Росстат пересчитал динамику агропроизводства в 2018 году

В декабре 2018 года объем производства сельхозпродукции в России снизился на 0,1% и составил 197,4 млрд руб. в действующих ценах, сообщил Росстат. Таким образом, негативная динамика в отрасли наблюдалась в течение четырех месяцев прошлого года — в августе, сентябре, ноябре и декабре. При этом месячная динамика в 2018 году была пересчитана «в связи с уточнением данных по производству сельскохозяйственной продукции».



Так, для каждого из первых шести месяцев прошлого года индекс сельхозпроизводства был снижен на 0,1-0,2 п. п., в результате чего по итогам первого полугодия рост оказался на уровне 2% вместо ранее объявленных 2,2%. При этом показатель июля повышен более чем вдвое — с 0,8% до 1,7%. В августе и сентябре сокращение оказалось меньшим, чем предполагалось ранее: -10,6% и -4,3% вместо объявленных ранее -11,3% и -6% соответственно. В то же время для октября оценка роста АПК повышена на 0,2 п. п. до 12,1%, а для ноября, напротив, снижена сразу на 2,2 п. п. до -6,1%.



Тем не менее годовую динамику АПК Росстат сохранил на уровне -0,6%, что стало первым сокращением с 2012 года. В частности, как констатируется в материалах ведомства, отмечалось снижение валовых сборов всех видов зерновых и зернобобовых агрокультур, кроме риса. Поголовье КРС на конец декабря во всех хозяйствах, по предварительным данным, снизилось на 0,8% до 18,1 млн голов, в том числе коров — на 0,4% до 7,9 млн животных. При этом поголовье свиней выросло на 2,9% до 23,7 млн, овец и коз — на 6,1% до 22,9 млн.



Минсельхоз объясняет снижение сельхозпроизводства в 2018 году пересмотром показателей по личным подсобным хозяйствам. «Наша статистика один раз в 10 лет проводит перепись и на ее основании вносит изменения в свои статистические данные. В 2016 году провели перепись, проанализировали, что происходит в личных подсобных хозяйствах, которые учитывают только один раз в 10 лет, а не ежегодно, как других сельхозпроизводителей», — сказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции «Где маржа» (цитата по «Интерфаксу»). В результате оказалось, что «хозяйства населения сократили производство молока, скота, существенное снижение произошло по картофелю и овощам», отметила Фастова.



По данным Росстата, в прошлом году на долю ЛПХ пришлось 38,9% производства молока, 68,2% общего сбора картофеля и 55,8% овощей. Доля хозяйств населения в общем поголовье КРС снизилась с 41% до 40,8%, свиней — с 12,2% до 10,7%, овец и коз — выросло с 46,3% до 46,8%. При этом в сельхозорганизациях производство скота и птицы на убой замедлилось до 3,8% против 6,9% годом ранее, молока — до 3,6% (в 2017-м — 4,1%), яиц — до 0,7% (4,1%). Надои молока на одну корову в сельхозорганизациях Росстат оценил на уровне 6094 кг против 5871 кг в 2017-м.



Тем не менее в целом продажи основных продуктов сельского хозяйства в стране возросли, за исключением картофеля и сахарной свеклы. «В хозяйствах всех категорий, по расчетам, реализовано по всем каналам 95,1 млн т зерна (102,4% к уровню 2017-го), 6,7 млн т картофеля (96,5%), 6,8 млн т овощей (102,3%), 13,3 млн т скота и птицы в живом весе (103,5%), 21,5 млн т молока (102,3%), 34,6 млрд штук яиц (101,3%)», — говорится в сообщении Росстата.



В 2017 году сельхозпроизводство выросло на 3,1%, в 2016-м — на 4,8%. В 2019-м Минсельхоз ожидает динамику на уровне 1-1,5%.

