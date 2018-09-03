Агросектор стремится к нулю. Производство сельхозпродукции сократится из-за уменьшения валового сбора зерна

За первые семь месяцев этого года производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 1,9%, оценил Росстат. Год назад за этот период динамика была на уровне минус 0,3%, однако по итогам 2017-го отрасль прибавила 2,4%. Темп роста хотя и замедлился в два раза по сравнению с 2016 годом, но все же оказался значительно выше большинства предварительных прогнозов. Тогда эксперты предполагали, что индекс сельхозпроизводства сократится или останется на уровне предыдущего года. Цены на сельхозпродукцию были низкими, рекордного урожая никто не ждал, к тому же сказывался эффект высокой базы. В этом году она стала еще выше, заметное сокращение валового сбора зерна ни у кого не вызывает сомнений, и, хотя цены увеличиваются, АПК рискует уйти в отрицательную зону впервые с 2012 года. В пользу такого сценария говорит и погодный фактор: ряд регионов пострадал от засухи, другие, наоборот, столкнулись с проблемой избыточных осадков.



Зерно тянет отрасль вниз

В июне в рабочей версии уточненного прогноза социально-экономического развития страны на этот год и плановый период до 2024-го Минэкономразвития предположило, что в 2018-м производство продукции сельского хозяйства увеличится на 1,1%. В сентябре прошлого года ведомство ожидало, что показатель будет ниже — около 0,5%. Такая оценка была подтверждена в апреле этого года, когда рассматривались поправки в федеральный бюджет. Возможно, показатель будет уменьшен: в конце августа — начале сентября министерство должно было представить обновленный прогноз в правительство. В начале прошлого месяца в обзоре картины экономики за июль ведомство допустило, что вклад сельского хозяйства в ее рост будет на уровне нуля, тогда как в предыдущие кризисные годы АПК стабильно был одним из ее драйверов. Тормозом отрасли станет растениеводство: урожай зерновых и зернобобовых агрокультур снизится с рекордных 135,4 млн т в прошлом году до 113-115 млн т, предполагает МЭР.



По сравнению с оценками Минсельхоза эти показатели выглядят достаточно оптимистично: агроведомство рассчитывает, что динамика отрасли будет в диапазоне 0-1% в зависимости от экономической ситуации и погоды и 21 августа повысило прогноз урожая зерна со 100 млн т до 105 млн т. В том числе растениеводство может прибавить максимум 0,5% (2,1% в 2017-м), животноводство — до 1,7% (2,8% годом ранее), подсчитали чиновники в Нацдокладе о реализации госпрограммы по итогам 2017 года. Учитывая, что доклад был опубликован в конце апреля, когда Минсельхоз прогнозировал урожай зерна на уровне 115 млн т, очевидно, что сбор в 105 млн т не обеспечит прироста сектора на 0,5%, а значит, и показатель в целом по отрасли будет ниже. Новую оценку по динамике сельхозпроизводства к третьей декаде августа ведомство не озвучивало. Плановый показатель госпрограммы развития сельского хозяйства на этот год — плюс 1,7%.







По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), темп прироста валовой продукции сельского хозяйства в этом году будет близким к нулю: на растениеводстве скажется высокая база 2017-го и влияние погодных условий. «Наш прогноз урожая зерна — 111 млн т (на 20 августа), что на 18% меньше прошлогоднего сбора, — сравнивает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. — Также мы ожидаем снижения производства сахарной свеклы, небольшого сокращения по картофелю и овощам в силу погодных факторов. Но при этом урожай масличных, скорее всего, будет выше, чем в 2017 году — на рекордном уровне, что частично компенсирует падение сбора в других секторах растениеводства». По животноводству эксперт также прогнозирует небольшой инерционный прирост.



Центр экономического прогнозирования Газпромбанка оценивает, что индекс производства сельхозпродукции составит 97,5% — в основном из-за уменьшения урожая зерна, говорит начальник центра Дарья Снитко. В середине августа она предполагала, что валовой сбор может составить 110 млн т — то есть на 20% меньше, чем в прошлом году. «Много это или мало? С одной стороны, снижение урожая на 20-25 млн т — это существенный для рынка объем. Но с другой, в истории современной России это будет третий по величине результат после 2016 и 2017 годов, и он более чем в 1,5 раза превосходит внутреннее потребление», — рассуждает эксперт. Результат сбора зерна в этом году окажется значительно скромнее прошлого года, так что внутренний рынок, вероятно, продемонстрирует отрицательную динамику, соглашается руководитель центра компетенций в АПК компании КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет.



Партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров придерживается прогноза урожая на уровне 107-109 млн т. Однако важным фактором станет погода в последней декаде августа и в сентябре, так что ситуация еще может существенно измениться, предполагает он. Близкие оценки валового сбора зерна и у партнера практики АПК «НЭО Центра» Владимира Шафоростова — 105-107 млн т.



В отличие от зерновых, прогнозы производства других агрокультур в августе были в основном позитивными. Так, урожай масличных может стать рекордным, в том числе благодаря увеличению их посевов: по данным Росстата, в этом году они заняли 13,9 млн га, что на 1,4 млн га больше, чем в 2017-м. Кроме того, засуха в ряде регионов повлияла на растения не так сильно, как опасались эксперты, поскольку вовремя прошли дожди (продолжение темы — на стр. 42). Хотя сезон переработки сахарной свеклы начался с опозданием из-за отставаний в сроках сева агрокультуры, ее валовой сбор позволит произвести 6-6,3 млн т сахара, прогнозирует ИКАР. Этого объема более чем достаточно для внутреннего рынка, также сохраняется экспортный потенциал, оценивает Дарья Снитко.



Производство товарного картофеля может увеличиться на 200 тыс. т до 6,9 млн т, прогнозируют Минсельхоз и Картофельный союз. Хотя посадочные работы во всех регионах были сдвинуты на две недели из-за поздней и холодной весны, ожидания по урожаю достаточно оптимистичные, говорит исполнительный директор союза Андрей Красильников. В отличие от прошлого года, когда лето в ряде регионов было холодным, слишком дождливым или, наоборот, засушливым, в 2018-м погодные условия у основных производителей оказались благоприятными. К 17 августа урожайность в сельхозорганизациях и КФХ была на 13 ц/га выше, чем годом ранее, — 257 ц/га. По овощам открытого грунта Минсельхоз также фиксировал увеличение сбора с гектара — на 13,5 ц до 160,2 ц. Урожай овощей «борщевого набора» также будет выше, чем в прошлом году, оценивает Снитко, не уточняя возможный диапазон показателей. В плюсе по итогам года будет и производство тепличной продукции: к середине августа сбор овощей закрытого грунта увеличился на 18,8%, составив 646,2 тыс. т.



Правда, поскольку вклад этих секторов в динамику растениеводства в целом меньше, чем зернового сегмента, сохранение производства на уровне прошлогоднего или его увеличение все же вряд ли позволят удержать отрасль от падения индекса.



Молоко снова в плюсе Производство товарного молока в России устойчиво прибавляет с 2014 года. По итогам 2017 года рост составил 3,7% до 21,4 млн т, а за последние четыре года оно увеличилось более чем на 10%. Также в прошлом году впервые за почти 10 лет на 1,2%, или 361,7 тыс. т до 31,1 млн т, выросли валовые надои молока во всех хозяйствах.



В 2018-м тренд сохранится, причем как в целом по всем хозяйствам, так и в товарном сегменте, прогнозирует исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Хотя ЛПХ по-прежнему сокращают производство, а поголовье уменьшается у всех производителей, за счет повышения продуктивности на 3-4% валовой надой молока в целом по стране увеличится. «Товарное производство в 2018 году может прибавить 2,5-3%, в том числе на фоне увеличения потребления молочной продукции. По нашим оценкам, потребление вырастет на 2%, и этот фактор позволит поддержать цены на сырье», — рассказывает Белов.



Правда, в первой половине года участники рынка столкнулись с проблемой падения закупочных цен на молоко. Это произошло из-за затоваривания рынка: в 2017-м спрос на продукцию сокращался, притом что производство и импорт росли. Если бы этого падения цен не было, то производство в товарном секторе могло увеличиться на 3,5-4,5%, оценивает эксперт. Сейчас потребление восстанавливается, в частности благодаря хоть и небольшому, но повышению располагаемых доходов населения, а слабый рубль приводит к снижению импорта. Эти факторы продолжат влиять на отрасль и дальше. «Драйвер сектора — увеличение доходов населения, поскольку потенциал роста потребления молочной продукции очень большой. Если 10% самых богатых россиян потребляют в среднем по 335 кг молочной продукции в год, то у самых бедных этот показатель составляет 175 кг на человека. Поэтому прирост потребления в ближайшие 10 лет может составить до 30%, — оценивает Белов. — Если не произойдет каких-то экономических катаклизмов, которые принципиально все изменят, то тенденция увеличения потребления и производства молочной продукции, а значит, и сырья, сохранится».



По данным Минсельхоза, к середине августа закупочные цены сырого молока были в среднем на 15% ниже, чем в начале года, и на 10% меньше уровня в этот период в 2017-м. Однако Белов рассчитывает, что с сентября молоко начнет дорожать и в целом по итогам года доходность в секторе будет неплохой. Достаточно комфортный уровень цен и потенциал роста потребления, а также экспорта продукции позволяют отрасли оставаться привлекательной для инвесторов, причем они готовы вкладывать средства как в сырьевой сегмент, так и в переработку. Однако по-прежнему важным остается фактор господдержки, добавляет Белов.

Урожайность и качество стали хуже

Кроме сокращения валового сбора, в этом году снизилось и качество зерна. К 13 августа Центр оценки качества зерна обследовал 16,1 млн т пшеницы, ячменя и ржи нового урожая и отметил ухудшение показателей по сравнению с результатами годом ранее. Так, доля пшеницы 1-4 классов сократилась с 68,2% до 67,7%. Хотя фуража тоже стало меньше — 29,2% против 31,7%, было выявлено 3,2% пшеницы, не соответствующей ГОСТу, тогда как в 2017-м такой не было.



Агрофирма «Октябрьская» (Тамбовская область) к третьей декаде августа почти завершила уборку пшеницы и ячменя. Урожайность первой оказалась близка к плановой и составила 43 ц/га, а вот по ячменю оказалась хуже — 32 ц/га. На озимые повлияли заморозки и затяжная осень, по яровым агрокультурам была неблагоприятная ситуация весной — нехватка влаги и тепла, рассказывает гендиректор компании Максим Жалнин. Качество тоже пострадало из-за этих факторов. Вместо устойчивого 3-го класса пшеницы агрофирма получила 4-й, а также немного фуража. Из-за того, что за неделю-полторы до уборки шли дожди, возникли проблемы с проростом зерна. «Но в целом мы настроены позитивно: стартовая цена на зерно неплохая, мы уже начали продажи на экспорт, и рентабельность пока хорошая, — говорит Жалнин. — Для тех, кто получил урожайность пшеницы более 30 ц/га, при нынешних ценах складывается положительная экономика, несмотря на недобор урожая».







Оценить ситуацию по другим агрокультурам руководитель «Октябрьской» пока затрудняется. Хотя подсолнечник, кукуруза и соя в августе выглядели неплохо, из-за весенних заморозков всходы были неравномерными, так что урожай агрофирмы может оказаться на 5-15% меньше прошлогоднего, предполагает он. «Подсолнечником в Тамбовской области традиционно занята максимально возможная площадь, и те, кто сделал на него ставку и сможет получить хотя бы 25 ц/га, думаю, окажутся в прибыли, поскольку цены формируются через долларовую стоимость масла на FOB, — оценивает Жалнин. — Если маслосемена будут стоить от 20 тыс. руб./т, то это обеспечит хорошую рентабельность. Производители сои будут в плюсе при сборе с гектара от 20 ц, но здесь важно получить хороший уровень протеина». Также он надеется, что, в отличие от двух предыдущих сезонов, можно будет заработать на кукурузе, поскольку ее посевы в стране сократились на 19,5% до 2,5 млн га, и урожай может снизиться до минимума с 2012 года. Главное, чтобы осень была не дождливой и агрокультуру удалось вовремя убрать и просушить, отмечает Жалнин.



«АФГ Националь» рассчитывает, что в этом году объемы производства основных агрокультур в холдинге будут примерно на уровне прошлого года, несмотря на не самые благоприятные погодные условия. Тогда компания собрала около 200 тыс. т риса, более 130 тыс. т зерновых и бобовых, примерно 110 тыс. т картофеля и овощей, а также 4 тыс. т яблок. «Современные технологии нивелируют зависимость от погодного фактора: использование капельного орошения и дождевальных машин позволяет нам выйти на плановую урожайность, несмотря на засушливое лето», — говорит гендиректор компании Юрий Белов. При этом сбор яблок увеличится минимум вдвое — до 8-10 тыс. т: это особенность технологии суперинтенсивных садов, которые по мере развития дают кратный рост урожайности, добавляет он.



Концерн «Покровский» (Краснодарский край) к третьей декаде августа убрал пшеницу, ячмень, горох, нут и рапс, а также приступил к уборке сои, крупноплодного подсолнечника и сахарной свеклы. Урожай зерновых оказался на уровне прошлого года — в целом около 600 тыс. т, рассказывает управляющий агробизнесом концерна Станислав Кашуба. Хозяйства холдинга работают в 13 районах Кубани, так что ситуация из-за влияния погодных факторов различается: где-то были проблемы с засухой, где-то обеспеченность влагой оказалась лучше. «Кукуруза вызывает опасения, урожайность сахарной свеклы снизится, а по подсолнечнику, думаю, все будет нормально», — предполагает топ-менеджер. По его оценке, год станет лучше предыдущего в экономическом плане, в частности если будут хорошие цены на сахар, поскольку «Покровский» специализируется на его производстве.



Директор растениеводческого бизнес-блока «АгроТерры» (контролирует около 250 тыс. га в регионах ЦФО) Томас Доренвендт думает, что этот год для российских аграриев может стать гораздо лучше прошлого, особенно если получится собрать хороший урожай поздних агрокультур. В выигрыше окажутся производители, которые убрали пшеницу без потерь в качестве и избежали проблем с проростом зерна, так как цена высококлассной продукции будет выше. «Сельское хозяйство — это цикличный бизнес с плавающей стоимостью продукции. Сейчас цены уже заметно выше, чем в прошлом году. Рассчитываю, что их дно уже пройдено», — добавляет он.



По словам Доренвендта, по количественным показателям урожай «АгроТерры» в этом году ниже. Посевная прошла в хорошем темпе, однако повлияла погода — было недостаточно влаги. Урожайность озимой пшеницы составила 39 ц/га — это на 17% ниже, чем прошлогодний результат компании, но выше среднего по стране (34,3 ц/га). Компания сделала фокус на сохранении качества продукции. Хозяйства убрали продовольственную пшеницу за рекордные семь дней благодаря внедрению трехзвенной уборки, системы предварительной оценки качества зерна на каждом поле и усовершенствованию системы оперативного планирования. Поздние агрокультуры развиваются хорошо. Компания ожидает роста урожая, если до их уборки в сентябре один-два раза пройдет дождь. «Планируем, что урожайность сои при сохранении качества будет выше, чем в прошлом году. В 2017-м она составила 15 ц/га, средний сбор с гектара в ЦФО — 14 ц/га. Надеемся улучшить показатели и по сахарной свекле», — говорит Доренвендт. При планировании сезона компания допускает отклонения по урожайности в пределах 10%. Цены из сезона в сезон могут колебаться больше, поэтому разница с планом учитывается в пределах 20%. Для учета ценовых колебаний хозяйства сеют агрокультуры с разными сроками созревания. Например, если цена на раннюю пшеницу падает, стоимость сахарной свеклы может оставаться высокой. Тогда общий результат будет соответствовать плану. «Мы не гонимся за валовыми показателями. Фокусируемся на том, чтобы сохранять баланс инвестированных в производство средств и полученного результата», — комментирует Доренвендт.



В этом году «АгроТерра» не стала сеять кукурузу — в основном из-за того, что она конкурирует с ключевой для компании соей за сушильные мощности. Когда одновременно нужно убирать сою и кукурузу, выбор делается в пользу сои. «Мы каждый год немного корректируем севооборот, но сельское хозяйство — это не вывод нового продукта на полки супермаркета. Мы можем изменить что-то только раз в сезон, — комментирует Доренвендт. — Также есть природно-климатические ограничения регионов, где мы работаем. Мы внимательно изучаем спрос на мировом и внутреннем рынках и выбираем агрокультуры по балансу цены спроса и стоимости производства». Сейчас приоритетные для компании агрокультуры — пшеница, соя и сахарная свекла. Также в севообороте есть рапс и подсолнечник, проводятся эксперименты с гречихой, нутом, горохом и др. Самой маржинальной в этом сезоне станет соя, считает Доренвендт. По сравнению с ней доходность сахарной свеклы будет ниже, поскольку у других производителей тоже ожидается высокий урожай, а тенденции роста цен на сахар, а значит, и свеклу, нет, поясняет топ-менеджер.



Сбор в широком диапазоне Минсельхоз в третьей декаде августа прогнозировал, что валовой сбор зерновых в целом по стране будет в пределах 105 млн т, что на 30,4 млн т меньше прошлогоднего рекорда. Ранее цифра была консервативнее — 100 млн т, в том числе 64,4 млн т пшеницы. Институт конъюнктуры аграрного рынка тогда же оценивал потенциал валового сбора в 111,5 млн т, в том числе 70,1 млн т пшеницы, «ПроЗерно» — на уровне 114 млн т (71 млн т пшеницы), «СовЭкон» — 109,9 млн т (68,4 млн т пшеницы), Российский зерновой союз — 104-111 млн т. Минсельхоз США в августовском обзоре увеличил прогноз урожая пшеницы в России с 67 млн т до 68 млн т без учета Крыма, а общего сбора зерна в стране — со 103,4 млн т до 104 млн т.

Что влияет на экономику

Если сейчас аграрии фиксируют бухгалтерскую прибыль, то по итогам календарного года и сельхозсезона ситуация может быть иной из-за увеличения расходов на производство, в частности из-за удорожания ГСМ, обращает внимание Жалнин. При этом еще в прошлом году снизилась доступность краткосрочных кредитов. Требования банков ужесточились, и негативные балансы не позволили многим хозяйствам получить необходимые средства: например, по заявке в 50 млн руб. могли дать только 20 млн руб. Из-за этого аграриям приходилось экономить на удобрениях и средствах защиты растений, чтобы сохранить хоть какую-то возможность получить прибыль. Так что ухудшение качества и снижение валового сбора — результат не только неблагоприятной погоды, но и недофинансирования производств, рассуждает он.



Главным негативным фактором, который в этом году повлиял на агробизнес, Белов называет резкий рост цен на ГСМ (на 30% за первое полугодие) и удобрения. Компенсации в 5 млрд руб., которые правительство выделило сельхозпроизводителям — хорошая и справедливая мера, но объем субсидий несопоставим с потерями, оценивает он. Затраты на ГСМ будут выше, чем в прошлом году, но и цены на зерно сейчас заметно лучше, обращает внимание Станислав Кашуба.







Также Белов отмечает негативное влияние роста курса доллара, что неминуемо приводит к повышению себестоимости продукции, поскольку российское сельское хозяйство все еще сильно зависит от зарубежных технологий. «Сельхозтехника, семена, удобрения и прочее по-прежнему в больших объемах приобретаются за границей за неимением или нехваткой отечественных аналогов, — говорит топ-менеджер. — Ситуация постепенно улучшается, однако потребуется еще несколько лет, чтобы эти изменения отразились на экономике отрасли».



Чем выше курс доллара, тем больше расходы на гектар, соглашается Кашуба. Валютные затраты «Покровского» в основном связаны с покупкой семян сахарной свеклы, и расчеты по контрактам намечены на октябрь-ноябрь. При этом, поскольку концерн экспортирует зерно, при конвертации валютной выручки в условиях девальвации рубля она увеличивается. В прошлом году крепкий рубль негативно влиял на ценообразование по зерну, и то, что сейчас он ослаб — положительный фактор для экспортеров, тем более что увеличились мировые цены. Так что пока для участников рынка конъюнктура складывается неплохо, уверен Жалнин. Дешевеющий рубль стимулирует экспорт, что является позитивным фактором для отрасли, считает Белов. Однако в целом рыночная ситуация будет понятна не раньше сентября-октября, когда производители завершат уборочные работы и можно будет оперировать конкретными цифрами, добавляет он.



Цены на зерно и, до некоторой степени, масличные в сезоне-2018/19 будут выше, чем в прошлом: на зерно уже сейчас они находятся на очень высоких отметках, говорит Рылько. Это связано с «эффектом резонанса»: значительное, но не катастрофичное падение урожая в России, заметное сокращение сборов в соседнем Евросоюзе и в целом по миру совпало со снижением курса рубля. «Поскольку в начале сезона цены не могут быть рекордными, это означает, что все рекорды еще впереди», — добавляет эксперт.



На фоне негативных прогнозов мирового производства зерна к середине августа экспортные цены на пшеницу достигли самого высокого уровня с 2014 года — более $233/т (FOB глубоководные порты, протеин 12,5%). Их повышение, а также ослабление рубля привели к увеличению внутренних цен. В центре страны к середине августа пшеница 3-го класса стоила свыше 10 тыс. руб./т — примерно на 700 руб./т больше, чем годом ранее; 4-й класс по сравнению с серединой августа 2017-го подорожал почти на 1,1 тыс. руб./т до 8,9 тыс. руб./т; стоимость фуража достигла 7,6 тыс. руб./т (+500 руб./т).



«А8 Практика» тоже прогнозирует повышение цен на сельхозпродукцию: основное влияние окажет снижение урожая зерна, а также продолжающийся рост мировых цен на него. Свой вклад внесет и курс доллара. Как следствие, удорожание зерна на внутреннем рынке негативно отразится на экономике других секторов, особенно на производстве мяса. Основной удар, вероятнее всего, примут на себя переработчики, которые не смогли выстроить вертикально интегрированный бизнес. «По результатам этого года заработают экспортеры, а также те игроки, которые смогут собрать хороший урожай, несмотря на общий отрицательный фон», — уверен Тихомиров.







Значительные переходящие запасы зерна и серьезное повышение цен на него поддержат результаты производителей, а ослабление рубля станет плюсом для экспортеров, думает Виталий Шеремет. Рекордные запасы зерна на начало сезона позволят обеспечить хороший экспорт и удержать внутренний рынок от резкого повышения цен, соглашается Дарья Снитко. В этом году финансовые показатели у экспортеров пшеницы и ячменя должны быть неплохими, хотя вывоз зерна будет ниже прошлогодних значений — около 40 млн т, оценивает Шафоростов. По итогам сезона-2017/18, по данным Минсельхоза, Россия отгрузила за рубеж 52,4 млн т зерна. Прогноз ведомства на этот год — 40-45 млн т.



При этом в августе участники рынка говорили, что есть риск ограничения экспорта, когда поставки превысят 30 млн т. Минсельхоз просил экспортеров представить планы вывоза зерна в этом сельхозгоду, не исключено, что после их анализа будет принято решение вернуть пошлину на пшеницу или вести квоты, рассказывали они. Об этом министерство просят регионы, специализирующиеся на производстве мяса, которые на фоне удорожания зерна столкнулись с проблемой роста себестоимости, сообщало агентство Reuters.







Мясной сектор по-прежнему драйвер

В прошлом году на долю животноводства пришлось 46,4% в общем объеме производства сельхозпродукции. В отличие от растениеводства, где ситуация неоднозначна, сектор продолжает уверенно расти. За первые семь месяцев 2018 года производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах увеличилось на 4%, молока — на 1,3%, яиц — на 1,1% к аналогичному периоду 2017-го.



Драйвером отрасли остается промышленное производство мяса: в январе-июле сельхозорганизации увеличили объемы выпуска на 5,7% почти до 6,5 млн т в живом весе. Активнее всего развивается свиноводство, которое за это время выросло на 10,9%, темп прироста производства говядины был на уровне 7,1%, птицы — 2,4%. По прогнозу Национального союза свиноводов, в этом году выпуск свинины во всех хозяйствах увеличится примерно на 4,6%, в том числе объемы в сельхозорганизациях вырастут на уровне 7% до 3,15 млн т в убойном весе. Национальная мясная ассоциация также ждет прироста в свиноводстве на 4-5%, а по мясу бройлера не исключает стагнации или даже некоторого снижения объемов на фоне избытка предложения, правда, прибавку в птицеводстве может обеспечить производство индейки.



Практически по всем секторам мясного направления продолжается рост производства, поскольку вводятся ранее заявленные мощности, говорит Шеремет. Однако перепроизводство птицы оказывает серьезное давление на цены, в том числе и других видов мяса. А удорожание зерна серьезно увеличит себестоимость производства мясной продукции, притом что цена на нее некоторое время назад уже уперлась в покупательскую способность населения. Наметившийся рост стоимости мяса птицы в рознице, наверное, продолжится, но не принесет прибыли производителям, так как они вряд ли смогут компенсировать увеличение себестоимости кормов, так что на повышение доходности в этом сезоне мясному бизнесу вряд ли стоит рассчитывать. «Поскольку серьезных экспортных поставок мяса в ближайшей перспективе ожидать не следует — в значительной степени из-за сложной эпизоотической ситуации в стране — в этой ситуации, думаю, мы увидим череду банкротств наименее эффективных игроков, причем как крупных, так и небольших», — комментирует Шеремет.







Шафоростов оценивает потенциал роста производства свинины на 8-10% (в убойном весе), бройлера — на 3-4%, говядины — на 6-7%. Сектор индейководства может прибавить около 10%, правда, эксперт уточняет, что показатель мог бы быть и выше, если бы не вспышки гриппа птиц. Летом от него в третий раз пострадал «Евродон», также вирус был обнаружен на площадке «Дамате». Основатель и гендиректор «Евродона» Вадим Ванеев в интервью изданию «Город N» говорил, что компании пришлось уничтожить 212 тыс. индеек, ущерб составил 160 млн руб. — в 15 раз меньше, чем при вспышках в конце 2016 и начале 2017 годов. «Дамате» оценивала убыток в 400 млн руб., ей пришлось уничтожить 10% стада — 470 тыс. птиц.



На результаты в свиноводстве тоже влияет эпизоотическая ситуация — распространение африканской чумы свиней (АЧС). Так, вирус снова был обнаружен на комплексе «Русагро» в Белгородской области, «Правдинское свинопроизводство» (входит в RBPI, основным владельцем которой является Charoen Pokphand Foods) уничтожило 111 тыс. свиней в Калининградской области. Тем не менее выпавшие из-за болезней объемы компенсируют комплексы, только выходящие на проектную мощность, уверен Шафоростов.



Вспышки опасных болезней вносят коррективы в развитие рынка мяса: они увеличили опасения участников рынка по поводу замедления роста производства и даже сформировали некоторый временный дефицит на рынке, обращает внимание Дарья Снитко. Это повлекло увеличение цен во всех сегментах. «Однако если повышение цен на зерно в этом сезоне имеет фундаментальную природу, то рост цен на мясо определен временными факторами, поэтому не исключаю, что в среднем относительно прошлого года мясо будет дешеветь», — говорит эксперт. В этом сезоне производители мяса, скорее всего, попадут в «ножницы цен»: себестоимость (по кормовой составляющей) будет увеличиваться, а цена на продукцию падать, что негативно влияет на рентабельность, продолжает Снитко. По ее мнению, спасти ситуацию может дополнительное ограничение импорта мяса — правительство много раз использовало это меру для защиты доходности производителей на внутреннем рынке в последние годы. Правда, инструментов для этого все меньше. «Не исключено, что компании будут корректировать планы по объему производства, но не думаю, что в этом году выпуск свинины или птицы снизится», — добавляет она.



Гендиректор «Черкизова» Сергей Михайлов соглашается, что динамика увеличения себестоимости у производителей мяса тревожная. Уже понятно, что урожай пшеницы в этом году будет заметно ниже прошлогоднего, а экспорт, возможно, останется на прежнем уровне. Структура производства также может измениться: сухая солнечная погода в период созревания зерна ведет к снижению доли фуражной пшеницы, что плохо для животноводов. Из-за сокращения предложения цены будут выше, чем в прошлом сезоне. Стоимость соевого шрота с начала года находится на рекордном уровне и может еще увеличиться, предполагает топ-менеджер. «В силу наложенных на себя ограничений мы импортируем только соевые бобы из Латинской Америки, а страны этого региона активно переориентируются на Китай после введения последним 25% пошлины на сою из США, — комментирует он. — К ввозу запрещен соевый шрот из ГМО-бобов, нельзя закупать сою из США. Но возникает парадокс: соевый ГМО-изолят из Китая для потребления людьми завозить можно, а ГМО-соевый шрот из Аргентины, Бразилии и США для кормов животных — нет». Другие важные компоненты себестоимости — премиксы, горючее, упаковка — также демонстрируют положительную ценовую динамику.



Цены на мясо в начале года были крайне низкими, на фоне увеличения издержек бройлерные птицефабрики были вынуждены сократить производство. Отрицательная динамика в крупнейших региональных кластерах — Белгородской и Челябинской областях — привела к повышению цен с конца мая. Свинина подорожала на фоне сокращения производства из-за жары и распространения АЧС, а также уменьшения импорта из Латинской Америки. Параллельно хорошая погода обеспечила повышенный спрос на мясо. Однако период высоких цен на продукцию не будет долгим: впереди сезонное увеличение производства и сокращение спроса из-за окончания «сезона шашлыков», продолжает Михайлов. Про итоги года говорить рано, но возможное встречное движение цен и себестоимости способно испортить показатели животноводов и птицеводов, опасается топ-менеджер. Тем не менее «Черкизово» не меняет планы увеличения производства. В частности, в перспективе компания рассчитывает выйти примерно на 300 тыс. т свинины в живом весе (в 2017-м было 212 тыс. т). Также в этом году она может купить птицефабрику «Алтайский бройлер» у «Приосколья» — сделка позволит увеличить показатели холдинга по выпуску мяса бройлера более чем на 10% примерно до 700 тыс. т, оценивает Михайлов.



«А8 Практика» ждет усиления борьбы производителей свинины и птицы за потребителей, поскольку цены на продукцию практически сравнялись. «Производителям необходимо бороться за рентабельность, а не за объемы производства, — уверен Тихомиров. — Оба сектора фактически достигли порога по обеспечению внутреннего спроса, и нужно больше думать об экспорте, чтобы снизить давление на внутренний рынок и цены». Однако в целом объемы производства мяса в этом году продолжат расти, добавляет он.



Инвестиции в отрасль сохраняются Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию в стране и неопределенность из-за предстоящего обновления агрогоспрограммы, сельхозпроизводители продолжают инвестировать в развитие бизнеса. Самым капиталоемким проектом «АФГ Националь» на сегодняшний день являются суперинтенсивные сады. «В этом году на закладку садов, приобретение сельхозтехники, покупку и установку системы капельного полива у нас запланированы инвестиции в 2,4 млрд руб., — рассказывает Юрий Белов. — В 2018-м тариф субсидирования затрат на закладку садов интенсивного типа увеличили в 1,7 раза, но средств, выделенных на эти цели, оказалось недостаточно, в итоге субсидии мы получим не в полном объеме».



По итогам 2018 года «Черкизово» инвестирует около 10 млрд руб. Основные направления — запуск роботизированного завода по производству колбас под Каширой и развитие свиноводства в Пензенской области. В дальнейшем в структуре CAPEX будут преобладать проекты, направленные на развитие переработки мяса: став лидером по его производству, холдинг хочет увеличивать число «нишевых» высокомаржинальных сегментов, добавляет топ-менеджер.

Резкого роста спроса не будет

Драйвером животноводческого сектора может стать рост потребления, которое в том числе зависит от динамики реальных доходов. За первые семь месяцев этого года они увеличились на 2,6% к аналогичному периоду 2017-го, оценил Росстат. И хотя в июле в годовом выражении доходы выросли на 2%, в июле и мае повышение было на уровне статпогрешности в 0,2% и 0,1%. Рассчитывать на какой-то прорыв тут не приходится, констатирует Андрей Тихомиров из «А8 Практики», тем более что в 2019 году возникнет дополнительная фискальная нагрузка, связанная с повышением ставки НДС с 18% до 20%.



В июне Минэкономразвития прогнозировало, что в 2018-м реальные доходы увеличатся на 3,4-3,9%, тогда как в сентябре прошлого года предполагалось увеличение на 2,3%. Доходы населения постепенно повышаются, в этом году Центр экономического прогнозирования Газпромбанка ожидает их роста на 1,5-2%. «Спрос поддерживает низкая инфляция, но его революционного роста ждать не стоит ни по одной из групп продовольственных товаров, увеличение будет очень постепенным», — комментирует Дарья Снитко. К сожалению, отрасль, как и экономика в целом, по-прежнему сильно зависит от курса доллара, сетует Михайлов. «Снижение курса национальной валюты — это всегда рост издержек, ускорение инфляции и падение покупательной способности населения, — говорит он. — Последняя „волна“ санкций вновь дестабилизирует ситуацию, будем надеяться, временно».



В целом в этом сезоне ситуация на внутреннем рынке, скорее, ухудшится, резюмирует Виталий Шеремет. Доходность работающих на нем компаний уже подверглась серии ударов: падающий рубль, значительный рост стоимости зерновых, стагнирующая экономика. С другой стороны, эти же факторы оказывают серьезную поддержку экспортерам агропродукции. «Вызывает некоторое опасение тот факт, что аграрии, как и нефтяники, в эпоху высоких цен на свой биржевой товар отгружают то, что просит рынок, получая высокую доходность в моменте и забывая, что стоимость биржевых товаров циклична, — обращает внимание эксперт. — Получаем этакое сырьевое проклятие российского АПК: не вкладываем в получение добавленной стоимости ни тогда, когда цена на биржевой товар высокая — незачем, ни тогда, когда цена низкая — неоткуда».



Шеремет уверен, что сельскому хозяйству нужна долгосрочная стратегия развития, нацеленная на достижение задач, поставленных президентом — в частности, увеличение экспорта сельхозпродукции до $45 млрд за шесть лет. «Это даст понимание инвесторам, куда вкладывать, на какие меры поддержки рассчитывать, какую доходность ожидать. В итоге мы получим долгосрочные проекты, сниженный отраслевой фактор риска и доступное финансирование», — думает он. В мире агросектор умеет привлекать дешевые деньги, проблема же российского АПК заключается в отсутствии системности и желании решить самые важные и сложные вопросы наскоком, категоричен эксперт.



Сейчас участники рынка в поисках новых идей для инвестиций ждут обновленной программы поддержки отрасли, считает Снитко. Важные вопросы — какие направления будут получать льготные кредиты и какие еще меры поддержки появятся в новом документе. «Очевидно, что ключевое место в новой программе будет уделяться развитию экспорта, инфраструктуры для него и научно-техническому развитию отрасли, — предполагает она. — Но пока неясно, что за меры будут использоваться — субсидии, компенсация затрат или какие-то налоговые льготы».

