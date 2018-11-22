Росстат: за год цены на пшеницу выросли на 47%

В октябре цены на зерновые и зернобобовые агрокультуры, реализуемые сельхозорганизациями, в среднем увеличились на 9% до 9,6 тыс. руб./т, следует из данных Росстата. Таким образом, по сравнению с октябрем прошлого года рост составил 41%.



В том числе пшеница в прошлом месяце продавалась в среднем по 9,6 тыс. руб./т, что на 7,3% больше сентября и на 47% выше уровня октября 2017-го (6,5 тыс. руб./т). В Центре страны рост в годовом выражении составил 51%, на Юге — 42%, в Поволжье — 52%, на Урале — 31%, в Сибири — 19%. В региональном разрезе лидером по росту цен стала Тамбовская область, где пшеница подорожала на 85% до 9,3 тыс. руб./т. В Саратовской области она поднялась в цене на 81% до 9,4 тыс. руб./т, в Пензенской области — на 71% до 7,1 тыс. руб./т. При этом в пяти регионах официальная статистика зафиксировала снижение цен: так, в Марий Эл пшеница подешевела на 23% до 6,5 тыс. руб./т, в Чечне — на 10% до 7 тыс. руб./т, в Хакасии — на 5% до 6,5 тыс. руб./т, в Иркутской области — на 2% до 7,3 тыс. руб./т, в Кировской области — на 0,4% до 7,4 тыс. руб./т.



Ячмень в октябре 2018 года подорожал на 7,8% по отношению к уровню сентября, до 9,1 тыс. руб./т. Таким образом, за последние 12 месяцев цена на агрокультуру увеличилась на 40%, в том числе в Центре — на 46%, на Юге — на 32%, в Поволжье — на 48%. В то же время в Сибири ячмень, реализуемый аграриями, по сравнению с октябрем 2017-го стал дешевле на 17% — 6,6 тыс. руб./т. Ранее в ноябре аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал максимальный уровень цен на фуражный ячмень с января 2013 года. При том, что урожай ячменя «СовЭкон» прогнозирует на уровне 16,8 млн т, что является самым низким сбором с 2013 года, за июль-октябрь сезона-2018/19 на экспорт отправлено 2,2 млн т, что уступает лишь сезонам 2017/18 и 2015/16. В результате впервые с сезона-2010/11 цены на ячмень на внутреннем российском рынке превысили цены на продовольственную пшеницу 4-го класса, при этом потенциал роста цен на ячмень еще сохраняется, отмечалось в комментарии «СовЭкона».



Кукуруза в среднем по стране в октябре подорожала на 10,5% до 9,2 тыс. руб./т, что на 41% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Максимальный рост в годовом выражении зафиксирован в Липецкой и Тамбовской областях (+69%).



В связи со снижением урожая и продолжающимся в начале сезона активным экспортом остатки пшеницы в российских хозяйствах сокращаются быстрее, чем в прошлом сезоне, отмечает «СовЭкон». По состоянию на 1 ноября они уже на 25% меньше прошлогодних. «В большинстве ведущих экспортирующих регионов они еще ниже. В Воронежской области — на 28,5%, в Ставропольском крае — на 30,4%, в Самарской области — на 35,6%, в Волгоградской — на 37,8%, в Ростовской — на 43,2%, в Саратовской — на 60,3% (то есть в 2,5 раза)», — говорится в сообщении центра. Менее напряженная ситуация наблюдается в Сибири, где уборка пшеницы только что завершилась. «Но в этом регионе, как и во всей России, лишь в Алтайском крае остатки пшеницы у аграриев выше прошлогодних», — замечают аналитики.



По данным мониторинга «СовЭкона», на прошлой неделе пшеница 3-го класса подешевела на 100 руб. и к 16 ноября стоила 10,8 тыс. руб./т (EXW, без НДС), 4-го класса — на 75 руб. до 10,6 тыс. руб./т. Также на 100 руб. до 10,6 тыс. руб./т подешевел фуражный ячмень. При этом фуражная пшеница 5-го класса подорожала на 25 руб. до 9,2 тыс. руб./т. Индекс «ПроЗерно» на прошлой неделе показал небольшой рост цен на продовольственную пшеницу, рожь и фуражный ячмень при сохранении цен на фуражную пшеницу. По словам гендиректора «ПроЗерно» Владимира Петриченко, начало ноября не внесло существенных изменений в ситуацию на зерновом рынке. В конъюнктуре зернового рынка присутствуют разнонаправленные тренды, «но с общей тенденцией затухания».



К 19 ноября зерновые и зернобобовые агрокультуры в России убраны с 99% площадей. Согласно информации Минсельхоза, намолочено 73,4 млн т пшеницы в бункерном весе, 17,7 млн т ячменя и 10,5 млн т кукурузы. В прошлом году валовой сбор в зачетном весе составил соответственно 85,9 млн т, 20,6 млн т и 13,2 млн т.

