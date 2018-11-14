 Цены на ячмень обновили пятилетний максимум — Агроинвестор
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Аналитика
Цены на ячмень обновили пятилетний максимум
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
14 ноября 2018
Впервые с сезона-2010/11 ячмень стал дороже продовольственной пшеницы
Урожай ячменя в России в 2018 году снизится почти на 20%
Фото: Pixabay

Средние российские цены на ячмень на прошлой неделе увеличились на 125 руб. до 10,75 тыс. руб./т, обновив рекорд с января 2013 года, подсчитали аналитики центра «СовЭкон». По оценке Минсельхоза, за неделю в Центральном федеральном округе ячмень подорожал на 4,1%, в Уральском — на 4,8%, в Сибирском — на 1,5%, в Приволжском — на 0,5%, в то время как в Южном федеральном округе цены не изменились, а на Северном Кавказе снизились на 3,3%.

Индекс компании «ПроЗерно» на фуражный ячмень к концу прошлой недели поднялся до 12,1 тыс. руб./т (EXW, европейская часть, с НДС 10%), что почти вдвое выше, чем на аналогичную дату 2017-го. Как поясняют аналитики «СовЭкона», поддержку рынку ячменя оказывает высокий для последних сезонов экспорт на фоне резкого падения производства на внутреннем рынке.

«За июль-октябрь сезона-2018/19 на экспорт отправлено 2,2 млн т, что уступает лишь сезонам 2017/18 и 2015/16, когда за аналогичный период было вывезено 2,5 млн т и 2,3 млн т соответственно», — говорится в комментарии центра. При этом урожай ячменя «СовЭкон» прогнозирует на уровне 16,8 млн т, что является самым низким сбором с 2013 года, когда было произведено 15,4 млн т. По данным Минсельхоза, к 13 ноября ячмень обмолочен с 7,9 млн га или 98,9% уборочной площади, получено 17,7 млн т в бункерном весе. К началу ноября средняя урожайность агрокультуры отставала от прошлогодней на 20%.

В результате впервые с сезона-2010/11 цены на ячмень на внутреннем российском рынке превысили цены на продовольственную пшеницу 4-го класса, которая, по оценке «СовЭкона», на прошлой неделе составила 10,7 тыс. руб./т. Индекс «ПроЗерно» на пшеницу 4-го класса к концу минувшей недели был на уровне 11,7 тыс. руб./т — на 400 руб. меньше, чем на ячмень. При этом потенциал роста цен на ячмень еще сохраняется. «Мировой спрос будет оставаться высоким и далее, в том числе и за счет почти неэластичного спроса со стороны Саудовской Аравии. Российский баланс спроса и предложения культуры складывается весьма напряженным», — констатируют аналитики.

О том, что повышательная динамика цен на ячмень сохраняется, ранее говорил «Агроинвестору» и президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Неблагоприятные погодные условия в других странах, массово экспортирующих ячмень, привели к ощутимому снижению его производства в мире и повышению ценовых котировок, увеличивая конкурентоспособность и спрос на российскую зерновую продукцию», — рассказал эксперт.

Согласно прогнозу Минсельхоза США, мировое производство ячменя в сезоне-2018/19 составит 141,3 млн т. В ноябрьском обзоре оценка была незначительно повышена на 70 тыс. т, тем не менее это по-прежнему на 2,7 млн т или на 1,9% меньше объема сезона-2017/18. Международный совет по зерну (IGC) прогнозирует снижение мирового урожая ячменя на 4% до 139,6 млн т на фоне неблагоприятных погодных условий у ряда ключевых производителей. Показатель является минимумом за последние шесть лет. Как следствие, согласно подсчетам IGC, мировые переходящие запасы сократятся на 5,3 млн т до 20,5 млн т. Минсельхоз США прогнозирует снижение глобальных остатков ячменя на 1,3 млн т до 17,7 млн т. В результате, как отмечает аналитический центр «Русагротранса», они могут упасть до минимума за последние 35 лет.

По статистике Минсельхоза США, Россия является третьим крупнейшим поставщиком ячменя на мировой рынок после Австралии и Евросоюза. Американские аналитики прогнозируют, что в этом сезоне Россия соберет 16,5 млн т ячменя (без учета Крыма: еще примерно 300 тыс. т) и 4,7 млн т отгрузит за рубеж. Аналитический центр «Русагротранса», как и «СовЭкон», прогнозирует урожай на уровне 16,8 млн т.

Традиционными покупателями российского ячменя являются страны Ближнего Востока — в прошлом сезоне более 40% всех зарубежных поставок осуществлялось в Саудовскую Аравию. Согласно данным ФТС, также агрокультура активно отгружалась потребителям из Ирана (22% российского экспорта), Турции (7,4%), Иордании (6,4%). В прошлом году валовой сбор ячменя составил 20,6 млн т, в 2016-м — 17,99 млн т. С 1 июля по 8 ноября 2018-го из России вывезено 2,3 млн т, что лишь на 12% уступает прошлогоднему темпу, сообщает Минсельхоз.

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