Россельхознадзор приостановил отгрузку зерна в Новороссийске

Россельхознадзор через суд начал останавливать работу отгрузочных зерновых площадок из-за нарушений карантинных фитосанитарных требований. Как говорится в сообщении ведомства, на месяц закрыта контейнерная площадка в Новороссийске, принадлежащая ООО «Агроконт».



Нарушения были выявлены в начале октября, когда управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея провело досмотр подкарантинной продукции — гороха. «В ходе досмотра выявлено, что выгрузка подкарантинной продукции осуществлялась на площадку, не имеющую твердого покрытия из бетона или асфальта, установлено наличие просыпей и заражение карантинным объектом — амброзией полыннолистной», — сообщает Россельхознадзор.



Материалы проверки были переданы в Приморский районный суд Новороссийска, который 13 ноября признал предприятие виновным по ст. 10.3 КоАП (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции). По решению суда компании назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на один месяц.



Гендиректор «Агроконта» Алексей Носков сообщил, что оспаривать решение суда компания не намерена. «Мы практически все выявленные замечания уже устранили», — сказал он «Агроинвестору». В связи с этим Носков выразил надежду, что работу площадки удастся возобновить в ближайшее время.



О том, что работа ряда погрузочных площадок в Краснодарском крае и Ростовской области может быть приостановлена, Россельхознадзор предупреждал в начале октября. Тогда сообщалось, что приостановка деятельности грозит примерно 30 компаниям, что составляет около половины от числа организаций, ведущих отгрузки зерновой продукции из этих двух регионов. Как сказала «Агроинвестору» представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, в настоящее время в суде находятся еще два дела о приостановлении деятельности соответственно двух площадок. Не исключено, что эта цифра может увеличиться, так как повторные проверки еще не завершены, добавила она.



Контроль качества и безопасности экспортируемого зерна был усилен в начале сентября. Россельхознадзор объяснял это участившимися претензиями со стороны стран-импортеров. Участники рынка, в свою очередь, высказывали предположения, что ужесточение проверок может стать инструментом для ограничения экспорта, шедшего в первые месяцы сезона активными темпами. Так, по данным ФТС, к середине сентября вывоз зерна на 33% превышал аналогичные показатели рекордного предыдущего сельхозгода.



Согласно оценке аналитического центра «Русагротранса», за июль-октябрь из России было вывезено 20,3 млн т зерна, что на 17% или на 3 млн т превышает показатель прошлого сезона. Однако в ноябре темпы экспорта зерна замедлились. По итогам текущего месяца вывоз может составить 4,5 млн т, что на 1 млн т ниже ноября 2017-го. Самый большой объем зерна отгружается через зерновые терминалы Новороссийска: в сезоне-2017/18 — 17,8 млн т или примерно треть всего экспорта, за июль-сентябрь — 4,6 млн т.

