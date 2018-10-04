Кто засевает Россию. Рейтинг 25 лидеров по площади посевов

Общая посевная площадь в России под урожай 2018 года снизилась на 0,6% по сравнению с 2017-м до 79,2 млн га. В том числе на долю сельхозорганизаций пришлось 53,3 млн га, следует из данных Росстата. Поскольку число участников рейтинга увеличилось с 22 до 25, закономерно на 700 тыс. га выросла и их общая посевная площадь. Компании в сумме оценочно засеяли более 7,2 млн га (с учетом культурных пастбищ) — то есть около 9% от площади в целом по России, или 13,5% от показателя по всем сельхозорганизациям. При этом «входной билет» рейтинга стал меньше — 107 тыс. га против 135 тыс. га.



Лидер сменился

Состав первой пятерки рейтинга по сравнению с прошлым годом не изменился, хотя в ней произошли существенные перестановки. «Мираторг», крупнейший в стране производитель свинины и говядины, бывший вторым в предыдущем топе, в этот раз возглавил список, правда, с оценочным показателем в 700 тыс. га. По данным компании, у нее более 250 тыс. га земель, на которых выращиваются зерновые и соя, а также 450 тыс. га культурных пастбищ. Представитель холдинга уточнял, что засевается не вся эта площадь, но затруднялся назвать точный размер посевов. По оценкам экспертов, земельный банк «Мираторга» больше, и 700 тыс. га — это именно засеянная площадь. Основные активы растениеводческого дивизиона компании расположены в Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областях. Также она работает в Калужской, Тульской, Смоленской и Калининградской областях. Холдинг выращивает пшеницу, тритикале, сою, кукурузу, многолетние и однолетние травы.



Вторую позицию занимает «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, принадлежащий семье бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева. Компания по-прежнему остается достаточно закрытой и не комментирует свой бизнес, в том числе ее представители отказались озвучить размер посевов. Эксперты оценили их в 560 тыс. га. Увеличение на 100 тыс. га относительно показателя в прошлом рейтинге они объясняют включением в структуру «Агрокомплекса» компании «Парус Агро Групп», которую он купил в прошлом году. Общий земельный банк холдинга, по данным консалтинговой компании BEFL, достигает 644 тыс. га.



С четвертой на третью строчку поднялась группа «Русагро». Под урожай этого года она засеяла почти 547 тыс. га. Всего компания обрабатывает около 564 тыс. га (3% в структуре пришлось на пары, которые не учитываются для рейтинга) из имеющихся 675 тыс. га. В севообороте преобладают пшеница (163,5 тыс. га), соя (147 тыс. га) и сахарная свекла (89 тыс. га). В этом году посевы последней были снижены на 4%, несмотря на то, что холдинг является вторым в стране производителем свекловичного сахара. А вот площади под пшеницей и соей увеличились на 10% и 13%.







На четвертую позицию опустился «Продимекс», в прошлом году возглавлявший топ. Правда, такая динамика, скорее, связана с тем, что тогда показатель по холдингу был оценочным. Сейчас компания уточнила, что под урожай 2018 года засеяла 514 тыс. га без учета культурных пастбищ, которые она не выделяет в статистике. Официальный земельный банк — около 862 тыс. га (с учетом «Агрокультуры», входящей в структуру холдинга), но реально в пользовании у предприятий «Продимекса» находится до 1 млн га земель сельхозназначения с учетом полей, используемых на условиях краткосрочной аренды или временно. «У нас постоянно идут десятки сделок с земельными участками, также оперативно вовлекаются в оборот земли, предоставляемые собственниками или муниципальными властями и сельсоветами на непродолжительное время (сезон), цифра общей используемой площади постоянно меняется, — поясняет заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. — Это земли из фондов перераспределения, „невостребованные“ и т. п. , вовлекать которые в работу таким образом могут местные администрации». То есть реально посевная площадь холдинга может быть на уровне или даже больше, чем у «Мираторга». Однако согласно методике составления рейтинга в зачет взят показатель в 514 тыс. га. Компания работает в Воронежской, Курской, Пензенской, Белгородской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Башкирии.



Пятую и шестую строчки, как и в прошлом списке лидеров, занимают «Доминант» и ГК «АСБ». Обе компании не ответили на запросы, оценочно их посевы составили 400 тыс. га и 390 тыс. га. При этом, по данным BEFL, земельный банк обоих игроков меньше — 320 тыс. га и 300 тыс. га. Можно предположить, что, как и у «Продимекса», реально у них больше земли в пользовании, что и видят эксперты — поставщики средств производства.



Седьмым стал новый участник рейтинга — принадлежащий семье бывшего топ-менеджера «Лукойла» Сергея Кукуры «Волго-Дон АгроИнвест» с посевами в 371 тыс. га. Холдинг объединяет «Волгоградскую агропромышленную компанию» (ВАПК), «Липецкую агропромышленную компанию» (ЛАПК), а также «Агро-Инвест», до прошлого года принадлежавший шведской Black Earth Farming. Общий земельный банк превышает 450 тыс. га, основная часть земель находится в Волгоградской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях. Также часть активов расположена в Самарской и Рязанской областях. Под урожай этого года в структуре севооборота преобладает пшеница (81,6 тыс. га озимой и 8,2 тыс. га яровой), подсолнечник (88,2 тыс. га) и ячмень (37,8 тыс. га). Кроме того, компания возделывает кукурузу, сою, нут, рапс, сахарную свеклу, кормовые агрокультуры. Небольшие площади заняты картофелем (816,5 га) и луком (81 га).



«Био-Тон» по сравнению с прошлым рейтингом не изменил посевную площадь и остался на восьмом месте с 333 тыс. га. Его земельный банк — 382 тыс. га, холдинг работает в Самарской, Ульяновской и Саратовской областях. Основными агрокультурами являются пшеница и подсолнечник, уточняет заместитель гендиректора компании по стратегическому планированию Михаил Харламов.



«Авангард-Агро» Кирилла Миновалова остался на девятом месте с посевами в 309 тыс. га и по-прежнему является бесспорным лидером по уровню раскрытия информации о растениеводческом бизнесе на своем сайте. Компания занимает близкие площади пшеницей (117,2 тыс. га) и ячменем (104,3 тыс. га), также под урожай этого года засеяно 51,3 тыс. га подсолнечника. Кроме того, в севообороте есть кукуруза, сахарная свекла, гречиха и люпин. Земельный банк холдинга — 390 тыс. га.



Замыкает первую десятку «Красный Восток Агро» с посевами в 255 тыс. га — из года в год этот показатель почти не меняется. Большая часть земельного банка находится в Татарстане (около 260 тыс. га), также есть 20 тыс. га в Тамбовской и 25 тыс. га в Ульяновской областях. Почти вся земля в собственности, говорит совладелец компании Айрат Хайруллин. По его словам, увеличивать площади сельхозугодий не планируется, поскольку нет необходимости, хотя по итогам этого года будет небольшой прирост — примерно на 2-2,5 тыс. га в Тамбовской области. «Эти земли мы не думали вводить в оборот: не видели смысла, поскольку они еще лет 20 назад заросли лесом, но в прошлом году Россельхознадзор выдал предписание — или используйте землю, или будем штрафовать, и я настоял на том, чтобы этот участок начали раскорчевывать. Хотя вернуть в оборот участки дороже, чем стоит сама земля», — признает Хайруллин.



При этом в начале 2000-х «КВ-Агро» планировал работать лишь на 35-40 тыс. га и растениеводство было вынужденным бизнесом: для пивоваренных заводов «Красного Востока» нужен был пивоваренный ячмень. Кроме того, для молокоперерабатывающих заводов компании не хватало сырья, поэтому пришлось строить молочные фермы и обеспечивать скот кормами. «Потом мы сильно разрослись — больше по просьбе местных администраций, поскольку создавались рабочие места. В то время земля никого не интересовала, было много брошенных заросших участков», — вспоминает Хайруллин.







Новые игроки пока не в топ-10

Вторую десятку открывает «ЭкоНива» Штефана Дюрра, которая в прошлом рейтинге была 19-й. Под урожай 2018 года она засеяла 240 тыс. га. Общий земельный банк компании в период посевной составлял 325 тыс. га, а к сентябрю увеличился до 460 тыс. га, примерно 60% земель в собственности, рассказывает коммерческий директор холдинга Сергей Ляшко. «Мы добавили землю в Рязанской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской областях, а также в Татарстане и Башкирии, — перечисляет он. — В тех регионах, где начинаем заниматься молочным животноводством, приобретаем и земли, чтобы обеспечивать стадо кормами». При этом компания покупает не только землю, но и целые предприятия. Так, например, в сентябре в стадии заключения была сделка по покупке части активов «Молочного продукта» в Рязанской области. «ЭкоНива» должна получить 30 тыс. га земли и часть молочного бизнеса.



12-ю строчку занимает «Иволга-Холдинг» с оценочными посевами в 240 тыс. га. По словам эксперта, хорошо знакомого с бизнесом компании, у нее осталось 180 тыс. га посевной площади в Оренбургской области и по 30 тыс. га в Челябинской и Ульяновской областях. При этом не очень понятно, кому сейчас принадлежат активы. В казахстанской «Иволга-Холдинг» в декабре 2017-го сменилось руководство: место основателя и гендиректора Василия Розинова занял Айдарбек Ходжаназаров. В начале июня 2018-го на своей странице в Facebook он сообщил, что завершен процесс реорганизации активов «Иволги», которые перешли под его управление. Те, которые не имеют отношения к сельскому хозяйству, остались у Розинова. Вместе с реорганизацией изменилось и название компании, она стала Olzha agro. Активов в России у холдинга сейчас нет, уточнил «Агроинвестору» его представитель. По данным kartoteka.ru, учредителем компания «Оренбург-Иволга» по-прежнему является ООО «РВС», прежде принадлежавшее Розинову. Эта компания находится в стадии ликвидации, с конца апреля ей руководит конкурсный управляющий.



13-е место в рейтинге у татарстанского холдинга «Агросила». Под урожай 2018 года он засевал почти 234 тыс. га из имеющихся 324 тыс. га. Компания выращивает пшеницу, сахарную свеклу, подсолнечник, масличную редьку, рапс, кукурузу на зерно, ячмень, люпин и многолетние злаковые травы. В общей сложности предприятия холдинга возделывают 16 видов агрокультур.



Холдинг «Василина» (работает в Самарской, Саратовской и Оренбургской областях) стал 14-м. Его земельный банк составляет около 380 тыс. га. Под урожай 2018 года было посеяно 120 тыс. га зерновых и зернобобовых, а также 100 тыс. га подсолнечника, около 70 тыс. га заняли пары, приводит данные вице-президент компании Николай Бобошко.



На 15-й позиции агрохолдинг «Степь», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова (учитывается без «РЗ Агро», 50% которой также владеет «Система»). Компания не уточнила данные по посевам, эксперты оценили их на уровне 220 тыс. га, в целом земельный банк составляет 274 тыс. га.



Еще один новый участник рейтинга — группа «Черкизово» (16-е место), которая в прошлом году приобрела агрохолдинг «НАПКО» и увеличила свой земельный банк до 287 тыс. га, что и позволило ей войти в топ. Посевы компании составляют около 205 тыс. га, в том числе 55 тыс. га занимали озимые. 17-м стал холдинг «Ак Барс» (Татарстан) с оценкой посевов в 200 тыс. га. Компания не ответила на запрос. Хотя на ее сайте говорится, что она засевает 310 тыс. га, дата актуализации данных неизвестна. Эксперты называют намного более низкие значения, объясняя их тем, что холдинг не первый год находится в непростой финансовой ситуации и сокращает посевную площадь. При этом его земельный банк сохраняется на уровне 354 тыс. га по данным BEFL (372 тыс. га согласно сайту компании).



«АгроТерра», занявшая 18-е место, также не уточнила размер посевов, оценочно, они составляют 200 тыс. га, как и в прошлый раз. Правда, показатель может быть и несколько меньше. Под контролем холдинга около 250 тыс. га, летом один из руководителей компании рассказывал, что примерно 38 тыс. га сдается в аренду. Стратегия «АгроТерры» предполагает стандартизацию производства во всех хозяйствах, все они обрабатывают примерно одинаковые площади в 6-6,5 тыс. га. На сайте компании говорится, что у нее 27 хозяйств. 19-м стал концерн «Покровский» (Краснодарский край) со 190 тыс. га посевов и 210 тыс. га земель в целом. 20-е место у группы агропредприятий «Ресурс». Хозяйства холдинга под урожай этого года засевали 175 тыс. га при земельном банке в 213,5 тыс. га.



На 21-й позиции — группа «Сюкден» со 154 тыс. га посевов. Это на 16% больше, чем в 2017-м, уточняет финансовый директор компании Глеб Тихомиров. «Общий земельный банк превышает 175 тыс. га, из которых 42% — это собственные земли, остальное в аренде, — уточняет топ-менеджер. — В 2018 году он увеличился почти 4% по отношению к 2017-му. В целом среднегодовой прирост земельного банка за последние пять лет составил 28%». В структуре севооборота 43% приходится на зерновые, 28% занимает сахарная свекла, 9% — подсолнечник. С появлением новых земель по возможности предпочтение отдается сахарной свекле. В целом структура севооборота в относительных величинах почти не меняется, говорит Тихомиров.



Далее идет «КДВ-Групп», засеявшая под урожай этого года 150 тыс. га. Один из крупнейших в стране производителей сладостей и снеков недавно начал заниматься сельским хозяйством, в частности, в прошлом году холдинг купил земли у «Белого фрегата». В качестве сырья для своего производства группа выращивает сахарную свеклу, картофель, пшеницу, рапс и подсолнечник. В целом у холдинга 180 тыс. га в Кемеровской и Орловской областях, а также на Алтае. На 23-й строчке списка — «АгроГард» со 147 тыс. га посевов. Его общий земельный банк в последние несколько лет не менялся и составляет 155 тыс. га, из них около 70% в собственности. Компания работает в Краснодарском крае, а также в Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.



24-м стал «Юг Руси». Холдинг не уточнил показатель по посевам в этом году, однако ранее его представитель говорил, что они давно сохраняются на неизменном уровне. Для прошлого рейтинга он давал цифру в 145 тыс. га, поэтому сейчас указано это же значение, но тем не менее с пометкой «оценка». Замыкает рейтинг компания «Солнечные продукты» со 107 тыс. га посевов из имеющихся 157 тыс. га. Холдинг работает в Саратовской, Самарской и Волгоградской областях, его стратегические агрокультуры — подсолнечник и соя, которая в том числе выращивается на орошении. Также в севообороте есть пшеница, ячмень, кукуруза, нут, горох.







Многие хотят расти дальше

Крупные агрохолдинги в целом продолжают увеличивать свои земельные банки и будут это делать в будущем. Средние и небольшие — оптимизируют свои портфели, стараясь избавиться от низкокачественных активов, считает партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. «Сейчас темпы немного замедлились, но мы связываем это с ограниченностью предложения крупных качественных участков, — говорит он. — Интерес к покупке земли достаточно высок, но именно у профессиональных игроков, тогда как у непрофильных инвесторов, которые планировали выходить в агросектор для диверсификации существующего бизнеса, он снизился».



Что касается географической диверсификации, то прежде всего компании смотрят на наличие подходящих участков в регионах своей операционной деятельности, продолжает эксперт. Расширение в новые регионы — больше необходимость из-за достижения пределов роста и усиления конкуренции в своих домашних регионах. Поэтому темпы развития крупнейших землевладельцев замедлятся: им уже сложно находить интересные активы, удовлетворяющие требованиям компаний, говорит он.



Географическую диверсификацию бизнеса могут себе позволить игроки с выстроенной системой корпоративного управления, например публичные «Русагро» или «Черкизово», считает руководитель центра компетенций в АПК компании КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. «Для частных компаний работа в нескольких регионах становится вызовом, особенно если они сильно удалены друг от друга, — комментирует он. — В частности, это стало препятствием для нескольких инвестиционных проектов на Дальнем Востоке на стадии рассмотрения».



Планы участников рейтинга в целом подтверждают эти слова экспертов. Поскольку «Мираторг» хочет и дальше расширять производство мяса, в частности, увеличить стадо КРС до 1 млн голов к 2024 году, предполагается наращивать и земельный банк, а также площади посевов. По словам гендиректора «Русагро» Максима Басова, компания тоже намерена и дальше расширять земельный банк, реализация планов будет зависеть от цен на землю и сельхозпродукцию. Холдинг интересуют активы в регионах присутствия — это Белгородская, Тамбовская, Воронежская, Орловская, Курская, Самарская области, а также Приморье. В половине регионов компания ведет переговоры, уточняет топ-менеджер.



Поскольку к 2025 году «ЭкоНива» планирует увеличить среднесуточный надой молока до 5 тыс. т, стратегия развития предполагает дальнейшее расширение стада коров, а значит, и земельного банка. Сейчас предполагается, что он должен увеличиться в пределах 600 тыс. га. Как показывает опыт этого года, в том числе не исключен выход в новые регионы.



«Василина» также планирует расширять площадь сельхозугодий, например, в этом году она покупает хозяйство с 28 тыс. га земли и 1 тыс. голов КРС. Общее стадо холдинга сейчас насчитывает 15 тыс. голов скота, в том числе 1 тыс. дойных коров. «Возможно, приобретем и еще какое-то предприятие: год непростой, не все справляются, так что кто-то может решить продать бизнес, — говорит Николай Бобошко. — Самозахвата у нас нет, берем только те хозяйства, которые выставляются на продажу». По словам топ-менеджера, цены на сельхозземлю в регионах работы холдинга варьируются в диапазоне 10-20 тыс. руб./га, однако «Василина» приобретает не просто землю, а предприятия целиком — с техникой, фермами и прочим. Основной критерий — расположение хозяйств в регионах присутствия компании. «Входить в новые регионы мы не планируем», — уточняет Бобошко.



В следующем году земельный банк и посевы у концерна «Покровский» будут больше, чем в этом: сейчас он покупает и берет земли в аренду и обработку, рассказывает управляющий агробизнесом концерна Станислав Кашуба, не уточняя размер прироста земельного банка. «Наша стратегия не меняется — работаем только в Краснодарском крае, в другие регионы не выходим, — говорит он. — Хотя расширяться непросто: свободных земель почти нет, есть предложения с непонятным правовым статусом земель и высоким ценником».



«АгроГард» тоже планирует увеличивать площадь своих земель — стратегия развития предполагает рост до 200-250 тыс. га. «Мы плотно работаем над этим вопросом, рассматриваем предложения. В основном нас интересует земля в Краснодарском крае и в Орловской области, — рассказывает гендиректор компании Павел Царев. — Раньше мы не покупали землю, потому что в последние года два никто не продавал подходящие нам активы, а сейчас появились предложения, в том числе на Кубани, причем есть и достаточно крупные — до 20 тыс. га, хотя таких и немного». Поскольку компания не хочет расширять географию бизнеса и ищет земли недалеко от своих, это несколько ограничивает возможности, добавляет он. Озвучить объем инвестиций, которые холдинг готов вложить в покупку земель, топ-менеджер затруднился: сумма будет зависеть от расположения участков, а также синергии, которую можно извлечь из сделки. При этом, конечно, рассматриваются предложения по рыночной цене.



«Авангард-Агро» не исключает, что немного увеличит земельный банк в регионах присутствия, если новые площади органично впишутся в имеющуюся инфраструктуру. «Есть ряд факторов, которые могут негативно повлиять на решение о приобретении новых земель: это невозможность прогнозирования политики в отношении субсидирования, экспортной политики, включая потенциальные пошлины и ограничения на экспорт, а также вопрос возможности использования прибалтийских портов, — перечисляет представитель «Авангард-Агро». — То же касается и цен: мы учитываем, что стоимость земли окупается не только потенциальной прибылью, но и возможностью планирования в долгосрочной перспективе, а она сейчас выглядит туманно».



У «Сюкдена» тоже пока нет конкретных планов по увеличению земельных активов. Все будет зависеть от потребности сахарных заводов компании в сырье, от его дефицита или, наоборот, избытка, притом что мощности предприятий растут, поясняет Глеб Тихомиров. Также ключевыми факторами остаются наличие пригодных земель и их цена. «Прежде всего нам интересны земли в регионах работы наших заводов для минимизации логистических затрат на доставку свеклы, но поскольку там большая конкуренция (не один сахарный завод), приобрести такие участки почти невозможно, поэтому приходится прибегать к скупке земель в более отдаленных регионах», — делится топ-менеджер.



А вот у «КДВ-Групп» пока нет планов по расширению земельного банка, уточняет представитель компании. «Продимекс» тоже пока не намерен активно его увеличивать. «Сейчас у нас более-менее сбалансировано собственное и стороннее производства сахарной свеклы», — поясняет Вадим Ерыженский.



Объем сделок, причем не только в агросекторе, обычно отражает уверенность инвесторов в перспективах отрасли и экономики страны в целом, комментирует Виталий Шеремет. «Не секрет, что состояние российской экономики сегодня далеко не привлекательное. В то же время заявленные цели по увеличению экспорта продукции АПК могут стать серьезным драйвером инвестиций в отрасль, если государство подтвердит свои амбиции на деле и предложит новые меры поддержки участникам рынка», — думает он.



Возможны сделки с плохими долгами «А8 Практика» не ждет серьезного увеличения числа сделок с земельными активами. Хотя в количественном выражении и возможен небольшой рост, но правильнее отталкиваться от объема реализуемых площадей, полагает Андрей Тихомиров. При этом он не исключает вариант распродажи земель средними игроками, если у них возникнут финансовые трудности. Также важным фактором может стать постепенная реализация проблемных активов банками.

Скорее всего, сейчас крупные сделки возможны лишь с активами рухнувших банков, вторит ему Виталий Шеремет из КПМГ. В частности, в этом году в фонд плохих долгов, созданный ЦБ, попал холдинг «РостАгро» (ранее носил название «РосАгро»), который связывают с группой «Бин». По данным BEFL, весной компания контролировала 377 тыс. га в Саратовской, Пензенской и Воронежской областях. «Можно предположить, что во всех активах, перешедших в фонд плохих долгов, ухудшилось качество управления, что повлияло и на качество самих активов, в том числе земельных, — рассуждает эксперт. — Вопрос сделок с ними значительно зависит от готовности нового собственника согласиться с возможным дисконтом цены продажи к текущей балансовой стоимости».

Чем интереснее — тем дороже

Наиболее привлекательными для инвесторов регионами по-прежнему остаются Краснодарский край, а также черноземные области Центрального федерального округа. В то же время там достаточно сильная конкуренция за хорошие активы, которых осталось не так много, отмечает Андрей Тихомиров. Соотношение спроса и предложения на рынке сельхозземель, а также интерес инвесторов зависят от региона, соглашается Ерыженский. Так, на Юге или в Центральном Черноземье спрос превышает предложение, а, например, в Тверской или Ярославской областях много свободной земли, которая не используется в сельхозпроизводстве. Интерес к покупке земель в Краснодарском крае у инвесторов есть всегда, однако он несколько меняется в зависимости от рыночной конъюнктуры и цен на сельхозпродукцию, уточняет Станислав Кашуба.



Ситуация с предложением качественных земель в регионах, интересующих «ЭкоНиву», различается. Рынок Воронежской и Курской областей более-менее устоявшийся и неактивный, в том числе потому что там работает много крупных игроков. Черноземье привлекает инвесторов не только благоприятными климатическими условиями, но традиционно хорошей поддержкой со стороны региональных властей. В Калужской и Рязанской областях найти активы для покупки проще, в Сибири никогда не было проблем с приобретением земли, отмечает Сергей Ляшко.



Стоимость сельхозземель, по его оценке, за прошедший год увеличилась примерно на 10%. Он связывает это с ростом активности игроков: растениеводство стало более привлекательным на фоне благоприятной ситуации на рынке сельхозпродукции. «Однако резких всплесков предложения я не вижу, процесс смены собственников земель идет постепенно. В регионах работы нашего холдинга есть небольшие хозяйства с 5-10 тыс. га, которые успешно работают и не собираются продаваться, а есть и такие, кто хочет уйти из бизнеса», — рассказывает Ляшко. Это зависит не столько от того, как складывается год для компании и какой урожай удается собрать, сколько от успешности руководства предприятий. Кроме того, прежние владельцы агрофирм стареют, не у всех есть наследники, готовые продолжать заниматься сельским хозяйством, так что причиной продаж может быть и этот фактор, добавляет он. Сейчас экономика производства и эффект масштаба играют все большую роль, и если крупные предприятия работают достаточно стабильно, то у небольших нередко возникают трудности, соглашается Павел Царев. Зачастую таким игрокам приходится уходить из бизнеса и продавать землю.





Цены на землю зависят от регионаЛегион-Медиа



По словам Айрата Хайруллина, стоимость земли связана с ценообразованием на продукцию растениеводства. В позапрошлом году цены на зерно были высокими, на землю — тоже, поскольку интерес к ней вырос. В 2017-м зерно подешевело, и спрос на земельные активы тоже угас. «Деньги идут туда, где выгодно. Сейчас зерно опять дорожает, так что инвесторы вновь обращают больше внимания на землю», — комментирует он. При этом по сравнению с другими странами земля у нас недооценена, как и сельское хозяйство в целом, продолжает Хайруллин. «В ближайшие годы справедливая цена на черноземы превысит €1 тыс. Почему в Польше земля худшего качества стоит до €15 тыс., а у нас — всего €500-600? Такого не должно быть, — уверен он. — При правильном выстраивании рынка мы можем добиться роста капитализации отрасли, она станет еще более привлекательной для инвесторов».



Царев думает, что цена на землю сейчас перегрета. Рост агросектора и успехи сельского хозяйства в последние годы дали основания людям, продающим сельхозземлю, переоценить ее возможности. «Доходность растениеводства сильно не выросла, но цены увеличились», — резюмирует он. Глеб Тихомиров из «Сюкдена» тоже отмечает рост стоимости земель на фоне бурного развития сельского хозяйства, который наблюдался в последние годы. «Но ценовой коридор остается еще достаточно широким: от 20 тыс. руб./га в Поволжье до 200 тыс. руб./га в ЮФО», — добавляет он. Диапазон цен на землю в Краснодарском крае довольно большой — от 50 тыс. руб./га до 200 тыс. руб./га, уточняет Станислав Кашуба.



Цены на землю сейчас достаточно волатильны и зависят от многих факторов, говорит Андрей Тихомиров. Бывают случаи, когда цены даже на два соседних участка сильно различаются. Так, играет роль географическое положение, площадь, компактность участков в рамках одного пула, транспортная доступность. Также важно наличие в непосредственной близости земельных активов крупных и средних игроков либо производственных предприятий (фермы, сахарные заводы, крупные элеваторы), перечисляет он. «По качественным активам мы ожидаем роста цен, — прогнозирует эксперт. — Что касается низкокачественных, то там цены либо будут оставаться на нынешних уровнях, либо станут снижаться из-за отсутствия спроса».



Неопределенность в экономике несколько затормозила цены на землю, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе они будут расти, полагает Виталий Шеремет. «Драйвером этого могут стать успехи в реализации экспортной стратегии российского АПК», — думает он.



Виталий Шеремет, Руководитель центра компетенций в АПК компании КПМГ в России и СНГ Я сторонник фокуса и накопления компетенций и поэтому считаю, что сегодняшняя вертикальная интеграция в российском АПК — это дань вызовам времени, в первую очередь отсутствию сложившейся конкурентной экосистемы в секторе. По мере наращивания конкуренции сначала объектом сделок станут активы, которые находятся на балансах банков. Затем крупные вертикально-интегрированные холдинги начнут проигрывать в эффективности специализированным компаниями, что повлечет распродажу активов. Однако в более близкой перспективе вероятным является другой сценарий. Сегодня в секторе много крупных компаний с высокой долговой нагрузкой, которые значительно зависят от поддержки государства. Изменение объемов субсидий может вызвать серьезное давление на ликвидность и привести к распродаже активов или банкротству компаний. Остается вопрос, позволит ли государство и банковская система пасть тем, кто входит в категорию too big to fail. Пока таких примеров нет.

Большому бизнесу не хватает менеджеров

В истории российского агробизнеса были случаи, когда компании, собравшие большие земельные банки, уходили с рынка из-за финансовых проблем и неэффективного управления: агрохолдинги САХО, «Разгуляй», «Агро-Инвест» и др. Сергей Ляшко признает, что управлять бизнесом большого масштаба непросто. «Сейчас „ЭкоНива“ растет быстрее, чем может качественно прирасти с точки зрения кадров, поэтому сложно обеспечить управляемость предприятий. Эти вопросы можно решить, просто нужно время», — говорит он.



По словам Вадима Ерыженского, особых проблем в управлении значительным земельным банком нет, больше проблем создает несовершенство земельного законодательства, которое по-разному толкуется судами. «По спорным землям бывают недоразумения с пайщиками и муниципалитетами, как и у любого крупного землепользователя, но это рутинные вопросы», — рассказывает топ-менеджер. Пример «Иволги-Холдинга», который прежде тоже управлял большим земельным банком, но в итоге обанкротился и потерял бизнес, он считает не показательным. Компания развалилась не потому, что не смогла управлять разросшимися активами, а потому что выбрала неправильную производственную стратегию, считает он.



Андрей Тихомиров из «А8 Практики» тоже думает, что площадь земель не коррелирует с эффективностью их использования. Все зависит от качества выстроенных бизнес-процессов в компании и уровня менеджмента. «Естественно, есть пределы роста земельного банка, но каков его порог — зависит только от бизнеса компании», — отмечает он. Кроме того, важна локация: агрохолдинги стараются приобретать участки вблизи существующих активов и формировать кластеры в отдельных районах и областях для лучшей управляемости.



Расстояние между активами и их размер имеют значение, уверен Виталий Шеремет. «Чем крупнее компания, тем более востребованы управленческие компетенции. К сожалению, Россия в целом и агросектор в частности страдают от нехватки квалифицированных менеджеров разных уровней, — сетует он. — На растущем рынке это не очень заметно. Но падающий или стагнирующий рынок не прощает ошибок. Быстро восполнить недостающий человеческий капитал невозможно, поэтому у сектора один выход — рост».

