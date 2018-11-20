Экспорт зерна в ноябре снизится до 4,5 млн тонн

Экспорт зерна из России по-прежнему существенно превышает прошлогодние рекордные показатели, однако в ноябре темпы замедлились. Согласно оперативным данным ФТС, к 15 ноября с начала сезона отгружено 22,6 млн т зерновых агрокультур, что на 17% больше аналогичного периода 2017/18. По состоянию на 8 ноября экспорт превосходил уровень прошлого сельхозгода на 20%, 11 октября — на 24%.



К середине ноября объем вывоза пшеницы составлял 19,2 млн т, что на 29% больше, чем за аналогичный период сезона-2017/18, ячменя — 2,4 млн т (-14%), кукурузы — 737 тыс. т (в два раза меньше). При этом за последнюю отчетную неделю экспорт зерна составил 1,1 млн т против 1,4 млн т годом ранее. С одной стороны, экспортные остатки резко снизились в связи с рекордными темпами вывоза зерна в июле-октябре, отмечает аналитический центр «СовЭкон». С другой стороны, вступает в силу погодный фактор. Так, в Азовском море упал уровень воды. «С 27 ноября закрывается речная навигация на Дону, а с 26 ноября открывается период ледокольной проводки судов в портах Азовского моря, что потребует более продолжительной по времени их проводки», — напоминают аналитики центра.



В целом за июль-октябрь вывезено 20,3 млн т зерна, что на 17% или на 3 млн т превышает показатель прошлого сезона. В том числе в июле за рубеж отгружено 4,8 млн т, в августе — 5,5 млн т, в сентябре — 5 млн т, в октябре — 4,9 млн т, говорит руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Все четыре месяца экспорт превосходил прошлогодние показатели.



По итогам ноября отгрузки могут составить 4,5 млн т против 5,5 млн т в ноябре 2017-го, прогнозирует эксперт. В том числе пшеницы — 3,8 млн т против 4,4 млн т год назад. «В прошлом году был поставлен рекорд для ноября, и снижение объема является ожидаемым. К тому же влияют погодные факторы: периодически возникающие шторма и ветра вносят свои корректировки в темпы отгрузок», — сказал «Агроинвестору» Павенский.



Кроме того, сейчас наблюдается весьма умеренный спрос на пшеницу. «В моменте предложение превышает спрос, а экспортные цены после их снижения в середине октябре колеблются на уровне $224-225 за тонну и особо не двигаются, притом, что особого снижения внутренних цен не наблюдалось», — заметил Павенский. По данным Минсельхоза, к 15 ноября цена на российскую пшеницу (FOB Новороссийск, 12,5% протеина) составила $225 за тонну, за неделю снизившись на $3.



Согласно мониторингу «СовЭкона», экспортные цены на пшеницу (FOB глубоководные порты, 12,5% протеина) в течение прошлой недели уменьшились на $1 до $226 за тонну. «Спрос сейчас сокращается, в связи с чем участники рынка ждут дальнейшего снижения цен. Это является одним из факторов замедления экспорта», — прокомментировал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. Оценка «СовЭкона» экспорта в ноябре — 4,7 млн т зерна, в том числе 4 млн т пшеницы.



Согласно прогнозу аналитического центра «Русагротранса», по итогам сезона-2018/19 экспорт зерна без учета зернобобовых, муки и вывоза в страны ЕАЭС может составить 41 млн т против 52,7 млн т в 2017/18. В том числе экспорт пшеницы — 34,7 млн т (2017/18 — 40,8 млн т), ячменя — 4 млн т (5,9 млн т), кукурузы — 1,7 млн т (5,6 млн т). Несмотря на снижение отгрузок по отношению к рекордному прошлому сезону, вывоз зерна станет вторым по объему за всю историю России, отмечает Павенский. Минсельхоз сохраняет прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду на уровне 38-39 млн т. К 19 ноября зерновые и зернобобовые агрокультуры в стране обмолочены с 44,4 млн га или 99% к уборочной площади, получено 115,6 млн т зерна в бункерном весе, в том числе 73,4 млн т пшеницы, 17,8 млн т ячменя и 10,5 млн т кукурузы.

