Минсельхоз ждет снижения урожая масличных

Минсельхоз прогнозирует валовой сбор масличных агрокультур в сезоне-2018/19 на уровне 15,9 млн т против 16,5 млн т годом ранее. Об этом рассказал замдиректора департамента растениеводства Минсельхоза Евгений Купреев на VIII отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production-2018/19, организованной «Агроинвестором». «Планируем собрать чуть меньше, чем в прошлом году. Хотя на текущую дату собрали по сравнению с прошлым годом побольше», — сказал Купреев.



В конце прошлой недели аграрное ведомство сообщило о гибели и переводе на откорм 331 тыс. га посевов масличных. В том числе было списано 145 тыс. га подсолнечника, преимущественно в Приволжском федеральном округе. Также на 161 тыс. га сокращены площади к уборке под соей, основное списание — на 117 тыс. га до 986 тыс. га — произошло в Амурской области, также на 26 тыс. га до 305 тыс. га снижены уборочные площади сои в Приморском крае. По рапсу погибшими и переведенными на откорм признаны 25 тыс. га, в том числе 6,7 тыс. га в Пензенской области, 3,7 тыс. га в Мордовии, 3 тыс. га в Свердловской области.



Однако эксперты не согласны с оценкой Минсельхоза по валовому сбору масличных и прогнозируют очередной рекорд. Так, согласно подсчетам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, совокупный урожай подсолнечника, сои и рапса в этом сезоне составит 17,3 млн т против 15,6 млн т годом ранее. В том числе производство подсолнечника, основной масличной агрокультуры, вырастет с 10,5 млн т до 11,1 млн т, «если погода позволит убрать в Поволжье и Черноземье», уточнил Петриченко. «На юге урожай хуже — как кукуруза там попала под засуху, так и подсолнечник тоже, увы, плох. Но очень хорошо с рапсом, очередной рекорд мы получим по сое», — рассказал Петриченко. Урожай сои, по прогнозу «ПроЗерно», в этом сезоне вырастет до 4,4 млн т с 3,6 млн т годом ранее, рапса — с 1,5 млн т до 1,9 млн т.



Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует рост сбора масличных на 10% до 18,2 млн т. «Масличные тоже попали под неблагоприятные погодные условия, — признал директор «СовЭкона» Андрей Сизов. — Но тем не менее мы исходим из того, что можем увидеть и новый рекорд по подсолнечнику — 11,3 млн т, и новый рекорд по сбору масличных в целом». Он также отметил тенденцию сокращения доли подсолнечника в совокупном урожае масличных, и постепенную переориентацию Сибири на выращивание масличных, в первую очередь — рапса. «В этом году — удвоение посевных площадей, в прошлом году — почти удвоение, и Сибирский регион стал крупнейшим производителем этой масличной культуры», — констатировал Сизов.



В результате роста урожая загрузка перерабатывающих мощностей масложировой отрасли вырастет с 83% до 89%, прогнозирует Петриченко. Таким образом, недообеспеченность предприятий сырьем в этом сезоне составит 11%. «Это весьма низкая недообеспеченность. По крайней мере, если сравнивать с 2014/15 годом, когда драка была за сырье и недообеспеченность была около 25%, поэтому цены были очень высокими», — оценил Петриченко. Правда, исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев заметил, что перерабатывающие мощности составляют 24 млн т, а не 19 млн т, фигурирующих в официальной статистике. «Поэтому реально у нас загрузка 70% даже с таким рекордным урожаем», — подсчитал Мальцев.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 21 сентября подсолнечник обмолочен с 13% уборочных площадей, соя — с 30%, рапс — с 55%. Намолочено в сумме 4,8 млн т основных масличных агрокультур в бункерном весе против 4,3 млн т на эту дату годом ранее. Урожайность подсолнечника сейчас составляет 19 ц/га (на 2,3 ц/га меньше аналогичного периода 2017-го), сои — 18,3 ц/га (+1,1 ц/га), рапса — 15,1 ц/га (-3,2 ц/га).

