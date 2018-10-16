Экспорт подсолнечного масла в сезоне-2017/18 обновил рекорд

По итогам сезона-2017/18 Россия экспортировала рекордный объем подсолнечного масла. Как следует из данных ФТС, с сентября 2017 года по август 2018-го за рубеж было отгружено 2,3 млн т подсолнечного масла против 2,1 млн т сезоном ранее. В том числе в августе было вывезено 128 тыс. т, что примерно соответствует аналогичному месяцу 2017-го.



Увеличение экспорта произошло несмотря на уменьшение урожая подсолнечника в прошлом сезоне. Причина — сокращение внутреннего потребления подсолнечного масла в связи с введением в январе нового технического регламента, снизившего максимально допустимое содержание трансжиров до 2%, прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Так как подсолнечное масло смогли использовать далеко не все комбинаты, это привело к росту закупок пальмового масла, импорт которого в Россию по итогам сезона стал рекордным», — рассказал Хотько. Потребление подсолнечного масла в свою очередь снизилось к предыдущему сезону на 6-7%, оценивает ИКАР. «И даже в летний период, когда традиционно на рынке обозначается дефицит масла и в основном реализация идет внутри страны, экспорт шел активными темпами», — отметил Хотько.



Другая причина роста экспорта — устойчивый спрос на подсолнечное масло на внешних рынках. «В течение всего сезона российское подсолнечное масло активно закупал Египет, который в итоге стал крупнейшим его импортером», — сказал эксперт. По данным ФТС, с сентября 2017-го по август 2018-го Египет закупил 428 тыс. т российского подсолнечного масла.



Турция, традиционно занимавшая лидирующую позицию, оказалась на втором месте с объемом закупок 367 тыс. т. По сравнению с сезоном-2016/17 экспорт в эту страну сократился на треть. «Вместо поставок в Турцию сырого масла, которое она потом перерабатывала и перепродавала, Россия стала отправлять масло в страны Ближнего Востока напрямую», — пояснил Хотько. Кроме того, значительно увеличил импорт Китай, в том числе эта страна стала крупнейшим покупателем по итогам августа.



В 2017 году, согласно данным Росстата, валовой сбор подсолнечника составил 10,5 млн т, что на 4,8% ниже урожая-2017. Производство подсолнечного масла в России в завершившемся сезоне, по оценке ИКАР, сократилось на 3% до 4,55 млн т. Текущий прогноз валового сбора подсолнечника в сезоне-2018/19 — 11,5 млн т, а производства подсолнечного масла — 4,8 млн т. «Экспорт, скорее всего, продолжит расти, и мы ждем новый рекорд. Пока наша оценка экспорта масла на сезон-2018/19 — 2,4 млн т», — спрогнозировал Хотько.



По данным Минсельхоза, к 15 октября в России подсолнечник убран с 58% площадей. Намолочено 7,6 млн т маслосемян в бункерном весе при средней урожайности 16,5 ц/га. По оценке аналитического центра «СовЭкон», Украина и Россия в сумме в этом году соберут близкие к рекордным 26 млн т подсолнечника, что на 8% выше прошлого года. На внутреннем рынке средняя цена подсолнечника на прошлой неделе снизилась на 650 руб. до 18475 руб./т (без НДС), масло подешевело на 500 до 46 тыс. руб./т (с НДС). Экспортные цены на российское подсолнечное масло, по данным аналитического центра «СовЭкон», к началу октября опустились до $665/т — самого низкого показателя как минимум за последнее десятилетие. Как отмечают аналитики, масло активно дешевеет с мая этого года, потеряв в цене около 11%.

