Внутренние цены на пшеницу перестали расти

Цены на пшеницу на внутреннем рынке перестали расти на фоне падения котировок на мировом рынке. «Сейчас цены стагнируют, основная причина — падение цен на FOB», — сообщил «Агроинвестору» руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. По его словам, если две-три недели назад экспортные цены на пшеницу 4-го класса достигали $232-233 за тонну (FOB Новороссийск), то сейчас они опустились до $225-227/т.



«В такой ситуации экспортеры не готовы повышать закупочные цены, но при текущих уровнях активных продаж со стороны сельхозпроизводителей не наблюдается: они ждут более высокой цены», — продолжает Суханов. Он отметил, что на Юге страны аграрии уже продали значительный объем зерна. «По данным Росстата, к 1 октября запасы зерна в южных регионах были на 40% ниже аналогичного периода 2017-го»», — напомнил он. Кроме того, ближе к концу ноября животноводы, комбикормщики и мукомолы усилят активность своих закупок в преддверии длинных новогодних праздников, спрогнозировал Суханов. «Поэтому причин для того, чтобы цены на внутреннем рынке начали падать, сейчас мы не видим», — сказал эксперт.



Согласно мониторингу Национального союза зернопроизводителей, на прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу на Юге и в Центре страны остались без изменений. В Поволжье 3-й и 4-й классы подорожали на 25 руб./т и 50 руб./т, на Урале — на 100-150 руб./т, в Сибири — на 0-75 руб./т. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает недельный рост в незначительные 20-25 руб./т. «Ценовая картина разнородная в зависимости от регионов, — комментирует гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — Небольшое снижение рублевых цен на пшеницу есть на экспортном Юге. Но с точки зрения индекса цен это снижение компенсировал умеренный, продолжающийся пока рост во внутренних регионах».



По данным «ПроЗерно», ко 2 ноября пшеница 3-го класса на европейской части страны продавалась по цене 12,6 тыс. руб./т, что в 1,5 раза дороже, чем на аналогичную дату 2017-го, 4-го класса — 11,7 тыс. руб. (рост в 1,7 раза), 5-го класса — 10,9 тыс. руб./т (в 1,9 раза). При этом возможности для повышения цены еще есть. «На мировом рынке еще не исчерпаны факторы для возможного умеренного роста цен. В конце недели ожидается очередной доклад Минсельхоза США, и нельзя исключать, что понижение урожая в Австралии может дать импульс ценам пойти вверх, что скажется и на российском внутреннем рынке», — предположил Петриченко.



Между тем, аналитический центр «СовЭкон» на прошлой неделе зафиксировал снижение внутренних цен на пшеницу. Так, по его информации, продовольственная пшеница 3-го класса подешевела на 250 руб. до 11,02 тыс. руб./т, 4-го класса — на 225 руб. до 10,8 тыс. руб./т. Средняя цена на фуражную пшеницу снизилась на 75 руб. до 15,7 тыс. руб./т. Как поясняют аналитики «СовЭкона», внутренний рынок с задержкой среагировал на уменьшение экспортных цен и укрепление рубля в предыдущие недели. Кроме того, как пояснил «Коммерсанту» директор центра Андрей Сизов, на котировки повлияли слухи об ограничениях экспорта.



1 ноября глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил о намерении обратиться в суд с требованием приостановить деятельность нескольких отгрузочных зерновых площадок в Краснодарском крае и Ростовской области. «Где-то пять-шесть площадок могут быть закрыты [в Ростовской области]. В Краснодаре еще не успел переговорить. Уже были административные дела», — рассказывал Данкверт (цитата по RNS). В то же время говорить о влиянии возможных ограничений экспорта на внутренние цены пока рано, уверен Суханов. «Слухи ходят, начиная с августа, при этом в июле-октябре зафиксирован рекордный экспорт. Поэтому пока слухи влияют скорее психологически», — оценивает он.



К 29 октября пшеница в стране была обмолочена с 26,3 млн га или 99,1% уборочных площадей, сообщает Минсельхоз. Намолочено 73,2 млн т в бункерном весе, что на 17% меньше показателя годом ранее. По информации ФТС, экспорт зерна с 1 июля по 29 октября составил 19,8 млн т, что на 21% выше, чем в аналогичный период сезона-2017/18. Из этого объема 16,9 млн т пришлось на пшеницу.

