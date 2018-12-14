Минсельхоз озвучил объем урожая-2018

Валовой сбор зерновых агрокультур в России в 2018 году составил 110 млн т в чистом весе, 70 млн т из которых приходится на пшеницу. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хатуов. Ячменя, по информации ведомства, в этом году собрано более 19 млн т и свыше 10 млн т — кукурузы.



Хатуов назвал такие объемы «высоким результатом». «Если рассматривать этот объем производства зерновых к базисному, то за последние пять лет мы получаем [плюс] 11%», — подсчитал он. Особенностью же этого года он назвал урожай масличных агрокультур — более 18 млн т (в 2017-м — 16,5 млн т). «Это очень высокий показатель, за последнее десятилетие в России впервые. И это неслучайно, потому что понимая экспортную ориентированность ближайших лет, сегодня аграрии успешно осваивают технологию производства масличных культур. Не подсолнечника, а сои, рапса», — отметил первый замминистра. Так, по его словам, производство сои в этом сезоне вырастет до 3,8 млн т (в 2017-м — 3,6 млн т). «В ближайшие пять лет мы рассчитываем, что этот объем будет удвоен», — пообещал Хатуов.



Овощей закрытого грунта по итогам 2018 года в сельхозорганизациях будет собрано около 1,1 млн т (в 2017-м — 922 тыс. т), сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Национального плодоовощного союза Александр Горкин. «Это примерно в два раза больше, чем было в 2015 году», — подсчитал он. Это, во-первых, привело к снижению доли импорта: если в 2013 году она составляла порядка 64%, то по итогам 2018-го опустится до 33%. Кроме того, постепенное насыщение рынка повлияло на цены. «На огурцы только по сравнению с прошлым годом снижение цен составило почти 50%, на томаты — более 25%», — напомнил Горкин.



Урожай картофеля в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах, по оценке Минсельхоза, в этом году находится в пределах 7 млн т. «С хозяйствами населения — где-то 26 млн т», — уточнил Хатуов. Промышленное производство плодов и ягод увеличится на 300 тыс. т, до «более 1,1 млн т».



Что касается рентабельности сельхозпредприятий, то в 2018 году она будет выше прошлогодней, оценил Хатуов. «В последние годы она с мерами господдержки не превышает 20%. В прошлом году она составила 12%, в этом мы ожидаем, будет в пределах 15%», — сообщил он.



В соответствии с планами Минсельхоза, в 2019-м в стране будет введено в оборот 1,2 млн га, предполагается расширение посевных площадей ряда агрокультур. «В частности, в следующем году увеличим на 20 тыс. га производство сахарной свеклы, масличных. Естественно, мы увеличим и производство зерновых — оно будет на 600 тыс. га больше», — перечислил Хатуов.



Говоря о площадях озимых под урожай 2019 года, представитель агроведомства назвал изначальные прогнозные цифры в 17,1 млн га (согласно оперативной статистике, к 30 ноября сев был проведен на 17,6 млн га). По его словам, сейчас 89% озимых посевов находятся в хорошем состоянии. «По информации Росгидромета, состояние озимых никаких опасений не вызывает, в том числе по Южному федеральному округу. Мы не располагаем информацией о какой-нибудь чрезвычайной ситуации природного характера», — добавил чиновник.

