Росстат предварительно оценил объемы производства основных агрокультур
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Фото: Pixabay
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Сбор зерна — третий в современной истории
Согласно расчетам Росстата, все хозяйства страны в 2018 году намолотили 112,8 млн т зерна в чистом весе. Это на 2,8 млн т больше, чем ранее оценивал Минсельхоз. Хотя по сравнению с прошлым годом сбор сократился на 16,7%, этот результат стал третьим в современной истории страны. Рекордный за все годы урожай был собран в 2017-м, по уточненным данным статведомства, он достиг 135,5 млн т. В 2016 году намолотили 120,7 млн т. Правда, сейчас Росстат корректирует показатели прошлых лет с учетом Всероссийской сельхозпереписи-2016, однако по зерну существенные изменения маловероятны. В 2018-м, как и в предыдущие годы, основная доля зерна (70,1%) был выращена в сельхозорганизациях, на долю КФХ пришлось 29,1% валового сбора, на ЛПХ — 0,8%.
Фото: Pixabay
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Рекорд по подсолнечнику
Урожай подсолнечника в 2018 году, оценочно, составил 12,6 млн т — на 20,1% больше, чем в прошлом. Валовой сбор агрокультуры стал рекордным. Ранее максимальный показатель был на уровне 11 млн т (2016 год). 66,4% валового сбора подсолнечника пришлось на сельхозорганизации, 33,2% — на КФХ. Вклад в общий объем хозяйства населения составил 0,4%. Данные по другим масличным Росстат пока не публикует. Ранее Минсельхоз оценивал, что в целом их урожай составил более 18 млн т (в 2017-м — 16,5 млн т). Такого высокого показателя страна достигла впервые за последнее десятилетие, отмечал первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов.
Фото: Д. Абрамов
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Минус 11 млн тонн сахарной свеклы
Валовой сбор сахарной свеклы составил 41,1 млн т против рекордных почти 52 млн т в прошлом году. В 2016-м урожай превышал 51 млн т. Такие высокие показатели два сезона подряд приводили к перепроизводству сахара и падению цен на него. В этом году на фоне уменьшения урожая свеклы производство сахара также снизится, и на смену его профицита придет баланс спроса и предложения. Сбор сахарной свеклы в частности упал из-за засухи на юге. Основной объем производства агрокультуры приходится на сельхозорганизации (89%), фермеры вырастили около 10,8% от общего объема, ЛПХ — 0,2%.
Фото: Т. Кулистикова
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Доля товарного картофеля — 32%
В отличие от многих других агрокультур, в производстве картофеля доминируют хозяйства населения. В этом году они собрали 15,4 млн т, тогда как на сельхозорганизации пришлось только 4,3 млн т, на КФХ — 2,8 млн т, оценил Росстат. В целом все хозяйства накопали 22,5 млн т против 21,7 млн т в 2017 году. Правда, ранее статведомство оценивало прошлогодний урожай значительно выше — на уровне 29,6 млн т, из которых 22,8 млн т — в ЛПХ. Однако результаты сельхозпереписи показали, что население выращивает намного меньше картофеля, чем предполагалось. И хотя исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит о потенциале двукратного роста производства товарного картофеля, он не исключает, что в случае кризиса население вернется в огороды.
Фото: Pixabay
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Урожай овощей стал больше
В производстве овощей открытого грунта также лидируют ЛПХ. Росстат оценивает урожай у них в этом году на уровне 7,8 млн т — 56% от общего сбора. Сельхозорганизации получили 3,5 млн т, КФХ — 2,5 млн т. В целом сбор составил 13,8 млн т — на 200 тыс. т выше уровня 2017 года. Ранее в данных статведомства за прошлый год (равно как и за 2016 и 2015-й) был указан объем в 14,7 млн т. Корректировка также связана с пересмотром урожая в ЛПХ: согласно прежним показателям, в прошлом году они собрали 10,3 млн т овощей открытого грунта.