Экспорт ржи вдвое превысил объем прошлого сезона

С июля по октябрь 2018 года Россия экспортировала 147 тыс. т ржи на $20 млн, следует из данных ФТС. Таким образом, за первые четыре месяца текущего сезона вывезено в два раза больше агрокультуры, чем за весь прошлый сезон, отмечает аналитический центр «СовЭкон». По данным таможенной статистики, с июля 2017-го по июнь 2018-го экспорт ржи из России составил 67 тыс. т, в том числе в июле-октябре 2017 года — 26 тыс. т.



«Высокие темпы экспорта поддерживает повышенный спрос на рожь со стороны стран ЕС в связи со снижением сбора в 2018 году», — поясняют аналитики «СовЭкона». Так, если в прошлом сезоне Латвия, крупнейший покупатель российской ржи, закупила 26 тыс. т, то за первые четыре месяца — уже 91 тыс. т. Также более чем втрое нарастила импорт российской ржи Германия — с 8 тыс. т в сезоне-2017/18 до 25 тыс. т в июле-октябре 2018-го. Впервые с сентября 2015-го агрокультура была поставлена в Испанию: с июля по октябрь отгрузки в эту страну составили 11 тыс. т.



В то же время урожай ржи в России в этом году рекордно низкий, отмечает «СовЭкон». По данным Росстата, посевная площадь агрокультуры в этом году сократилась на 18% до 990 тыс. га. Таким образом, если в 2016 и 2017 годах валовой сбор ржи составлял 2,5 млн т, то в этом году он сократится до 2 млн т, прогнозирует Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ).



«С учетом низких ценовых показателей в последние годы сельхозпредприятиям становится невыгодно выращивать продовольственную рожь, поэтому ее производство год от года снижалось», — отметил гендиректор НСЗ Вячеслав Голов на ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2018», проведенной «Агроинвестором». Однако с учетом текущих цен на эту агрокультуру в перспективе ее посевы будут увеличиваться, полагает Голов. По данным аналитической компании «ПроЗерно», только за прошедшую неделю индекс цен на продовольственную рожь вырос на 7% до 9035 руб./т (EXW Европейская часть, с НДС 10%). В прошлом году на аналогичную дату индекс был на уровне 5371 руб./т. НСЗ на прошлой неделе зафиксировал рост цен на рожь на 150 руб. до 7000-8700 руб./т в Поволжье (основной производитель агрокультуры) и на 200 руб. до 8000-10500 руб./т в Центральном федеральном округе. В прошлом году на эту дату в этих макрорегионах, по данным НСЗ, цены были примерно на 40% ниже.



Ситуацию на внутреннем рынке балансируют переходящие остатки, в том числе в интервенционном фонде, отмечает «СовЭкон». «Однако при сохранении текущих темпов экспорта и сокращении поставок ржаной муки из Белоруссии ситуация на внутреннем рынке ржи может быстро измениться», — предупреждают аналитики центра.



О необходимости наращивания производства ржи накануне заявил глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин. «Не только в нашем регионе, но и в целом в стране есть определенный дефицит продовольственной ржи. Мы ставим перед собой задачу по увеличению производства ржи», — сказал Разин на заседании итоговой коллегии в министерстве региона, добавив, что аграрии должны стремиться полностью закрыть имеющийся дефицит этого зерна. По оценке министра, потенциал подмосковных переработчиков — 42-45 тыс. т ржи в год. В 2017-м, по данным Росстата, в области было собрано около 10% этого объема — 4,5 тыс. т.

