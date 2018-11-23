В 2019 году посевная площадь в России превысит 80 млн гектаров

Посевная площадь под урожай 2019 года в России составит 80,5 млн га, что на 1,3 млн га или на 1,6% больше, чем в 2018-м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию Минсельхоза, представленную на совещании о предварительных итогах уборочных работ текущего года. Яровой сев будет проведен на площади 52,9 млн га, что на 0,8% больше уровня этого года. Яровые зерновые и зернобобовые планируется разместить на 30,3 млн га — на 2,2% больше уровня 2018-го.



В том числе на 368 тыс. га до 12,36 млн га ожидается рост площадей под яровой пшеницей, на 232 тыс. га до 2,73 млн га — кукурузой на зерно, на 82 тыс. га до 1,12 млн га — гречихой. Сев сахарной свеклы планируется провести на площади 1,1 млн га, что на 16 тыс. га больше 2018-го. Картофель займет 1,5 млн га — на 153 тыс. га выше показателя этого года.



Одновременно в следующем году прогнозируется снижение посевов масличных агрокультур. Так, площадь подсолнечника ожидается на уровне 7,6 млн га, что на 467 тыс. га меньше 2018-го, ярового рапса — 1,2 млн га (минус 150 тыс. га). Посевная площадь сои продолжит увеличиваться, согласно оценке Минсельхоза, в следующем году прирост составит 28 тыс. га до 2,96 млн га.



Что касается валовых сборов, то в следующим году, как и в этом, аграрное ведомство ожидает производство зерна на уровне 110 млн т. Урожай сахарной свеклы может составить 45 млн т, картофеля — 7,1 млн т, овощей, включая собранные в защищенном грунте, — 6,5 млн т, сбор плодов и ягод — 1,2 млн т.



Таким образом, согласно уточненным данным Росстата, в следующем году объем обрабатываемых земель впервые с 2002 года превысит 80 млн га. Ранее сообщалось, что эту планку удалось перешагнуть в 2017-м, когда посевная площадь выросла на 620 тыс. га до 80,6 млн га. Однако в этом году Росстат пересчитал показатель с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в результате чего оценка площадей в 2017 году была уменьшена до 79,7 млн га.



В 2018 году посевы составили 79,2 млн га. В том числе 17,1 млн га заняли озимые агрокультуры, 29,6 млн га — яровые зерновые и зернобобовые, 8,1 млн га — подсолнечник, 2,9 млн га — соя, 1,1 млн га — сахарная свекла. Под урожай следующего года Минсельхоз прогнозировал озимый сев на уровне 17,2 млн га, однако к 19 ноября этот прогноз был превышен на 400 тыс. га.



Проведенная в 2016 году сельхозперепись показала, что в России около 97,2 млн га или 44% сельхозугодий не используются. Расширение посевных площадей и возвращение в оборот неиспользуемых угодий Минсельхоз называет одним из приоритетных вопросов аграрной отрасли. Согласно планам ведомства, в ближайшие годы «без дорогостоящих мелиоративных работ мы сможем вернуть в оборот до 10 млн га сельхозземель», в том числе 1 млн га — в 2018 году, рассказывал в сентябре в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, это будет делаться одновременно с развитием инфраструктуры, «которая позволит урожай, выращенный на этой введенной земле, правильно использовать». «Нельзя допустить, чтобы крестьяне вложили деньги, а урожай в конечном итоге у них был куплен за бесценок либо вообще сгнил — будем стараться искать этот баланс и соответственно выделяемым ресурсам вводить земли в сельхозоборот», — заверял Патрушев депутатов Госдумы (цитата по стенограмме заседания).

