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В отличие от многих других агрокультур, в производстве картофеля доминируют хозяйства населения. В этом году они собрали 15,4 млн т, тогда как на сельхозорганизации пришлось только 4,3 млн т, на КФХ — 2,8 млн т, оценил Росстат. В целом все хозяйства накопали 22,5 млн т против 21,7 млн т в 2017 году. Правда, ранее статведомство оценивало прошлогодний урожай значительно выше — на уровне 29,6 млн т, из которых 22,8 млн т — в ЛПХ. Однако результаты сельхозпереписи показали, что население выращивает намного меньше картофеля, чем предполагалось. И хотя исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит о потенциале двукратного роста производства товарного картофеля, он не исключает, что в случае кризиса население вернется в огороды.