В октябре агросектор вырос на 11,9%

После падения в августе и сентябре сельхозпроизводство в России возобновило рост, в октябре он составил 11,9%, следует из данных Росстата. Тем не менее по итогам января-октября 2018 года показатель сохраняет отрицательную динамику: за 10 месяцев в стране произведено продукции сельского хозяйства на 4,43 трлн руб. в действующих ценах, что на 1,3% меньше аналогичного периода 2017-го.



Разворот годовой динамики в АПК стал основным фактором увеличения темпов роста ВВП страны в октябре, отмечается в в ноябрьском обзоре «Картина деловой активности», подготовленном Минэкономразвития. По оценке министерства, в прошлом месяце экономика страны ускорилась до 2,5% против 1,1% в сентябре. На 1 ноября во всех хозяйствах, по расчетам Росстата, было намолочено 114,3 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, 11,2 млн т подсолнечника, накопано 35,3 млн т сахарной свеклы и 21,8 млн т картофеля, собрано 12,5 млн т овощей.



«В текущем году зерна намолочено на 16% меньше, чем в предыдущем году. Подсолнечника получено больше на 27,2%, сахарной свеклы — меньше на 12,9%. Валовой сбор картофеля увеличился на 2,6%, сбор овощей снизился против уровня предыдущего года на 0,1%», — подсчитало статистическое ведомство. Под урожай 2019 года озимые зерновые в сельхозорганизациях по данным на начало ноября посеяны на 11,5 млн га, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году. Зябь вспахана на 17,4 млн га против 16,3 млн га на эту же дату в 2017-м.



При этом животноводство сохраняет более уверенную положительную динамику. В январе-октябре производство скота и птицы на убой увеличилось на 3% до 11,7 млн т в живом весе, в том числе в октябре — на 0,5% до 1,4 млн т. Выпуск молока во всех хозяйствах с начала года вырос на 1,2% до 27,1 млн т, в том числе в октябре — на 1,3% до 2,5 млн т. Производство яиц в прошлом месяце снизилось на 1,1% до 3,7 млрд шт., однако с начала года динамика остается положительной (+0,6%). Поголовье КРС к концу октября уменьшилось в годовом выражении на 0,6% до 19,1 млн животных, свиней — выросло на 2,8% до 24,6 млн. К началу ноября обеспеченность скота кормами в расчете на одну условную голову в сельхозорганизациях была на 4,1% ниже, чем на эту дату предыдущего года, констатирует Росстат.



В конце октября глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал, что динамика объема производства сельхозпродукции в России в 2018 году может быть отрицательной. Таким образом объем производства продукции сельского хозяйства в стране сократится впервые с 2012 года. По словам Орешкина, АПК может уйти в минус «из-за растениеводства, из-за плохого урожая». Сокращения производства в физическом объеме ожидает и Центр экономического прогнозирования Газпромбанка. Однако совершенно нормально, что в отдельные годы динамика аграрного сектора отрицательная, так как во всем мире огромное влияние на его развитие оказывает погодный фактор, замечает начальник департамента стратегического развития и экономического прогнозирования центра Дарья Снитко.



Руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин полагает, что динамика АПК будет нулевой или на уровне плюс 0,5%. По его словам, падение показателя относительно прошлого года объясняется только исторически максимальным урожаем зерна в 2017-м, в то время как животноводство продолжает расти темпами выше экономики страны. Однако если в ближайшие годы АПК не станет экспортно ориентированной отраслью и/или будут отменены контрсанкции, то велика вероятность, что отрасль начнет стагнировать, предупреждает Никиточкин.



Минсельхоз ожидает, что рост объема производства сельскохозяйственной продукции в России в 2018 году составит 1%. В том числе аграрное ведомство прогнозировало, что в текущем году производство скота и птицы вырастет на 3,6%, молока — на 1,3%. Рост сельхозпроизводства по итогам 2017 года составил 2,5%, 2016-го — 4,8%.

