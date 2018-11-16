Сев озимых впервые может превысить 18 млн гектаров

Российские аграрии к 15 ноября засеяли озимыми агрокультурами 17,6 млн га — на 2,4% или на 550 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2017-го, следует из оперативных данных Минсельхоза. В том числе в Центральном федеральном округе озимый сев на 4,3% превышает прошлогодний показатель, в Южном — на 2,1%, в Приволжском — на 2%.



В результате площадь сева озимых под урожай 2019 года может достигнуть 18 млн га, сообщил «Агроинвестору» руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. «Как правило, итоговая площадь существенно отличается от оперативных данных в большую сторону. Где-то идет отставание в оперативных данных, но все указывает на то, что площадь под озимыми будет рекордной, в том числе и под пшеницей», — отметил эксперт. Он пояснил, что традиционно оперативные данные Минсельхоза публикуются с задержкой, а по отдельным регионам значительно запаздывают. Так, в статистике федерального агроведомства указано, что в Дагестане сев отстает от прошлогоднего темпа, и к 15 ноября было засеяно 45% прогнозируемых площадей. При этом на сайте Минсельхоза Дагестана говорится, что уже к 9 ноября озимые заняли более 80% от плана и на 5 тыс. га превышали прошлогодние показатели.



В предыдущие годы итоговые данные по озимому севу оказывались выше оперативных на 0,5-1 млн га, отмечает аналитический центр «СовЭкон». В результате аналитики центра прогнозируют итоговую площадь сева в 18,2-18,4 млн га. В 2017 году озимые зерновые агрокультуры были засеяны на 17,1 млн га.



Перед осенней посевной кампанией Минсельхоз объявил планируемую площадь на уровне 17,2 млн га, однако изначально было понятно, что этот показатель будет превышен, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Это сразу было ясно по темпам сева. По прогнозу сев должен составить 17,8 млн га, в любом случае он будет значительно больше, чем в предыдущие пять лет, когда площадь озимых колебалась от 16,8 млн га до 17,2 млн га», — прокомментировал Злочевский «Агроинвестору».



Эксперты зернового рынка связывают активный сев в первую очередь с высокими ценами на зерно. «По состоянию на прошлую неделю пшеница 3-го класса стоила 10875 руб./т (+31% год к году), пшеница 4-го класса — 10700 руб./т (+43%), пшеница 5-го класса — 9175 руб./т (+55%), ячмень — 10750 руб./т (+79%)», — приводят данные своего ценового мониторинга (EXW, европейская часть страны, без НДС) аналитики «СовЭкона». В результате озимая пшеница в этом сезоне покажет неплохой результат по маржинальности, продолжает Суханов. «Ни в одном регионе явных провалов по урожайности не было, но при этом цены достаточно высокие, а по ряду базисов — рекордные или близки к этому. Поэтому, безусловно, у аграриев есть стимул к расширению площадей», — считает он.



Кроме того, в стране все последние годы наблюдается процесс расширения озимого клина, напоминает Суханов. «Озимая пшеница дает более высокую урожайность и по ней можно получить более высокую маржу. Поэтому, где это возможно, замена яровой пшеницы на озимую будет продолжаться и далее», — уверен эксперт. В результате увеличения посевов озимых производство зерновых в целом и пшеницы в частности может вырасти, добавляют аналитики «СовЭкона». «При близких к средним условиям мы можем увидеть увеличение площади под озимой пшеницей на 0,5 млн га, что даст прирост урожая в 1,8-2 млн т», — подсчитал аналитический центр.



Теперь все будет зависеть от того, как посевы перезимуют, однако задел сделан очень хороший, продолжает Злочевский. «На старте были опасения, так как в ряде регионов приходилось сеять в сухую почву. Однако во многих регионах ситуация выправилась, прошли дожди и запас влаги в целом нормальный, то есть озимые входят в зиму в хорошем состоянии», — рассказал эксперт.



В Ставропольском крае, где озимые заняли почти 2 млн га, к 9 ноября растения взошли на 54% площадей, из них — 25% в плохом состоянии, 58% — в удовлетворительном и лишь 17% — в хорошем, говорится на сайте Минсельхоза региона. Как пояснил Суханов, проблемы в основном наблюдаются на востоке региона, где было сухо, однако сейчас ситуация несколько выправилась. «При этом время еще есть: на юге тепло может быть и в декабре, и вегетационные процессы могут продолжиться», — заметил эксперт. Он также подтвердил, что ничего критического ни в одном из регионов не отмечается. «Проблемы с влагой были в Волгоградской области, в Саратовской области, но в целом оснований для того, чтобы говорить, что с озимыми все плохо, нет», — заверил он.



В начале ноября Гидрометцентр предупредил о возможном сокращении урожая озимых из-за недостатка влаги на юге страны, а также юго-востоке Поволжья. При этом в Центре страны «сложились неплохие условия», на Урале и юге Сибири — нормальные, рассказывал РИА «Новости» и. о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев. В первой декаде ноября Гидрометцентр оценил состояние посевов в европейской части страны в основном как хорошее, местами удовлетворительное, на Урале и в Сибири условия для начала зимовки были удовлетворительными.

