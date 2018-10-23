Сев озимых превысил прогноз Минсельхоза

Сев озимых агрокультур под урожай 2019 года в России превысил прогнозируемый Минсельхозом уровень. Так, к 22 октября засеянная площадь составляла 17,29 млн га против планируемых 17,19 млн га. Как следует из мониторинга агроведомства, в 2017-м к этой дате работы были проведены на 16,2 млн га, таким образом сев более чем на 1 млн га превышает прошлогодний график. Все федеральные округа, за исключением Северо-Кавказского, план уже перевыполнили.



Так, в Южном федеральном округе озимые засеяны на 6,2 млн га или на 100,7% к плану. В том числе в Волгоградской области прогноз превзойден на 6%, в Краснодарском крае — на 1,9%, в Калмыкии — на 25%. В Поволжье — втором макрорегионе по площадям озимых — посевная кампания проведена на площади 4,6 млн га, что на 1,9% больше плана. Прогноз превзойден в 10 из 14 регионов Поволжья, в том числе в Саратовской области — на 10,1%, в Татарстане — на 8,3%, в Самарской области — на 8,2%.



В Центре страны озимые занимают 3,9 млн га, что на 150 тыс. га или 3,9% выше плана. В том числе в Рязанской области прогнозируемый Минсельхозом показатель превышен на 13,2%, в Тульской области — на 12,8%, в Тамбовской области — на 4,5%. В целом увеличение зафиксировано в 14 из 17 областей Центрального федерального округа.



На Северном Кавказе сев еще продолжается. При этом в Ставропольском крае — основном регионе-производителе озимых зерновых культур в округе — посевная кампания завершена, сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. Он отметил, что сев закончен на 15 дней раньше, чем в прошлом году. По данным Владимирова, всего озимыми засеяно 2 млн га, из них 1,9 млн га заняли зерновые, примерно на уровне 2017-го.



По оценке экспертов, посевная в этом году идет рекордными темпами, и итоговые площади могут значительно превзойти прогнозируемые аграрным ведомством. Так, аналитический центр «СовЭкон» ожидает площадь сева на уровне 17,8 млн га, что может оказаться рекордным показателем. «В целом состояние озимых пока можно оценить заметно хуже среднего. В Поволжье развитие растений существенно уступает многолетнему, хуже среднего выглядят также Юг и Центр», — сообщали в середине прошлой недели аналитики центра. Тем не менее за счет роста площадей при средних погодных условиях Россия может собрать высокий урожай пшеницы, превышающий показатели 2018 года.



Оперативные данные по севу отдельных агрокультур недоступны. Как прогнозировал 21 сентября на конференции Russian Crop Production-2018/19 замдиректора департамента растениеводства Минсельхоза Евгений Купреев, в этом году 88% площадей под озимыми придется на пшеницу, 8% — на рожь, 2,9% — ячмень, 1,2% — тритикале.

