Россия собрала рекордный урожай подсолнечника

К 13 ноября в России подсолнечник обмолочен с 7,4 млн га или 93,4% к уборочной площади, следует из оперативных данных Минсельхоза. Собрано 11,8 млн т в бункерном весе, что на 3,1 мн т больше, чем годом ранее. Текущая урожайность составляет 15,8 ц/га — почти на 2% выше показателя 2017-го.



В весе после доработки валовой сбор уже превышает отметку в 11 млн т, подсчитал аналитический центр «СовЭкон». Предыдущий рекордный сбор подсолнечника в России был в 2016-м, когда урожай составил 11,01 млн т. В прошлом году российским аграриям удалось собрать 10,5 млн т маслосемян. «Между тем, еще предстоит убрать подсолнечник на площади более 0,5 млн га, что дополнительно может дать свыше 500 тыс. т семечки», — отмечают аналитики «СовЭкона».



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует итоговую урожайность подсолнечника в этом сезоне на уровне 11,7 млн т. «Осталось убрать 6,5% площадей, заметный остаток — в Волгоградской, Тамбовской, Саратовской и Самарской областях, а также на Алтае. Но если не будет осадков, эти площади еще вполне можно убрать», — сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. При этом коэффициент рефакции, по его оценке, должен быть ниже прошлогоднего, так как уборка в этом году во многом проходила в оптимальных погодных условиях.



На прошлой неделе прогноз сбора подсолнечника в России на 500 тыс. т до 11,5 млн т повысила Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA). Корректировка произведена благодаря пересмотру итоговой урожайности. «Оценка урожайности повышена до 15,3 ц/га — на 5% выше прогноза прошлого месяца, на 6% выше прошлого года и немного выше предыдущего рекорда», — говорится в ноябрьском обзоре Минсельхоза США. Отмечается, что изменение базируется на текущих данных российского аграрного ведомства. «Регистрируемая урожайность в Южном федеральном округе низка вследствие засухи и жаркой погоды во время вегетационного периода, однако урожайность в Центральном и Приволжском округах, вероятно, достигнет рекордных или близко к рекордным отметок», — полагают американские аналитики. В Центре и Поволжье урожайность действительно побила рекорд 2016 года, подтверждает Хотько, однако в целом по стране сбор семян с 1 га все же максимальным не будет. К 6 ноября в центральных регионах страны сбор семян с 1 га в среднем оценивался в 23,7 ц/га (в 2017-м — 19,9 ц/га), в Поволжье — 12,9 ц/га (10,4 ц/га), на юге страны — 17 ц/га (18,8 ц/га), в Сибири — 10,1 ц/га (11,2 ц/га).



По оценке FAS USDA, в этом сезоне в России подсолнечник будет убран с 7,5 млн га. По данным российского агроведомства, площадь к уборке подсолнечника составляет 7,96 млн га. Площади, занятые подсолнечником в России, являются крупнейшими в мире: на Украине они составляют 6,5 млн га, в Евросоюзе — 4,3 млн га. Ожидаемый урожай в России станет вторым после Украины, где, согласно прогнозу Минсельхозу США, он достигнет 15 млн т при средней урожайности 23,1 ц/га.



Потенциал значительного увеличения урожайности есть и в России, уверен исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «К 2024 году мы должны в два раза повысить объем валового сбора масличных — до 35,4 млн т. Исключительно за счет наращивания посевных площадей этих показателей не добиться», — отметил Мальцев. По его словам, отрасли необходимо интенсивно наращивать объемы производства отечественных высокопродуктивных сортов семян. «Более половины применяемых семян подсолнечника — зарубежные сорта и гибриды», — говорит эксперт. Кроме того, около 10% подсолнечника в стране сейчас высевается за счет несортовых или не включенных в селекционный реестр семян. «Безусловно, что при таких стартовых условиях фермер заведомо теряет в урожайности», — акцентировал Мальцев.



Президент Владимир Путин ранее дал поручение разработать предложения по формированию отдельной подпрограммы селекционно-семеноводческого направления в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП). В качестве одной из ключевых задач рассматривается внедрение технологий селекции высокопродуктивных семян масличных агрокультур и снижение уровня зависимости от зарубежных аналогов. По оценке Масложирового союза, в этом случае отечественная селекция масличных получит новый импульс для развития.

