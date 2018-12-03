Минсельхоз прогнозирует рост АПК на 1%

Минсельхоз рассчитывает, что в этом году производство сельхозпродукции вырастет на 1% против 2,5% в 2017-м. Глава ведомства Дмитрий Патрушев подтвердил прежний прогноз министерства на встрече с президентом Владимиром Путиным. Хотя динамика будет меньше прошлогодней, все-таки это будет рост, подчеркнул министр, добавив, что надеется на сохранение этого тренда в 2019 году. Патрушев напомнил, что с января по август сельхозпроизводство увеличивалось, в августе было снижение показателей на 11%, в сентябре — на 6%. В октябре, по данным Росстата, прирост составил 11,9%, однако по итогам десяти месяцев статведомство зафиксировало сокращение на 1,3%.



Прогноз социально-экономического развития страны, подготовленный Минэкономразвития, предполагает, что в этом году сельхозпроизводство увеличится на 1,1%, однако в конце октября глава ведомства Максим Орешкин допустил, что результат может оказаться отрицательным. По его словам, третий квартал во многом определяет ситуацию в отрасли, а по его итогам было падение на 3,3% — сказалось снижение урожая после рекорда прошлого года.



Урожай зерна составил 110 млн тонн

Патрушев в разговоре с Путиным сказал, что зерновые и зернобобовые агрокультуры в стране убраны на 100%. «Главное, что, несмотря на несколько неблагоприятные погодные условия, нам удалось собрать хороший урожай — 110 млн т в чистом весе, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет», — отметил министр (цитата по сайту Кремля). На сайте Минсельхоза представлена информация о ходе уборочных работ на 30 ноября: зерно было обмолочено на 99,2%, получено 116,5 млн т в бункерном весе. В 2017-м валовой сбор зерна достиг рекордных 135,4 млн т.



Патрушев подтвердил, что собранный урожай зерна позволит направить на экспорт запланированные объемы — 39 млн т, в том числе 34 млн т пшеницы. По данным ФТС на 29 ноября вывоз составил 24,3 млн т — на 10,1% больше, чем годом ранее.



Также глава Минсельхоза сказал, что ведомство рассчитывает на урожай масличных 18 млн т — на 1,5 млн т больше, чем годом ранее. Согласно данным ведомства на 30 ноября, подсолнечник был обмолочен с 97,6% площадей, валовой сбор составил 12,5 млн т; соя убрана на 95,2%, урожай агрокультуры достиг 4 млн т; рапс собрали с 96,8% площадей, получив 2,1 млн т. Производство масличных в этом году побьет рекорд, говорил ранее «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он оценивал валовой сбор основных агрокультур на уровне 17,4 млн т.



Кроме того, по словам Патрушева, практически завершен сбор сахарной свеклы — он превысил 41 млн т. Урожай картофеля в сельхозорганизациях и КФХ составил 6,7 млн т, овощей открытого грунта — 4,2 млн т. Валовой сбор плодов и ягод министр оценил в 1 млн т.



Экспорт — драйвер отрасли

По итогам года Минсельхоз ожидает увеличения экспорта сельхозпродукции до $26 млрд против $20,7 млрд в 2017-м, сказал Дмитрий Патрушев. В январе-сентябре 2018-го поставки сельхозсырья и продовольствия были на уровне $17,7 млрд — на 25,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных ФТС. В том числе вывоз злаков составил около $7,6 млрд, прибавив почти 55% к уровню трех кварталов 2017-го. Согласно майскому указу главы государства, к 2024 году экспорт сельхозсырья и продовольствия необходимо увеличить до $45 млрд.



Согласно прогнозу социально-экономического развития России до 2036 года, подготовленному Минэкономразвития, реализация экспортного потенциала отечественного АПК станет одним из факторов, определяющих динамику развития отрасли в следующие 18 лет. Ведомство рассчитывает, что к 2030 году производство сельхозпродукции увеличится на 31,6% относительно уровня 2018-го, к 2036-му рост составит 55%. В следующие пять лет сельское хозяйство будет прирастать в среднем на 2,1% в год, затем динамика увеличится до 2,6% (2025-2030) и до 2,8% (2031-2036).



Благодаря развитию переработки и экспорта в долгосрочной перспективе агросектор продолжит расти, считает заместитель начальника департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Однако она сомневается, что динамика роста АПК будет опережать темпы повышения ВВП, как это было в 2012—2017 годах. «Есть сектора, которые, как ожидается, станут увеличиваться быстрее: инфраструктура и строительство, химический комплекс», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору».



Программа развития внешних продаж сельхозсырья и продовольствия способна стать катализатором изменений в секторе, определяющих не только его рост, но и позитивную динамику в смежных отраслях — агрохимии, машиностроении, пищевой промышленности и др., уверен руководитель центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. Правда, руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин считает, что ситуация на внешних рынках слабо влияет на потенциал российского сельского хозяйства: в основном он все-таки заключен на внутреннем рынке. Это связано с тем, что у нас нет широко известных за рубежом продовольственных брендов, уровень переработки сельхозсырья достаточно низкий, к тому же существуют логистические ограничения, поясняет он.

