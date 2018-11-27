Урожай зерна в 2019 году может составить 120 млн тонн

Валовой сбор зерна в России в следующем году будет выше прогнозируемого Минсельхом объема в 110 млн т, полагают эксперты. Как предположил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, урожай может составить 120 млн т. Так, напомнил он, озимый сев на текущий момент существенно выше прошлогоднего.



По данным Минсельхоза, к 26 ноября сев озимых агрокультур под урожай следующего года проведен на площади 17,6 млн га или 102,5% к прогнозной площади. В 2017-м на эту дату площадь составляла 17,1 млн га. Итоговая площадь, публикуемая Росстатом, как правило, оказывается значительно выше. Так, согласно прогнозу аналитиков «СовЭкона», площадь озимого сева составит 18,2-18,4 млн га. «Сложно сказать, сможет ли озимый сев достичь 18 млн га. Это сложная позиция, по которой непросто давать прогноз, особенно если брать во внимание пересев. Однако состояние озимых сейчас неплохое», — сказал «Агроинвестору» Рылько.



Яровой сев в следующем году будет стабилен, в том числе по пшенице, продолжил эксперт. «Возможно, будет небольшой рост», — не исключает Рылько. Минсельхоз прогнозирует увеличение ярового сева на 0,8% до 52,9 млн га, в том числе яровых зерновых и зернобобовых агрокультур — на 2,2% до 30,3 млн га.



Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ) в свою очередь подсчитал, что урожай зерна в 2019 году может составить 110-112 млн т. «Информацию о сохранности растений на площади озимого клина, на основе которой можно будет более уверенно строить прогнозы урожая следующего года, Росстат с учетом метеорологических данных опубликует в конце марта — начале апреля. Однако если брать среднемноголетние показатели, то выпадение может составить около 5%. В этом случае сохранность агрокультур будет обеспечена на площади примерно в 16,7 млн га», — сказал «Агроинвестору» президент НСЗ Павел Скурихин, заметив, что это хороший показатель. «Если говорить об урожайности озимых, то НСЗ подходит к этому вопросу с позиции того, что сев озимых на паровом предшественнике осуществлен на 14-15 млн га, а остальные площади озимого клина посеяны на непаровых предшественниках (яровые пшеница и ячмень), что снижает потенциал растений, — рассказал он. — Анализ показывает, что именно на этих площадях с большей долей вероятности наблюдается выпадение и гибель озимых. Таким образом, можно спрогнозировать, что валовой сбор зерновых и зернобобовых озимых агрокультур в следующем году может составить 65-70 млн т».



Яровой сев зерновых и зернобобовых агрокультур НСЗ оценивает на уровне 29-29,5 млн га. «Однако яровые дают меньшую урожайность, чем озимые культуры, в среднем различие составляет 1-1,5 т/га», — заметил Скурихин. Он также добавил, что немаловажным фактором получения хорошего урожая в следующем году являются климатические условия, а также материально-техническая и финансовая обеспеченность аграриев. Так, ежегодное увеличение нагрузки на посевную и зерноуборочную технику приводит к удлинению сроков проведения сезонных работ, которое наряду с неполным охватом посевных площадей обработкой химическими средствами защиты растений и использованием некондиционного семенного материала приводит к значительным потерям урожая зерна.



Согласно прогнозу Минсельхоза, общая посевная площадь в России под урожай 2019 года вырастет на 1,3 млн га до 80,5 млн га. Таким образом, согласно уточненным данным Росстата, в следующем году объем обрабатываемых земель впервые с 2002 года может превысить 80 млн га. По состоянию на 26 ноября зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 44,4 млн га или 99,1% к уборочной площади. Собрано 116,1 млн т зерна в бункерном весе, в том числе 73,4 млн т пшеницы, 17,7 млн т ячменя и 10,6 млн т кукурузы.

