Росстат повысил урожай зерна в 2017 году на 100 тысяч тонн

Росстат уточнил статистику по валовому сбору зерновых и зернобобовых агрокультур в стране с учетом Всероссийской сельхозпереписи-2016. Согласно скорректированным данным, в прошлом году рекордный урожай в весе после доработки составил 135,5 млн т. Предыдущая оценка, озвученная в начале марта, составляла 135,4 млн т.



Корректировка произведена за счет пшеницы, валовой сбор которой повышен с 85,9 млн т до 86 млн т, из которых 62 млн т пришлось на озимую пшеницу и 24 млн т — на яровую. Оценка производства ячменя сохранилась на уровне 20,6 млн т, кукурузы — 13,2 млн т, ржи — 2,5 млн т, гречихи — 1,5 млн т, риса — 987 тыс. т.



Также на прежнем уровне оставлен объем производства в прошлом году масличных агрокультур — 10,5 млн т подсолнечника, 3,6 млн т соевых бобов и 1,5 млн т рапса. Урожай сахарной свеклы в прошлом году, как и раньше, оценивается в 51,1 млн т.



Общая посевная площадь в прошлом году, согласно данным Росстата, составила 80 млн га, увеличившись на 737 тыс. га к уровню 2016-го. В том числе 16,8 млн га заняли озимые зерновые, почти 31 млн га — яровые зерновые и зернобобовые агрокультуры. Еще 8 млн га было засеяно подсолнечником на зерно, 2,6 млн га — соей, 1 млн га — рапсом, 1,2 млн га — сахарной свеклой.



Итоги 2018 года Росстат пока не опубликовал. Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался об урожае зерна в 2018 году в объеме 110 млн т в чистом весе. Из них 70 млн т пришлось на пшеницу, позднее уточнил первый заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хатуов. Ячменя, по информации аграрного ведомства, в этом году собрано более 19 млн т, кукурузы — свыше 10 млн т. При этом урожай масличных в этом году превысил 18 млн т против 16,5 млн т в 2017-м, в том числе сбор сои вырос с 3,6 млн т до 3,8 млн т.



Как следствие, остатки масличных агрокультур в сельхозорганизациях к 1 декабря на треть превышали показатель аналогичного периода прошлого года, в том числе подсолнечника — на 34%, следует из оперативной статистики. Рост запасов масличных относительно прошлого года отмечен во всех федеральных округах, кроме Южного, где они по состоянию на начало месяца сократились на 5%. В то же время запасы зерна у российских аграриев на фоне сокращения урожая оказались на 23% ниже, в том числе пшеницы — на 29%. Как отмечает аналитический центр «СовЭкон», остатки пшеницы ниже не только уровня 2017-го, но и 2016 года, а на Юге — уже меньше показателей 2015-го. Также существенно сократились запасы в Центре, и в Поволжье. В результате фокус покупателей пшеницы все более смещается на Сибирь, где благодаря хорошему урожаю остатки пшеницы пока лишь чуть ниже прошлогодних (на 4,7%), отмечают аналитики «СовЭкона».

