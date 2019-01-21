Минсельхоз прогнозирует рост АПК до 1,5% в 2019 году

Минсельхоз ожидает рост сельхозпроизводства в 2019 году на уровне 1-1,5%, сообщил журналистам глава аграрного ведомства Дмитрий Патрушев в кулуарах выставки «Зеленая неделя» в Берлине. «На сегодняшний день, по предварительному прогнозу Минсельхоза, в 2019 году прогнозируется сохранение положительной динамики развития АПК», — приводит «Прайм» слова министра.



По итогам 2018 года Минсельхоз также прогнозировал положительную динамику агропродукции — в пределах 1%. В прогнозе социально-экономического развития страны, подготовленном Минэкономразвития, заложен рост АПК на 1,1%. Однако в конце октября глава ведомства Максим Орешкин не исключал, что результат может оказаться отрицательным. Таким образом, спад может быть зафиксирован впервые с 2012 года.



Результат аграрного сектора по итогам прошлого года Росстат должен опубликовать к концу недели. В январе-ноябре сельхозпроизводство сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, до 4,91 трлн руб. Ноябрь стал третьим месяцем, когда фиксировалось уменьшение (на 3,9%), до этого отрицательная динамика наблюдалась также в августе (на 11,3%) и в сентябре (на 6%). Как поясняло Минэкономразвития, помесячная динамика в прошлом году характеризовалась «повышенной волатильностью из-за сдвига графика уборочной кампании» в 2017-м. В 2017 году сельхозпроизводство выросло на 3,1%.



Несмотря на то что, агросектор стагнировал на протяжении ряда месяцев, в целом по итогам 2018 года он выйдет на рост в 1%, настаивал Патрушев в декабре. «У нас увеличилось за последний год производство крупного рогатого скота на 2,5% — мы смогли переломить четырехлетний негативный тренд в этой сфере, растет производство молока, мы который год подряд собираем серьезные урожаи», — пояснял он в интервью РИА «Новости».



К 2036 году производство сельхозпродукции должно увеличиться на 55% к уровню 2018-го, следует из долгосрочного прогноза социально-экономического развития, подготовленного Минэкономразвития. В том числе в 2019-м рост должен составить 1,3%, а в 2024-м — 2,9%. «К 2036 году производство зерна за счет использования современных технологий увеличится до 150 млн т, что на 31,6% выше показателя производства в 2018 году. Экспорт превысит уровень 2018 года на 42,9% и составит порядка 56 млн т», — говорится в документе. Урожай подсолнечника за ближайшие 18 лет должен вырасти на 30% до 13,7 млн т, производство растительных масел — на 36% до 8 млн т, овощей — на 34,4%. Производство скота и птицы на убой увеличится на 16,2% к уровню 2018 года, сырого молока — на 12,6%.



Урожай зерновых озимых агрокультур в 2019 году может быть высоким, сообщил на прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так, по его словам, в большинстве районов Центрального и Северо-Западного федеральных округов «условия для посевной кампании были очень хорошие, комфортные, влаги было достаточно в почве». В этой связи вегетация озимых закончилась на 10-15 дней позже обычных значений. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ситуация была другой. «Были засушливые явления, по-настоящему засуха была в августе и сентябре, поэтому зерна закладывались практически в сухую почву. Это создавало неуверенность в том, какова будет вегетация. Но и в Краснодарском крае, и Ставрополье, и Ростовской области во второй половине осени наблюдались заметные осадки, почва хорошо пропиталась и теплая погода в декабре привела к тому, что состояние посевов сейчас хорошее», — рассказывал Вильфанд на пресс-конференции в РИА «Новости». Кроме того, по его словам, сейчас высота снежного покрова в европейской части России примерно в полтора-два раза выше нормы, весной во время таяния это позволит насытить почву влагой.



Тем не менее начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко не согласна, что сельское хозяйство сможет прибавлять 2% и более в год на горизонте прогноза до 2036 года. По ее мнению, в частности, тормозом АПК было и остается техническое отставание и физическая нехватка инфраструктурных мощностей, особенно для экспорта: современных хранилищ плодоовощной продукции, портово-перевалочных комплексов в отдельных регионах, мелиоративных сооружений. С другой стороны, именно эти проекты будут двигателем отрасли в среднесрочной перспективе.

