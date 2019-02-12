Госпрограмма развития сельского хозяйства продлена до 2025 года

Правительство утвердило обновленную госпрограмму развития сельского хозяйства, продлив ее до 2025 года. Постановление кабинета министров от 8 февраля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



Объем бюджетных ассигнований на 13 лет указан в объеме 3,54 трлн руб., что на 126 млрд руб. больше, чем предполагалось в изначальном проекте Минсельхоза, опубликованном в сентябре 2018-го. В том числе 2,33 трлн руб. правительство предполагает выделить из федерального бюджета на развитие АПК в 2019—2025 годах. Так, в этом году на реализацию госпрограммы предусмотрено 303,6 млрд руб., на 2020 год — 294,8 млрд руб. В последующие три года сумма будет увеличиваться и составит 377,5 млрд руб. к 2023 году и 377,4 млрд руб. к 2024-му. В 2025 году госфинансирование АПК из бюджета ожидается на уровне 300,7 млрд руб.



Согласно новому паспорту программы, ее реализация, как и в действующей редакции, разбита на два этапа — программный (2013-2017 годы) и проектный (действует с 2018 года). Если целями первого этапа были обеспечение продовольственной независимости, ускоренное импортозамещение и повышение конкурентоспособности, то цели второго этапа — обеспечение продовольственной безопасности, повышение добавленной стоимости, обеспечение роста экспорта и инвестиций в основной капитал отрасли. Так, к 2025 году значение произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, должно достигнуть 5,8 млрд руб. против 3,7 млрд руб. в 2017-м, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства — 121,8% к уровню 2017-го.



Производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к 2025 году, как и указывал Минсельхоз, планируется нарастить на 16,3% к уровню 2017-го, в том числе продукции растениеводства — на 18%, животноводства — на 11%, а выпуск пищевых продуктов — почти на 30%. Производство продукции растениеводства на мелиорируемых землях в стране за восемь лет вырастет на 17%, в том числе площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель в 2019 году предполагается увеличить на 90 тыс. га, в 2020 году — на 69 тыс. га, а лесо- и фитомелиоративные мероприятия будут проводиться на 100 тыс. га ежегодно в течение двух ближайших лет. Экспорт продукции АПК в соответствии с майским указом президента должен достичь $45 млрд. За счет регулирования рынков сельхозпродукции доходность сельхозпроизводителей все эти годы планируется обеспечивать на уровне не менее 10%.



На этот год в обновленной госпрограмме заложен рост сельского хозяйства на уровне 2,8%, а на 2020-й — 4,7%. В 2018 году также указан рост на 1,3%, несмотря на то, что ранее Росстат по результатам прошлого года зафиксировал падение в 0,6%. В конце прошлого года Счетная палата сообщала, что видит риски недостижения показателей госпрограммы и в 2019—2021 годах, что «влечет существенные риски» недостижения показателя и по росту экспорта продукции АПК. Минсельхоз заявлял, что в текущем году ожидает рост в 1,3%.



С этого года в порядок господдержки АПК внесен ряд изменений, которые предполагают корректировку в подходах к использованию единой субсидии, субсидии на возмещение CAPEX, а также в области страхования с государственной поддержкой и несвязанной поддержки в растениеводстве, рассказывала в конце прошлой недели замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции «Где маржа 2019». Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, с этого года в рамках единой субсидии выделен отдельный лимит на поддержку страхования в размере 1,5 млрд руб. Для регионов, принявших обязательства по субсидированию этого направления, лимит увеличен, а для отказавшихся — уменьшен. Также в механизм льготного кредитования добавлен ряд направлений, в том числе короткие кредиты на приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, творожных и сливочных сыров, а также предоставление льготных кредитов на закупку мукомолами зерна у аграриев Урала и Сибири.

