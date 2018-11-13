Россия увеличила экспорт пшеницы в Европу

Россия в начале сезона-2018/19 заметно нарастила объемы поставок пшеницы в европейские страны, сообщает аналитический центр «СовЭкон». Одновременно расширилась и география экспорта. «Впервые за последние годы российская пшеница поступила в Бельгию, Данию, Швецию. В сентябре рекордный месячный объем пшеницы был поставлен в Литву, Норвегию, Нидерланды», — говорится в сообщении центра.



Так, в июле-сентябре в Румынию было поставлено почти 150 тыс. т против 6 тыс. т за весь прошлый сезон, в Нидерланды — 90 тыс. т против 1 тыс. т в 2017/18-м. Традиционно отгрузки российской пшеницы в Европу ориентированы на южную Европу — Албанию, Грецию, Испанию и Италию, отмечают аналитики «СовЭкона». При этом формально крупнейшей страной назначения в Европе является Латвия, однако эта страна является транзитной для перевалки зерна за пределы Европы.



В июле-сентябре поставки российской пшеницы в Европу, за исключением Латвии, составили более 600 тыс. т. Это пятый результат после Египта, Турции, Вьетнама и Нигерии и превышает экспорт в такие страны, как Бангладеш и Судан, подсчитал «СовЭкон». По оперативным данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, подготовленным на основе выданных фитосанитарных сертификатов, с 1 июля по 6 ноября в Египет было поставлено 3,5 млн т пшеницы, в Турцию — 2,2 млн т, во Вьетнам — 1,2 млн т, в Нигерию — 1,1 млн т. В Латвию за этот период было отправлено 620 тыс. т пшеницы.



Всего к 8 ноября с начала сельхозгода Россия экспортировала 21,5 млн т зерна, в том числе 18,2 млн т пшеницы — на 32% больше аналогичного периода сезона-2017/18, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. До конца маркетингового года, согласно прогнозу Минсельхоза США, Россия отгрузит за рубеж 35 млн т пшеницы и останется ее крупнейшим мировым экспортером. Евросоюз будет на третьем месте с объемом экспорта в 23 млн т. Одновременно ЕС будет заметным импортером пшеницы, причем объем ввоза в ноябрьском прогнозе американских аналитиков увеличен на 0,5 млн т до 6,5 млн т на фоне «высоких темпов ввоза в связи с уменьшением валового сбора».



За сезон-2017/18, по подсчетам аналитического центра «Русагротранса», в ЕС и другие европейские страны было отгружено 2,6 млн т зерна или 5% от общего объема российского экспорта, в том числе в Латвию — почти 1,3 млн т. В 2016/17 поставки в европейские страны составляли 2,2 млн т (6%, в том числе 419 тыс. т — в Латвию). Основными направлениями поставок для российского зерна традиционно является Ближний Восток, на который в прошлом сезоне пришлось 36% всех отгрузок, а также страны Северной Африки (28%). Около 17% российского экспорта зерна в прошлом маркетинговом году было отправлено в Юго-Восточную, Южную и Центральную Азию, 12% — в страны Африки южнее Сахары, 3% — в Северную и Южную Америку.



По итогам сезона-2018/19 экспорт зерна может составить 41 млн т против 52,7 млн т в 2017/18, прогнозирует руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. В том числе вывоз пшеницы оценивается в 34,7 млн т (2017/18 — 40,8 млн т). В июле-октябре 2018-го отгружено 20,3 млн т зерна, что на 17% или на 3 млн т превышает показатель прошлого года. Рост достигнут за счет пшеницы — 17,35 млн т, что на 29% или на 3,9 млн т больше 2017-го. В итоге в первой половине сезона может быть вывезено до 29,4 млн т зерна или 72% от экспортного потенциала.

