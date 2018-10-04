 Нишевые не в тренде. Площади проса, сорго, сафлора и рыжика снизились до минимальных значений -Агроинвестор
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Аналитика
Нишевые не в тренде. Площади проса, сорго, сафлора и рыжика снизились до минимальных значений
Елена Максимова
Агроинвестор
4 октября 2018
Не массово возделываемые агрокультуры в отдельные годы приносят производителям хорошую прибыль. Но экономика нишевых сильно зависит от спроса: в результате его снижения падают цены. В 2018 году это привело к тому, что площади сорго, рыжика и сафлора не превысят 80 тыс. га каждой агрокультуры, а урожай проса грозит сократиться до восьмилетнего минимума
журнал «Агроинвестор»
октябрь 2018
Предложение проса составит 529 тысяч тонн
Фото: Shutterstock

Посевы нишевых агрокультур, как правило, не превышают нескольких сотен тысяч гектаров. Еще в начале 2000-х сорго, рыжик и сафлор были для российских сельхозпроизводителей и вовсе экзотикой. Те же, кто не побоялся освоить новые технологии, быстро убедились, что на нишевых можно неплохо зарабатывать. Особняком стоит традиционно выращиваемое в стране просо. Если в начале 1990-х его площади доходили почти до 2 млн га, то теперь, с изменением потребительских предпочтений, спрос на него, а вслед за ним и производство, значительно сократились. Этот год станет для этих четырех агрокультур, пожалуй, самым неудачным по объемам производства за последние семь лет: в совокупности их площади не превысят 500 тыс. га.

Площади на спаде

Еще в 2015 году посевы проса в стране доходили почти до 600 тыс. га. В 2014—2016 валовые сборы агрокультуры превышали потребность внутреннего рынка, которая сейчас оценивается Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на уровне 450-500 тыс. т. Однако экспорт проса сохранялся на достаточно высоком уровне, что не давало ценам сильно падать. Но в сезоне-2016/17 вывоз агрокультуры сократился более чем вдвое, что привело к избыточному предложению, и стоимость проса упала, рассказывает замдиректора ИКАР Ирина Глазунова. «Просо, как и многие другие нишевые, большинство хозяйств сеют по остаточному принципу исходя из текущей конъюнктуры, поэтому уже в следующем сельхозгоду производители резко сократили посевы», — говорит она. В 2018-м под него, по данным Росстата, отведено менее 260 тыс. га.

Вдвое — до 71,6 тыс. га — сократились и площади сорго. В первую очередь в последние два года уменьшился объем производства именно зернового сорго, отмечает гендиректор компании «Агроплазма» (производитель семян зерновых и масличных, Краснодарский край) Николай Бенко. По его мнению, главная тому причина — отсутствие в стране стабильного потребителя этой разновидности агрокультуры. Поэтому зерновое сорго преимущественно вывозится за рубеж. «На корма его закупают Испания, Италия, страны Ближнего Востока и Иран, — знает руководитель. — Другое использование агрокультуры — на производство спирта, крахмала, но в России нет мощностей, подходящих для переработки сорго, на эти цели его тоже приобретают только предприятия за пределами России». В то же время развитие экспортного направления сдерживают невысокие объемы производства, так как работать с мелкими партиями трейдерам не интересно.

Посевы сократились до минимума

Просо и сорго являются теплолюбивыми агрокультурами, чувствительными к переувлажнению почвы и сниженным температурам в период вегетации растений, отмечает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. «Недостаток тепла приводит также к существенному падению урожайности, что в дальнейшем негативно сказывается на рентабельности при их производстве, — комментирует он. — Поэтому основными территориями возделывания являются Поволжье (более 60% площадей), южные регионы страны, часть областей ЦФО и СФО». В структуре зернопроизводства на долю проса приходится 0,2% посевов от общей площади зерновых, доля сорго составляет еще меньше — 0,1% (в прошлом году). Поэтому даже при возможном возникновении дефицита эти агрокультуры могут быть с легкостью замещены другими, уверен эксперт. «К примеру, пшенная крупа, получаемая из проса, сейчас является не настолько популярной в потребительской корзине населения и может быть заменена рисом или гречкой, — считает он. — Сорго же с легкостью можно заместить кукурузой, которая более востребована как на внутреннем, так и на мировом рынке».

Сокращение производства ожидается и в масличном сегменте. Так, рыжик показывает негативную динамику по посевам уже четвертый сезон подряд, а сафлор — второй, обращает внимание ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. Площади первого, по данным эксперта, в этом году составили 80 тыс. га, что на треть меньше, чем в 2017-м. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко оценивает площади озимого рыжика под урожай текущего сезона еще меньше — в 72,4 тыс. га, что составляет около 83% от посевов прошлого года. Площади сафлора, по словам Хотько, сократились заметнее — в 1,5 раза тоже примерно до 80 тыс. га. «Выращивать сою, рапс и подсолнечник, как показывает практика последней пары сезонов, более рентабельно, чем нишевые, именно на традиционные масличные аграрии переключают свое внимание», — говорит он. Большое влияние оказал и экспортный фактор: два года назад Турция, которая раньше потребляла до 90% всего российского урожая сафлора, ввела на ввоз этой агрокультуры пошлину в 23,4%, что сделало поставки туда низкорентабельными. На рыжик, тоже активно экспортируемый в Турцию, никаких ограничений не вводилось, но маржинальность его вывоза всегда была невысокой.

Пшено обогнало гречку
Вместе с ценами на просо увеличивается и стоимость пшена. Согласно мониторингу «ПроЗерна», в конце августа оно стоило 31,6 тыс. руб./т (EXW, европейская часть страны, с НДС), что втрое больше, чем годом ранее, когда цена пшена составляла 10,5 тыс. руб./т. В итоге сложилась необычная ситуация, когда пшено стоит дороже гречки, стоимость которой к 31 августа была всего 15,5 тыс. руб./т против 16,2 тыс. руб./т в июле и 28,3 тыс. руб./т в августе 2017-го. Таким образом, если в августе прошлого года гречка продавалась в 2,7 раза дороже пшена, то к началу осени этого года — вдвое дешевле. Согласно же мониторингу ИКАР, на конец августа оптовая цена на пшено была еще выше и составляла 33,6 тыс. руб./т.

Востребованы мало

Главная причина уменьшения посевов нишевых агрокультур — низкие спрос и цены на них. Так, по данным НСЗ, с середины 2015 по декабрь 2017 года отмечалось падение стоимости проса в среднем с 7,1 тыс. руб./т до 4,95 тыс. руб./т. Однако уже с начала 2018-го на рынке агрокультуры наметился повышательный тренд. Так, в январе средняя цена реализации составляла 5,8 тыс. руб./т, а к концу 2017/18 сельхозгода на фоне дефицита предложения стоимость закупки была увеличена переработчиками более чем в два раза. «Но такое повышение цен не успело повлиять на решение аграриев по расширению площадей и замещению просом других, более продуктивных и устойчивых к неблагоприятным погодным условиям агрокультур», — отмечает Скурихин.

В конце августа просо в Саратовской и Ростовской областях, которые являются крупнейшими его производителями, стоило уже 17-18 тыс. руб./т против 6-7 тыс. руб./т годом ранее, добавляет Глазунова. «Агрокультура может подорожать и до более высоких значений», — не исключает она. По данным эксперта, исторический максимум стоимости проса был зафиксирован в сезоне-2010/11, когда после двух подряд неурожайных лет его цена доходила до 20,8 тыс. руб./т.

Предприятия, занимающиеся торговлей зерновыми, подтверждают, что спрос на просо и цены растут. Директор компании «Сурский хлеб» (Пензенская область) Виктор Шахов отмечает, что цена на него к середине сентября увеличилась примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила примерно 15-16 тыс. руб./т.

Индивидуальный предприниматель из Волгоградской области Сергей Сомов, занимающийся реализацией зерна, добавляет, что такой цены на просо не было лет 15. «Текущий спрос на агрокультуру ажиотажный из-за ее дефицита, в частности, в нашем регионе предложение проса крайне низкое, — поясняет он. — Причем спрос этот в основном экспортный, внутри страны агрокультуры потребляется теперь значительно меньше».

Однако сокращение производства не всегда приводит к росту цен на те или иные позиции. «Стоимость зернового сорго связана с мировой ценой на кукурузу и обычно составляет 85-90% последней, — знает Николай Бенко. — В последние два года мировая цена на кукурузу и, соответственно, на сорго снизилась». Хотя в мире некоторое время назад ситуация по экспорту и импорту сорго несколько изменилась, знает бизнесмен. Основным его мировым потребителем был Китай, который в последние три года нарастил объем собственного производства, уменьшив закупки в других странах, что привело и к уменьшению цен, и к сокращению посевов во всем мире.

На рыжик внутри России спрос невысок. Агрокультуру, напоминает Даниил Хотько, перерабатывают несколько российских заводов, в том числе «Содружество», некоторые предприятия Поволжья. Но продукты его переработки — масло и шрот — не очень популярны у отечественного потребителя, да и в целом их как нишевые позиции реализовывать сложнее из-за сравнительно высоких цен, добавляет он.

Сафлор же, по мнению эксперта, и вовсе почти никому не интересен на внутреннем рынке, поэтому снижение его посевов не является проблемой для агробизнеса. Пик производства агрокультуры наблюдался в сезоне-2016/17, напоминает Хотько, причем как по размеру площадей, так и по валовому сбору. Тогда было собрано 286 тыс. т, из них на внешние рынки вывезено только 183 тыс. т, что привело к большим переходящим остаткам. «В 2017/18 сельхозгоду вырастили еще 100 тыс. т сафлора, примерно столько же будет экспортировано по итогам сезона, — оценивал эксперт в середине сентября. — Начальные запасы на старте 2018/19-го тоже были немаленькими: тот небольшой объем, который аграрии соберут в этом году, мы поставим за рубеж, но остатки предыдущего сельхозгода давят на цену, поэтому она пока невысокая». 

Отгрузки проса на внешние рынки

Просо на экспорт
Внутри страны просо используется на производство пшенной крупы и кормовые цели. В прошлом году четверть собранного урожая была поставлена за рубеж. География продаж агрокультуры на внешних рынках очень широка, отмечает Ирина Глазунова из ИКАРа. Главным покупателем является Турция. Так, по данным ФТС, в сезоне-2017/18 туда поставлено 31,3% от общего вывоза стоимостью $4,2 млн. 23,9% (на $3,2 млн) в прошлом сельхозгоду закупил Иран. Кроме того, просо экспортировалось в Пакистан (6,3%), Ирак (5,3%), ЮАР (5,1%), Бельгию (5%), Германию (4,2%), а также Австрию, Польшу, Израиль и ряд других стран.

Перспективы нечеткие

Снижение посевов приведет к сокращению производства нишевых в этом году. Так, валовой сбор проса уменьшится до минимального за последние восемь лет показателя — 296 тыс. т, прогнозируют аналитики «АПК-Информ». В сравнении с предыдущим сезоном урожай агрокультуры снизится на 7%. Минимальный урожай был зафиксирован в 2010 году — 132 тыс. т, а в прошлом году он составил 317 тыс. т. В результате уменьшения урожая общее предложение проса с учетом переходящих запасов в сезоне-2018/19 может составить 529 тыс. т, что на 30% ниже показателя 2017/18 сельхозгода. ИКАР прогнозирует еще большее сокращение валового сбора — до 250 тыс. т, делится цифрами Глазунова.

По данным НСЗ, урожай сорго в 2017 году превысил 103 тыс. т при урожайности 10,6 ц/га, тогда как годом ранее его валовый сбор составил 312,9 тыс. т, а урожайность — 14,9 ц/га. «С учетом практически двукратного сокращения посевов под сорго его производство в текущем сезоне будет находиться на уровне не более 100 тыс. т», — полагает Скурихин.

Прогноз по урожаю рыжика и сафлора эксперты давать затрудняются, однако, отмечает Даниил Хотько, значительная доля общего объема производства этих агрокультур выращивается на Юге, который попал под негативное влияние засухи и жары, поэтому в целом сбор их будет невысоким — примерно по 50-60 тыс. т каждой.

Вывоз сафлора

В вопросе дальнейшего роста посевов под нишевыми мнения спикеров расходятся. Говоря о просе, Глазунова не исключает, что часть хозяйств в 2019 году вернется к производству агрокультуры. Такого же мнения придерживается Шахов. «Рост цен будет стимулировать аграриев в следующем сезоне расширить посевы», — уверен он. Сомов, напротив, считает, что увеличение стоимости проса не станет достаточным стимулом для роста его посевов. «Скорее всего, сельхозпроизводители продолжат выращивать его в рамках севооборота», — думает он.

Николай Бенко видит оптимистичные перспективы у сорго. В следующем году у многих аграриев может появиться интерес его выращивать, так как в текущем сезоне на Юге наблюдалась засуха, негативно повлиявшая на урожай кукурузы, поясняет он. Сорго же является засухоустойчивой агрокультурой. «По той же причине увеличение площадей зернового сорго ожидается и в других странах, центральная и восточная части Европы в этом году тоже сильно пострадали от засушливых явлений, — добавляет он. — В странах, где не хватает воды для орошения кукурузы, ее частично будут замещать сорго».

Валовые сборы

Сорго можно выращивать в засухоустойчивых регионах, таких как Поволжье, Ростовская область, соглашается гендиректор компании «Агроспикер» Виталий Шамаев. Однако есть и лучшие альтернативы, например, там успешно можно производить и более рентабельный и востребованный нут, стоимость которого составляет 40-50 тыс. руб./т при урожайности 15 ц/га. «Получается, доход с гектара у нута выше, чем у сорго, — отмечает Шамаев. — Да и в сравнении с кукурузой сорго, в общем-то, не выигрывает: цена на него примерно такая же, а урожайность ниже».

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