капзатрат способствовало притоку инвестиций в отрасль и реализации ряда масштабных проектов, стало стимулом для производителей плодов строить современные фруктохранилища и расширять сады. Эта мера господдержки доказала свою эффективность: в последние годы плодоводство стало одной из самых перспективных отраслей АПК с огромным потенциалом импортозамещения. Также эта мера поддержки помогает решить важнейшие проблемы отрасли. В частности, способствует замене старых насаждений на высокопроизводительные и экономически эффективные интенсивные сады, где можно выращивать качественные яблоки, конкурентоспособные импортным.

В основе рентабельности проектов по закладке садов высокой интенсивности — наличие современных систем хранения. Они позволяют продавать продукцию в течение всего года, а не только в сезон, что обеспечивает рынку стабильный уровень цен без сезонных скачков. Современные фруктохранилища требуют огромных инвестиций, поэтому на фоне их дефицита субсидирование капзатрат на их строительство принципиально важно для плодоводов.

Чтобы льготное кредитование стало полноценной заменой действующему инструменту и было экономически целесообразно, кредитная ставка должна стремиться нулю. Более того, резкая смена правил игры для участников рынка, произошедшая в фазе активного становления отрасли, приведет к потере интереса инвесторов, оттоку капитала и серьезно затормозит темпы развития плодоводства.



Отказ от поддержки в форме возмещения CAPEX в пользу льготного кредитования необходимо дополнительно проработать, уверен директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. «Раньше возврат части капитальных затрат на строительство шел вместе с льготным кредитованием: инвестор не выбирал одну из двух форм поддержки, а получал и то, и другое, — напоминает он. — Если эту поддержку отменят, однозначно произойдет снижение инвестиций в отрасль. Напомню, что в 2019 году, когда был отменен возврат капитальных затрат на строительство теплиц, в этом секторе произошло резкое снижение инвестиционной активности. Надеюсь, что перед принятием решения эта инициатива будет обсуждаться с отраслевыми союзами, в том числе с нашим».



Плодоовощная отрасль обеспечена плодо- овощехранилищами пока только на 50%, поэтому российские производители не могу продавать свои фрукты и овощи весь год, а вынуждены сбывать товар после сбора урожая по невысоким ценам. В итоге на рынке в низкий сезон появляется много импортной продукции, рассказывает Глушков. «Таким образом, возврат CAPEX важен еще и со стратегической точки зрения, так как эта мера поддержки способствует реализации программы по импортозамещению, — говорит глава союза. — Кроме того, в России еще не было построено ни одного селекционно-семеноводческого центра по производству семян для выращивания продукции в защищенном грунте. И если возврат части капзатрат будет отменен, их так и не построят».



В молочной отрасли отмена какой-то из мер поддержки тоже может негативно повлиять на настрой инвесторов, говорит гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. В отрасли длительный период окупаемости, и 25% капитальных затрат, которые возмещались инвесторам, — это существенная сумма, позволявшая снизить период возврата вложений на три — четыре года, примерно до шести — восьми лет. «Если эта мера будет отменена, то сроки окупаемости вырастут до 10-12 лет, инвесторы будут по-другому оценивать риски», — отмечает он.



По словам Белова, важнейшим достижением молочной индустрии последних лет стало то, что в отрасли была сформирована сбалансированная система мер господдержки для привлечения инвесторов, причем, в первую очередь, в сегмент производства сырья, так как до этого на протяжении десятилетий в стране ощущался серьезный дефицит качественного сырого молока. «В их числе — краткосрочные инвестиционные кредиты, возмещение прямых понесенных затрат — сначала в размере 30%, затем 25%, субсидия на литр товарного молока, поддержка племенного животноводства, — перечисляет он. — В итоге последние пять — шесть лет молочное животноводство росло очень динамично, ежегодно производство товарного молока в нашей стране увеличивалось на 3%, или 700-800 тыс. т».



«Союзмолоко» считает, что по крайней мере до достижения показателей продовольственной безопасности, на которые при текущих темпах и сохранении имеющихся форм поддержки удастся выйти в течение пяти — семи лет, было бы правильно сохранить действующую комплексную поддержку производителей.

Сейчас фокус стимулирования инвестиций фактически переносится с расширения мощностей для обеспечения внутреннего рынка на мощности, которые будут ориентироваться на экспортный рынок, комментирует начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Цель такого перехода — в снижении рисков перепроизводства на нерастущем внутреннем рынке, чтобы избежать повышения конкуренции и падения цен, — поясняет она. — Слабым местом является то, что часто трудно разделить мощности «для экспорта» и для внутреннего рынка, а также то, что новые мощности не всегда дают лишь рост объема, ведь чаще инвестиции идут в модернизацию, обновление технологии и улучшение качества продукта».



Поддержка экспортных проектов очень логична, потому что необходимо снимать избыточное предложение с внутреннего рынка, соглашается Никиточкин, добавляя, что необходим грамотный контроль исполнения условий подобными проектами.

