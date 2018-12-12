Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) повысила прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2018/19 с 35 млн т до 36,5 млн т, следует из ее декабрьского обзора. Наша страна сохранит первое место в мире по объему вывоза агрокультуры. США станут вторыми с 29 млн т, третью строчку займет Канада с 24 млн т. Прогноз экспорта фуражных зерновых из России FAS USDA оставила без изменений — 7,74 млн т, в том числе 3 млн т кукурузы и 4,7 млн т ячменя. В предыдущем сезоне наша страна, по данным американских аналитиков, вывезла 41,4 млн т пшеницы, 5,5 млн т кукурузы и 5,8 млн т ячменя.



Российская пшеница доминировала на глобальном рынке в течение нескольких месяцев благодаря высоким запасам и ценовому преимуществу, говорится в обзоре. С июля по октябрь ежемесячные отгрузки были выше показателей годом ранее, однако с наступлением зимы они будут замедляться. При этом поставки из США, вероятно, будут расти, а цены станут более конкурентоспособными, ожидает FAS USDA. В июле и августе цены на российскую озимую пшеницу были очень низкими, однако с тех пор это конкурентное преимущество России значительно уменьшилось на фоне «лихорадочных темпов экспорта», отмечают американские аналитики. К 6 декабря стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% составила в среднем $229/т (FOB Новороссийск), увеличившись на $1/т за неделю, следует из материалов Минсельхоза России. По данным агроведомства США, американская пшеница стоила $214/т, прибавив за неделю $7/т.



Урожай пшеницы в России FAS USDA оценивает в 70 млн т (без учета Крыма), по сравнению с ноябрьским обзором показатель не корректировался. Производство прочих зерновых в нашей стране американские аналитики оценивают в 37,73 млн т. В том числе валовой сбор кукурузы — на уровне 11,25 млн т, ячменя — 16,5 млн т, овса — 4,8 млн т, ржи — 1,85 млн т.



По данным российского Минсельхоза, урожай зерна в целом в этом году составил около 116,5 млн т в бункерном весе. В том числе аграрии собрали 73,4 млн т пшеницы, 11 млн т кукурузы (к 30 ноября оставались необмолоченными 7,5% площадей агрокультуры) и 17,7 млн т ячменя. В начале декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил президенту Владимиру Путину, что урожай зерна в чистом весе достиг 110 млн т — на 11% больше среднегодовых значений за последние пять лет. «По нашим оценкам, экспортный потенциал по зерновым культурам составит 39 млн т, из которых 34 млн т — это будет пшеница», — отметил глава агроведомства. В 2017 году урожай зерна стал рекордным — 135,4 млн т, включая 85,9 млн т пшеницы. Экспорт в сезоне-2017/18 был на уровне 52,4 млн т, из которых 40,4 млн т пришлось на пшеницу.



К 6 декабря с начала сельхозгода за рубеж было отгружено 25 млн т зерна — на 1,2 млн т или на 7,8% выше уровня годом ранее, оценивает ФТС. В том числе с начала сезона было экспортировано 21,1 млн т пшеницы — на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. При этом поставки ячменя снизились на 13,2% до 2,8 млн т, вывоз кукурузы уменьшился вдвое до 939 тыс. т.



Темп экспорта продолжает падать: за последнюю отчетную неделю вывоз зерна снизился до 0,7 млн т против 1,1 млн т еженедельного экспорта в ноябре, тогда как в прошлом году в этот период отгружалось по 1,2 млн т в неделю, сравнивает аналитический центр «СовЭкон». Очевидно, что темпы продолжат сокращаться и далее, и уже в начале января объемы уменьшатся до показателей прошлого сезона. В декабре на внешние рынки может быть отправлено 3,7-3,8 млн т зерна против 4,96 млн т в последний месяц 2017 года, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса». В том числе экспорт пшеницы оценивается в 3,3-3,4 млн т. По данным центра, в ноябре было экспортировано 4,15 млн т зерна — на 25% меньше, чем в ноябре 2017-го (5,51 млн т) и на 18% ниже показателя октября 2018-го (5 млн т). На темп отгрузок влияет ухудшение погоды в южных регионах, а также относительно низкий спрос, сдерживающий повышение цен, притом что на внутреннем рынке они увеличиваются по мере сокращения запасов.



«Снижение российского экспорта пшеницы, при его роли в мировой торговле, будет провоцировать укрепление мировых цен и, соответственно, экспортных, — комментирует гендиректор «СовЭкона» Андрей Сизов. — Тем более в отсутствии серьезной поддержки мирового рынка во второй половине сезона со стороны Австралии, которая из-за очередного неурожая вывезет исторически низкий объем пшеницы. Следовательно, объемы экспорта будут сокращаться, но экспортный спрос вовсе не иссякнет». При этом баланс на российском рынке будет напряженным, прогнозирует «СовЭкон». Об этом уже говорят цены внутри страны, которые после недавнего ослабления вновь стали укрепляться.

