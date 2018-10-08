Производитель масла из топ-20 признан банкротом

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Донское золото», входящее в топ-20 крупнейших российских производителей подсолнечного масла. Как следует из картотеки арбитражных дел, в рамках банкротства открыто конкурсное производство до 20 марта 2019 года. Конкурсным управляющим назначен Роман Изварин из Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих.



22 марта на «Донском золоте» была введена процедура наблюдения, в ходе которой был сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника, говорится в решении суда. По информации газеты «Коммерсантъ», совокупные требования к компании превышают 4,38 млрд руб. Основным кредитором «Донского золота» является ПАО банк «Финансовая корпорация Открытие» (99,93% голосов на совете кредиторов). В 2014—2015 годах банк выделил «Донскому золоту» три кредитные линии, по которым заемщик остался должен финансовой организации порядка 4 млрд руб. Также «Открытие» потребовал взыскать с маслозавода 385,6 млн руб. — в 2015 году компания выступила поручителем по кредиту, выданному банком армавирской компании «Мелиор».



ООО «Донское золото» зарегистрировано в Ростовской области в 2014 году. По данным kartoteka.ru, основным владельцем компании является московское ООО «Юст-МК» (99,99% акций), еще 0,01% принадлежит Ольге Царенко. Основным видом деятельности «Донского золота» указано производство нерафинированных растительных масел и фракций. Как говорится на сайте компании, предприятие реализует нерафинированное и рафинированное подсолнечное масло наливом, бутилированное подсолнечное масло (ТМ «Донское золото»), а также шрот и лузгу.



По данным Масложирового союза России, в 2017 году «Донское золото» входило в топ-20 российских компаний по объему переработки масличных агрокультур. Предприятие воссоздано на базе обанкротившегося завода «Лиман» и способно перерабатывать 350 тыс. т масличного сырья в год, получая более 150 тыс. т масла и 140 тыс. т шрота. Как рассказал «Коммерсанту» бывший руководитель компании Валерий Алейников, завод сейчас функционирует, перерабатывая порядка 1 тыс. т семян подсолнечника в сутки, розлив масла не ведется. ООО «Донское золото» является учредителем ООО МЗ «Донское золото», ООО «Лиман» и ООО ТД «Донское золото». Последнее ранее уже было признано банкротом с открытием конкурсного производства. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Донское золото» в 2017-м составила 1,1 млрд руб. при чистом убытке в 1,3 млрд руб.



Активы «Донского золота» могут заинтересовать профильных игроков, хотя и количество потенциальных покупателей будет напрямую зависеть от стоимости актива на торгах и рисков, связанных с разного рода обременениями, комментирует аналитик «Открытия Брокер» Тимур Нигматуллин. «Производители растительного масла постепенно консолидируются в рамках M&A как в плане горизонтальной, так и вертикальной интеграции для снижения рисков, в том числе связанных с непредсказуемой ценовой конъюнктурой, и для экономии издержек от масшт аба деятельности», — пояснил «Агроинвестору» Нигматуллин. По информации аналитического центра «СовЭкон», в настоящее время сектор находится под давлением высокой конкуренции за сырье и низких цен на масло. В октябре экспортные цены на подсолнечное масло опустились до $670/т (FOB), что является самым низким показателем как минимум для последних десяти лет. При этом загрузка существующих в стране перерабатывающих мощностей в стране составляет лишь 70% даже в условиях ожидающегося в этом году рекордного урожая подсолнечника, рассказывал на бизнес-конференции Russian Crop Production-2018/19 исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.



В конце прошлой недели стало известно о крупной сделке на масложировом рынке. Группа «Русагро» сообщила о приобретении права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты». В 2019 году «Русагро» намерена произвести слияние приобретенных активов со своими активами масложирового бизнес-направления. Как говорится в годовом отчете «Русагро», всего в стране функционирует более 200 маслодобывающих предприятий, их суммарная годовая мощность составляет более 24 млн т переработки маслосемян.

