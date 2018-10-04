Нишевые не в тренде. Площади проса, сорго, сафлора и рыжика снизились до минимальных значений

Посевы нишевых агрокультур, как правило, не превышают нескольких сотен тысяч гектаров. Еще в начале 2000-х сорго, рыжик и сафлор были для российских сельхозпроизводителей и вовсе экзотикой. Те же, кто не побоялся освоить новые технологии, быстро убедились, что на нишевых можно неплохо зарабатывать. Особняком стоит традиционно выращиваемое в стране просо. Если в начале 1990-х его площади доходили почти до 2 млн га, то теперь, с изменением потребительских предпочтений, спрос на него, а вслед за ним и производство, значительно сократились. Этот год станет для этих четырех агрокультур, пожалуй, самым неудачным по объемам производства за последние семь лет: в совокупности их площади не превысят 500 тыс. га.



Площади на спаде

Еще в 2015 году посевы проса в стране доходили почти до 600 тыс. га. В 2014—2016 валовые сборы агрокультуры превышали потребность внутреннего рынка, которая сейчас оценивается Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на уровне 450-500 тыс. т. Однако экспорт проса сохранялся на достаточно высоком уровне, что не давало ценам сильно падать. Но в сезоне-2016/17 вывоз агрокультуры сократился более чем вдвое, что привело к избыточному предложению, и стоимость проса упала, рассказывает замдиректора ИКАР Ирина Глазунова. «Просо, как и многие другие нишевые, большинство хозяйств сеют по остаточному принципу исходя из текущей конъюнктуры, поэтому уже в следующем сельхозгоду производители резко сократили посевы», — говорит она. В 2018-м под него, по данным Росстата, отведено менее 260 тыс. га.



Вдвое — до 71,6 тыс. га — сократились и площади сорго. В первую очередь в последние два года уменьшился объем производства именно зернового сорго, отмечает гендиректор компании «Агроплазма» (производитель семян зерновых и масличных, Краснодарский край) Николай Бенко. По его мнению, главная тому причина — отсутствие в стране стабильного потребителя этой разновидности агрокультуры. Поэтому зерновое сорго преимущественно вывозится за рубеж. «На корма его закупают Испания, Италия, страны Ближнего Востока и Иран, — знает руководитель. — Другое использование агрокультуры — на производство спирта, крахмала, но в России нет мощностей, подходящих для переработки сорго, на эти цели его тоже приобретают только предприятия за пределами России». В то же время развитие экспортного направления сдерживают невысокие объемы производства, так как работать с мелкими партиями трейдерам не интересно.







Просо и сорго являются теплолюбивыми агрокультурами, чувствительными к переувлажнению почвы и сниженным температурам в период вегетации растений, отмечает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. «Недостаток тепла приводит также к существенному падению урожайности, что в дальнейшем негативно сказывается на рентабельности при их производстве, — комментирует он. — Поэтому основными территориями возделывания являются Поволжье (более 60% площадей), южные регионы страны, часть областей ЦФО и СФО». В структуре зернопроизводства на долю проса приходится 0,2% посевов от общей площади зерновых, доля сорго составляет еще меньше — 0,1% (в прошлом году). Поэтому даже при возможном возникновении дефицита эти агрокультуры могут быть с легкостью замещены другими, уверен эксперт. «К примеру, пшенная крупа, получаемая из проса, сейчас является не настолько популярной в потребительской корзине населения и может быть заменена рисом или гречкой, — считает он. — Сорго же с легкостью можно заместить кукурузой, которая более востребована как на внутреннем, так и на мировом рынке».



Сокращение производства ожидается и в масличном сегменте. Так, рыжик показывает негативную динамику по посевам уже четвертый сезон подряд, а сафлор — второй, обращает внимание ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. Площади первого, по данным эксперта, в этом году составили 80 тыс. га, что на треть меньше, чем в 2017-м. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко оценивает площади озимого рыжика под урожай текущего сезона еще меньше — в 72,4 тыс. га, что составляет около 83% от посевов прошлого года. Площади сафлора, по словам Хотько, сократились заметнее — в 1,5 раза тоже примерно до 80 тыс. га. «Выращивать сою, рапс и подсолнечник, как показывает практика последней пары сезонов, более рентабельно, чем нишевые, именно на традиционные масличные аграрии переключают свое внимание», — говорит он. Большое влияние оказал и экспортный фактор: два года назад Турция, которая раньше потребляла до 90% всего российского урожая сафлора, ввела на ввоз этой агрокультуры пошлину в 23,4%, что сделало поставки туда низкорентабельными. На рыжик, тоже активно экспортируемый в Турцию, никаких ограничений не вводилось, но маржинальность его вывоза всегда была невысокой.



Пшено обогнало гречку Вместе с ценами на просо увеличивается и стоимость пшена. Согласно мониторингу «ПроЗерна», в конце августа оно стоило 31,6 тыс. руб./т (EXW, европейская часть страны, с НДС), что втрое больше, чем годом ранее, когда цена пшена составляла 10,5 тыс. руб./т. В итоге сложилась необычная ситуация, когда пшено стоит дороже гречки, стоимость которой к 31 августа была всего 15,5 тыс. руб./т против 16,2 тыс. руб./т в июле и 28,3 тыс. руб./т в августе 2017-го. Таким образом, если в августе прошлого года гречка продавалась в 2,7 раза дороже пшена, то к началу осени этого года — вдвое дешевле. Согласно же мониторингу ИКАР, на конец августа оптовая цена на пшено была еще выше и составляла 33,6 тыс. руб./т.

Востребованы мало

Главная причина уменьшения посевов нишевых агрокультур — низкие спрос и цены на них. Так, по данным НСЗ, с середины 2015 по декабрь 2017 года отмечалось падение стоимости проса в среднем с 7,1 тыс. руб./т до 4,95 тыс. руб./т. Однако уже с начала 2018-го на рынке агрокультуры наметился повышательный тренд. Так, в январе средняя цена реализации составляла 5,8 тыс. руб./т, а к концу 2017/18 сельхозгода на фоне дефицита предложения стоимость закупки была увеличена переработчиками более чем в два раза. «Но такое повышение цен не успело повлиять на решение аграриев по расширению площадей и замещению просом других, более продуктивных и устойчивых к неблагоприятным погодным условиям агрокультур», — отмечает Скурихин.



В конце августа просо в Саратовской и Ростовской областях, которые являются крупнейшими его производителями, стоило уже 17-18 тыс. руб./т против 6-7 тыс. руб./т годом ранее, добавляет Глазунова. «Агрокультура может подорожать и до более высоких значений», — не исключает она. По данным эксперта, исторический максимум стоимости проса был зафиксирован в сезоне-2010/11, когда после двух подряд неурожайных лет его цена доходила до 20,8 тыс. руб./т.



Предприятия, занимающиеся торговлей зерновыми, подтверждают, что спрос на просо и цены растут. Директор компании «Сурский хлеб» (Пензенская область) Виктор Шахов отмечает, что цена на него к середине сентября увеличилась примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила примерно 15-16 тыс. руб./т.



Индивидуальный предприниматель из Волгоградской области Сергей Сомов, занимающийся реализацией зерна, добавляет, что такой цены на просо не было лет 15. «Текущий спрос на агрокультуру ажиотажный из-за ее дефицита, в частности, в нашем регионе предложение проса крайне низкое, — поясняет он. — Причем спрос этот в основном экспортный, внутри страны агрокультуры потребляется теперь значительно меньше».



Однако сокращение производства не всегда приводит к росту цен на те или иные позиции. «Стоимость зернового сорго связана с мировой ценой на кукурузу и обычно составляет 85-90% последней, — знает Николай Бенко. — В последние два года мировая цена на кукурузу и, соответственно, на сорго снизилась». Хотя в мире некоторое время назад ситуация по экспорту и импорту сорго несколько изменилась, знает бизнесмен. Основным его мировым потребителем был Китай, который в последние три года нарастил объем собственного производства, уменьшив закупки в других странах, что привело и к уменьшению цен, и к сокращению посевов во всем мире.



На рыжик внутри России спрос невысок. Агрокультуру, напоминает Даниил Хотько, перерабатывают несколько российских заводов, в том числе «Содружество», некоторые предприятия Поволжья. Но продукты его переработки — масло и шрот — не очень популярны у отечественного потребителя, да и в целом их как нишевые позиции реализовывать сложнее из-за сравнительно высоких цен, добавляет он.



Сафлор же, по мнению эксперта, и вовсе почти никому не интересен на внутреннем рынке, поэтому снижение его посевов не является проблемой для агробизнеса. Пик производства агрокультуры наблюдался в сезоне-2016/17, напоминает Хотько, причем как по размеру площадей, так и по валовому сбору. Тогда было собрано 286 тыс. т, из них на внешние рынки вывезено только 183 тыс. т, что привело к большим переходящим остаткам. «В 2017/18 сельхозгоду вырастили еще 100 тыс. т сафлора, примерно столько же будет экспортировано по итогам сезона, — оценивал эксперт в середине сентября. — Начальные запасы на старте 2018/19-го тоже были немаленькими: тот небольшой объем, который аграрии соберут в этом году, мы поставим за рубеж, но остатки предыдущего сельхозгода давят на цену, поэтому она пока невысокая».







Просо на экспорт Внутри страны просо используется на производство пшенной крупы и кормовые цели. В прошлом году четверть собранного урожая была поставлена за рубеж. География продаж агрокультуры на внешних рынках очень широка, отмечает Ирина Глазунова из ИКАРа. Главным покупателем является Турция. Так, по данным ФТС, в сезоне-2017/18 туда поставлено 31,3% от общего вывоза стоимостью $4,2 млн. 23,9% (на $3,2 млн) в прошлом сельхозгоду закупил Иран. Кроме того, просо экспортировалось в Пакистан (6,3%), Ирак (5,3%), ЮАР (5,1%), Бельгию (5%), Германию (4,2%), а также Австрию, Польшу, Израиль и ряд других стран.

Перспективы нечеткие

Снижение посевов приведет к сокращению производства нишевых в этом году. Так, валовой сбор проса уменьшится до минимального за последние восемь лет показателя — 296 тыс. т, прогнозируют аналитики «АПК-Информ». В сравнении с предыдущим сезоном урожай агрокультуры снизится на 7%. Минимальный урожай был зафиксирован в 2010 году — 132 тыс. т, а в прошлом году он составил 317 тыс. т. В результате уменьшения урожая общее предложение проса с учетом переходящих запасов в сезоне-2018/19 может составить 529 тыс. т, что на 30% ниже показателя 2017/18 сельхозгода. ИКАР прогнозирует еще большее сокращение валового сбора — до 250 тыс. т, делится цифрами Глазунова.



По данным НСЗ, урожай сорго в 2017 году превысил 103 тыс. т при урожайности 10,6 ц/га, тогда как годом ранее его валовый сбор составил 312,9 тыс. т, а урожайность — 14,9 ц/га. «С учетом практически двукратного сокращения посевов под сорго его производство в текущем сезоне будет находиться на уровне не более 100 тыс. т», — полагает Скурихин.



Прогноз по урожаю рыжика и сафлора эксперты давать затрудняются, однако, отмечает Даниил Хотько, значительная доля общего объема производства этих агрокультур выращивается на Юге, который попал под негативное влияние засухи и жары, поэтому в целом сбор их будет невысоким — примерно по 50-60 тыс. т каждой.







В вопросе дальнейшего роста посевов под нишевыми мнения спикеров расходятся. Говоря о просе, Глазунова не исключает, что часть хозяйств в 2019 году вернется к производству агрокультуры. Такого же мнения придерживается Шахов. «Рост цен будет стимулировать аграриев в следующем сезоне расширить посевы», — уверен он. Сомов, напротив, считает, что увеличение стоимости проса не станет достаточным стимулом для роста его посевов. «Скорее всего, сельхозпроизводители продолжат выращивать его в рамках севооборота», — думает он.



Николай Бенко видит оптимистичные перспективы у сорго. В следующем году у многих аграриев может появиться интерес его выращивать, так как в текущем сезоне на Юге наблюдалась засуха, негативно повлиявшая на урожай кукурузы, поясняет он. Сорго же является засухоустойчивой агрокультурой. «По той же причине увеличение площадей зернового сорго ожидается и в других странах, центральная и восточная части Европы в этом году тоже сильно пострадали от засушливых явлений, — добавляет он. — В странах, где не хватает воды для орошения кукурузы, ее частично будут замещать сорго».







Сорго можно выращивать в засухоустойчивых регионах, таких как Поволжье, Ростовская область, соглашается гендиректор компании «Агроспикер» Виталий Шамаев. Однако есть и лучшие альтернативы, например, там успешно можно производить и более рентабельный и востребованный нут, стоимость которого составляет 40-50 тыс. руб./т при урожайности 15 ц/га. «Получается, доход с гектара у нута выше, чем у сорго, — отмечает Шамаев. — Да и в сравнении с кукурузой сорго, в общем-то, не выигрывает: цена на него примерно такая же, а урожайность ниже».

