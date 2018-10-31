Рентабельность производства зерна в сезоне-2018/19 вырастет

Сокращение валового сбора зерна в этом году (по прогнозу Минсельхоза, он составит 109 млн т против 135,4 млн т в 2017-м), а также рекордные темпы его экспорта (по данным ФТС на 18 октября, за рубеж поставлено 17,7 млн т, что на 21,4% больше, чем на аналогичную дату годом ранее) способствовали росту цен на основные зерновые агрокультуры. Так, по информации аналитического центра «Русагротранса», стоимость продовольственной пшеницы 12,5% на базисе CPT Юг уже достигла уровня в 13,2-13,6 тыс. руб./т, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Цены EXW на Юге также доходят до максимальных значений с начала 2015 года — 11,9-12,2 тыс. руб./т (в прошлом году — 8,2 тыс. руб./т), в Центре 10,6-10,7 тыс. руб./т (7 тыс. руб./т), в Сибири и на Урале — 8,5 тыс. руб./т EXW против 5,5 тыс. руб./т год назад (все цены без НДС). «Это, безусловно, положительно скажется на доходности сельхозпроизводителей, несмотря на снижение урожайности», — считает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.



Маржинальность производства зерна в сезоне-2018/19 увеличится, уверен и руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. Кроме того, рост цен уже привел к тому, что с вероятностью 90% в России будет рекордная площадь сева озимых агрокультур, добавляет он. «По планам Минсельхоза она не рекордная и должна была составить 17,1 млн га, но планы уже превышены, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Хотя посевам отдельных регионов угрожает засуха, но если в ближайшие пару недель пройдут дожди, то ситуация выправится. Тогда озимые в нормальном состоянии уйдут в зиму, и это станет неплохим задатком для получения хорошего урожая в следующем году. Впрочем, страна большая и все еще может сильно измениться до начала уборочной кампании». По данным Минсельхоза на 29 октября, озимые были посеяны на 17,5 млн га.



То, что сев озимых больше плановых показателей и скорее всего превысит уровень прошлого года, дает существенный вклад в формирование урожая 2019-го, соглашается Павенский. Урожайность озимых зерновых агрокультур при прочих равных условиях на 60-80% выше, чем яровых. Рост цен и доходности бизнеса позволит также увеличить вложения в удобрения, семена, сельхозтехнику, средства защиты растений, надеется эксперт.



По мнению Суханова, до конца сезона вряд ли стоит ждать низких цен на внутреннем рынке, до мая-июня они будут оставаться на «достаточно высоких» уровнях. Ценовая конъюнктура вряд ли сильно изменится, даже несмотря на намерения государства реализовать из интервенционного фонда 1,5 млн т зерна, добавляет он. «Во-первых, это в принципе не такой значимый для рынка объем. Во-вторых, речь идет не о 1,5 млн т, например, продовольственной пшеницы, а всего зерна в целом, то есть к продаже будут доступны и фуражная пшеница, и ячмень, и рожь, — поясняет эксперт. — В-третьих, цены реализации достаточно высокие, так как по требованию Минфина не должны быть ниже цен заготовки, с учетом НДС. Поэтому сильно понижательного влияния на рынок ждать не стоит».



Во второй половине сельхозгода цены во многом будут зависеть от курса валют. Но, вне зависимости от него, определенный рост стоимости зерна все-таки еще возможен, прогнозирует Суханов. Так, по его мнению, на внутреннем рынке качественная продовольственная пшеница может прибавить еще около 5-10% к средней стоимости октября, когда третий класс в Центре стоил порядка 12,5 тыс. руб./т. «Что касается остальных позиций, то, например, ячмень уже достаточно дорогой и стоит в районе пшеницы четвертого класса, вырасти в цене еще больше ему будет сложно, — считает эксперт. — А вот у кукурузы есть неплохие шансы увеличения стоимости до примерно 11 тыс. руб./т с 9,5-10 тыс. руб./т в октябре, так как в целом по стране урожай снизится».

