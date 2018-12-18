Экспортные цены на пшеницу выросли до максимального уровня в этом сезоне, отмечает аналитический центр «СовЭкон». По его данным, на прошлой неделе экспортные котировки на пшеницу с 12,5% протеина (FOB глубоководные порты) увеличились на $5 до $234/т и повторили максимум нынешнего сезона, зафиксированный на первой неделе августа 2018 года. Цены поддерживает замедление экспорта из России и обеспокоенность рынка новой встречей трейдеров и Минсельхоза, которая должна состояться 21 декабря, поясняют аналитики центра.



«Мировой рынок наконец начал осознавать, что экспорт из России уверенно замедляется», — отмечается в сообщении «СовЭкона». По оперативным данным ФТС, к 13 декабря с начала сезона из страны экспортировано 25,4 млн т зерна, что лишь на 4% выше аналогичного периода прошлого сезона. В том числе отгрузки пшеницы увеличились на 13% до 21,8 млн т, ячменя — снизились на 13,5% до 2,8 млн т, а кукурузы — сократились вдвое до 1 млн т. Таким образом, подсчитал «СовЭкон», в последние недели вывоз пшеницы опустился до 0,5-0,7 млн т в неделю против 1 млн т в октябре — начале ноября. Как прогнозирует аналитический центр «Русагротранса», в декабре экспорт зерна может сократиться до 3,7-3,8 млн т против 4,96 млн т в последний месяц 2017 года. В том числе вывоз пшеницы оценивается в 3,3-3,4 млн т. В ноябре было отгружено 3,3 млн т агрокультуры, что на 24% меньше, чем годом ранее.



Кроме того, на росте цен сказалась информация об очередной встрече Министерства сельского хозяйства с экспортерами зерна 21 декабря. Как сообщил на прошлой неделе «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, на встрече планируется обсудить текущую ситуацию с поставками зерна и перспективы развития экспорта. По итогам предыдущих встреч аграрное ведомство заявляло, что вводить ограничения на экспорт зерна не предполагается, тем не менее участники рынка продолжают этого опасаться. Так, как ранее заявляли трейдеры, ограничения в сезоне-2018/19 могут быть введены при превышении объема экспорта в 30 млн т зерна.



По данным компании Refinitiv, подразделения Thomson Reuters, цены на российскую пшеницу за прошлую неделю выросли с $227 до $232 за тонну франко-борт. Минсельхоз, в свою очередь, зафиксировал, что к 13 декабря экспортная цена на пшеницу увеличилась на $3 до $232 за тонну. В своих аналитических материалах российское аграрное ведомство ссылается на цены американской пшеницы SRW (СРТ Мексиканский залив), которая, по данным Минсельхоза США, за неделю увеличилась на $9 до $223/т.



В то же время Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) какого-либо значимого роста цен на FOB не зафиксировал. «Да, есть желание продать подороже, на уровне $230 за тонну и $235 за тонну январское предложение, однако пока спросом этот уровень цен не подтверждается. Спрос пока несколько ниже: декабрь — по-прежнему в районе $228-229 за тонну, январь — это $233-234 за тонну. Это примерно уровень позапрошлой недели, то есть какого-то роста цен на российскую пшеницу на FOB мы не видим», — рассказал «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов.



Правда, добавил эксперт, было увеличение цен покупки экспортерами на базисе CPT, но это связано с тем, что некоторые экспортеры испытывают дефицит товара в портах, чтобы грузить по ранее заключенным контрактам. «Явного повышения цен спроса сейчас нет. Возможно, он будет на этой неделе, поскольку подтянулись европейские и американские цены. Возможно, мы повторим за ними динамику», — не исключил Суханов.



Что касается внутренних цен, то они на прошлой неделе продолжили уверенный рост. По данным «СовЭкона», пшеница 3-го класса (EXW европейская часть, без НДС) подорожала на 175 руб. до 10,9 тыс. руб./т, 4-го класса — на 100 руб. до 10,7 тыс. руб./т, 5-го класса — на 200 руб. до 9,85 тыс. руб./т. Минсельхоз сообщает об увеличении среднероссийских цен на 1% на пшеницу 3-го класса и на 2% — 5-го класса. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает недельный рост цен на пшеницу в 120-190 руб. за тонну в зависимости от класса. Как полагает «СовЭкон», до нового года цены на внутреннем рынке, вероятно, продолжат расти на фоне укрепления экспортных цен и крупных закупок внутренних потребителей.

