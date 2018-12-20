Сельхозпроизводство возобновило снижение в ноябре

В ноябре объем производства сельхозпродукции в России сократился на 3,9% и составил 481,1 млрд руб. в действующих ценах, подсчитал Росстат. Таким образом, по итогам 11 месяцев текущего года производство АПК снизилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, до 4,91 трлн руб.



Кроме ноября сокращение сельхозпроизводства в этом году также наблюдалось в августе (на 11,3%) и сентябре (на 6%). При этом в октябре был зафиксировал рост на 11,9%. Одновременно Росстат пересмотрел динамику АПК за 2017 год: если ранее прирост сельского хозяйства оценивался в 2,5%, то сейчас — в 3,1%. В сторону повышения скорректированы данные по всем месяцам прошлого года. Как поясняется в материалах Росстата, «индексы рассчитаны с учетом окончательных итогов о производстве продукции сельского хозяйства за 2017 год, пересчитанных по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года».



Таким образом, в ноябре динамика сельского хозяйства вернулась на нисходящую траекторию, обусловленную снижением урожая основных культур по сравнению с прошлым годом, констатирует Минэкономразвития. «В целом за январь-ноябрь сельское хозяйство показало снижение на 0,8% год к году, при этом его помесячная динамика в текущем году характеризуется повышенной волатильностью из-за сдвига графика уборочной кампании в прошлом году, связанного с погодными условиями», — говорится в подготовленном Минэкономразвития обзоре «Картина деловой активности».



Согласно данным официальной статистики, в этом году урожай зерна составил 112,8 млн т в чистом весе, подсолнечника — 12,6 млн т, а сахарной свеклы — 41,1 млн т. В результате намолот зерна оказался на 16,7% меньше уровня предыдущего года, подсолнечника — на 20,1% больше, сахарной свеклы — на 20,9% меньше. Сбор картофеля во всех хозяйствах вырос по сравнению со скорректированными данными за 2017 год на 3,8% до 22,5 млн т, из которых 7,1 млн т было получено в сельхозорганизациях и КФХ. Производство овощей увеличилось на 1% до 13,8 млн т.



Поголовье КРС в 2018 году продолжило уменьшаться и на конец ноября, по расчетам Росстата, во всех хозяйствах составляло 18,7 млн животных (-0,7% к январю-ноябрю 2017-го), свиней — выросло на 2,8% до 24,3 млн. По итогам 11 месяцев производство скота и птицы на убой увеличилось на 2,7% до 13,2 млн т в живом весе, молока — на 1,2% до 29,3 млн т, яиц — на 0,5% до 41,5 млрд штук. К началу декабря обеспеченность скота кормами в расчете на 1 условную голову в сельхозорганизациях была ниже на 4,6%, чем на соответствующую дату предыдущего года.



Сокращение сельскохозяйственного производства может быть зафиксировано и по итогам года, ранее спрогнозировали эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. По их мнению, снижение в целом за год может быть примерно таким же, как за первые девять месяцев — 3,3%. Заместитель начальника департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко тоже предполагает, что динамика АПК в 2018 году будет отрицательной. По ее прогнозу, это может быть минус 0,5% или 1% относительно прошлого года. Минсельхоз, в свою очередь, ожидает увеличения сельхозпроизводства на 1%. В прогнозе социально-экономического развития страны, подготовленном Минэкономразвития, также заложен рост АПК на 1,1%.



По данным Росстата, в последний раз объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий сокращался в 2012 году — снижение тогда составило 4,8%.

