Производство масличных в этом году побьет очередной рекорд. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», основных агрокультур будет собрано около 17,4 млн т (в 2017-м — 15,6 млн т). В частности, урожай подсолнечника увеличится примерно на 700 тыс. т до 11,2 млн т, соя и рапс прибавят по 500 тыс. т до 4,1 млн т и 2 млн т соответственно. «Первого могло бы быть и больше, но из-за засухи сбор на Юге снизился», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По данным Минсельхоза на 26 ноября, подсолнечник был обмолочен с площади 7,7 млн га, получено 12,4 млн т маслосемян в бункерном весе при урожайности 16 ц/га. Соя убрана с 2,6 млн га, намолочено 4 млн т, рапс — с 1,5 млн, урожай составил 2,1 млн т.



Увеличение производства главной масличной агрокультуры привело к тому, что недообеспеченность перерабатывающих мощностей сократилась до 10-11% против 17% в прошлом году, оценивает Петриченко. Это, по его мнению, стало одной из причин того, что в ноябре цены на подсолнечник находились «в угнетенном состоянии», хотя и были выше, чем в аналогичный период годом ранее — 18,6 тыс. руб./т против 16,3 тыс. руб./т (EXW с НДС). В перспективе они могут еще снизиться, что в свою очередь приведет к сокращению доходности агрокультуры, не исключает эксперт. «В тех регионах, где можно выращивать и подсолнечник, и рапс, и/или сою, уже в прошлом году последние были более рентабельны, чем первый, — обращает внимание Петриченко. — Хотя, конечно, подсолнечник при прочих равных условиях все еще приносит большую прибыль, чем зерновые».



Тенденция увеличения производства масличных агрокультур в сезоне-2018/19 сохранится и в мире. Этому будет способствовать высокий спрос на них со стороны животноводческой отрасли, производителей биотоплива и рынка растительных масел, сообщает агентство «АПК-Информ» со ссылкой на старшего аналитика International Grains Council Питера Клаба. Так, глобальный урожай подсолнечника может достигнуть максимального показателя за последние 10 лет, считает он, — около 50 млн т. При этом общий объем торговли агрокультурой в текущем сезоне несколько снизится — до 2,2 млн т, против 2,5 млн т в предыдущем сезоне, тогда как отгрузка продуктов переработки подсолнечника, напротив, увеличится, считает аналитик.



По информации Росстата, запасы масличных агрокультур в сельхозпредприятиях по состоянию на конец октября выросли на 33,6%, составив 5,35 млн т, в том числе остатки подсолнечника — на 41,6% до 3,2 млн т. Заметнее всего запасы масличных увеличились в ЦФО — плюс 51,2%, на Северо-Западе — в 2,7 раза, в ПФО — плюс 92% и Сибири — плюс 52%. Сокращение Росстат фиксировал на Урале — минус 7%, Северном Кавказе — минус 4%, а также в ЮФО — минус 2%.

