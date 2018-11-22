Ущерб аграриев от ЧС оценен в 7,3 млрд рублей

Ущерб российских сельхозпроизводителей от неблагоприятных погодных условий в этом году составил 7,3 млрд руб., сообщил Минсельхоз. Как говорится в пресс-релизе ведомства, к 14 ноября режим чрезвычайной ситуации природного характера был введен в 27 регионах. В середине сентября глава министерства Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, говорил о 5,8 млрд руб. ущерба. При этом заявленная самими регионами сумма убытков от ЧС еще в июле достигала 8,7 млрд руб.

В федеральном бюджете на этот год на компенсации сельхозпроизводителям предусмотрено 1,89 млрд руб. В поправках в бюджет, которые 21 ноября в третьем чтении были приняты Госдумой, предполагается выделить дополнительно 1,86 млрд руб. за счет перераспределения средств с других направлений госпрограммы развития АПК. Как поясняет Минсельхоз, для эффективного использования бюджетных денег и мотивации аграриев заключать договоры агрострахования министерство внесло в правительство проект постановления, в котором предложило возмещать 100% ущерба лишь тем сельхозпроизводителям, которые имеют договор страхования, а тем, у кого его нет, — 50%.

«Проект утвержден правительством. После вступления в силу проекта постановления Минсельхоз направит в правительство проект распоряжения, который предусматривает компенсацию ущерба аграриям в объеме 3,75 млрд руб.», — сообщает агроведомство. Как предполагается, распоряжение выйдет 5 декабря, после чего с регионами будут заключены соглашения о компенсации расходов от ЧС.

Между тем, по данным Национального союза агростраховщиков (НСА), к 1 ноября в стране было застраховано менее 5% площади сельхозкультур, выращиваемых хозяйствами, имеющими статус сельхозтоваропроизводителя. «Стоит отметить, что этот показатель превышен в 19 регионах России, где в 2018 года заключены договоры страхования рисков растениеводства. НСА рассчитывает, что меры Минсельхоза и НСА по развитию агрострахования в 2019 году приведут к значительному расширению охвата посевов страховой защитой», — сообщил президент НСА Корней Биждов. К началу ноября на условиях господдержки договоры страхования были заключены в 34 регионах, размер застрахованных с господдержкой посевов составлял 944 тыс. га (общая посевная площадь в стране в этом году превысила 79 млн га).

Лидером по охвату посевов страховой защитой на условиях господдержки является Пермский край, где застраховано 11% площадей в сельхозорганизациях и КФХ (76,9 тыс. га). Практически на том же уровне агрострахование в республике Бурятия — 10,4% (12,4 тыс. га). На третьем месте — Ленинградская область (10,2%), за ней следуют Якутия (9)% и Мордовия (6,5%).

Увязывание выплат по ЧС с наличием страхования — это своевременная и апробированная мировой практикой мера, заверяет Биждов. «Страхование является главным методом передачи рисков и защиты от потерь, наносимых неконтролируемыми факторами. И НСА видит постепенное осознание этого факта в агросекторе», — прокомментировал Биждов «Агроинвестору». Он напомнил, что сейчас ко второму чтению готовятся поправки в законодательство, которые помогут адаптировать программы страхования к особенностям ведения сельского хозяйства в регионах. «Мы ожидаем принятия этого закона уже в этом году и расширения гибкости страхования в следующем», — добавил Биждов.

В 2017 году в связи с неблагоприятными погодными условиями режим ЧС вводился в 20 регионах: в пяти — из-за засухи, в восьми — из-за переувлажнения почвы, в трех — из-за града, в двух — в связи с ранним установлением снежного покрова. В прошлом году агрокультуры погибли на площади 489 тыс. га, общий ущерб Минсельхоз оценил в 3,6 млрд руб. При этом возмещение по договорам страхования составило лишь 135 млн руб. или 3,7% от общей суммы ущерба.