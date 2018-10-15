 Аналитики повысили прогнозы урожая зерна — Агроинвестор
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Аналитики повысили прогнозы урожая зерна
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
15 октября 2018
Благоприятные погодные условия снизили долю отходов и позволили не допустить потерь
К середине сентября зерновые агрокультуры обмолочены с 95% площадей
Фото: М. Стулов

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз производства зерна в России на 1,3 млн т до 110,6 млн т. В том числе оценка валового сбора пшеницы увеличена с 69,8 млн т до 70,6 млн т, ячменя — с 16,6 млн т до 16,8 млн т, кукурузы — с 10,8 млн т до 11,1 млн т.

Корректировка сделана на основании интенсивного опроса регионов о фактическом уровне рефакции зерновых в этом году, говорится в сообщении ИКАР. По оценке экспертов, показатель будет ниже прошлогоднего и ниже ожидаемого ранее. Среди основных причин уменьшения доли отходов эксперты ИКАР называют благоприятные погодные условия в большинстве регионов, низкую влажность зерна, а также улучшение уровня технологической и технической оснащенности хозяйств. Также при пересмотре прогнозов валовых сборов были учтены оперативные данные уборочной кампании и складывающиеся в октябре погодные условия в регионах.

На прошлой неделе пересмотрел прогноз и аналитический центр «СовЭкон». Общая оценка урожая зерновых и зернобобовых агрокультур увеличена со 108,3 млн т до 109 млн т. В том числе прогноз по пшенице повышен с 69 млн т до 69,8 млн т за счет Сибири, где со второй половины сентября установилась относительно сухая погода, что позволило резко ускорить темпы уборки и не допустить серьезных потерь урожая. В то же время прогноз сбора кукурузы понижен с 10,6 млн т до 9,8 млн т «из-за чрезвычайно низкой урожайности на Юге». Оценку сбора ячменя «СовЭкон» уменьшил на 0,1 млн т до 16,7 млн т.

При этом списание площадей к уборке, сделанное Минсельхозом в сентябре, существенно не повлияло на прогноз «СовЭкона». «В большинстве случаев оно оказалось близко к нашим оценкам доли неубранных площадей», — поясняют аналитики центра. В конце прошлого месяца Минсельхоз списал около 700 тыс. га пшеницы к уборке, 382 тыс. га ячменя и 79 тыс. га кукурузы.

Аналитический центр «Русагротранса» также повысил прогноз валового сбора зерна со 109 млн т до 109,7 млн т в основном за счет увеличения показателя по Сибирскому федеральному округу с 13,3 млн т до 14,2 млн т. В том числе прогноз по пшенице увеличен с 69,6 млн т до 70,1 млн т, по ячменю — оставлен на прежнем уровне в 16,8 млн т,  по кукурузе —  незначительно снижен с 10,6 млн т до 10,5 млн т, рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. Низкая урожайность кукурузы в южных регионах (минус 38%) отчасти компенсирована более высокой урожайностью по центральным регионам, где по итогу ожидается рост сбора с гектара почти в 1,2 раза к прошлому году, отметил эксперт. Тем не менее, из-за сокращения площадей под кукурузой в ЦФО на 29% валовой сбор в регионах центра снизится с 4,45 млн т в 2017 году до 4,36 млн т в 2018-м, оценивает он. 

Минсельхоз России ожидает валовой сбор зерна на уровне 106 млн т, сообщил 9 октября глава ведомства Дмитрий Патрушев. Предыдущая оценка была на уровне 105 млн т. В том числе прогноз по пшенице повышен с 64,4 млн т до 68-69 млн т. Как отметил министр, такой объем «позволит гарантировать растениеводам хорошие цены, а также обеспечить внутренние потребности страны в зерне и растущие экспортные поставки».

В то же время Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) 11 октября понизила прогноз валового сбора зерна в России со 107,5 млн т до 104,5 млн т. Американские аналитики в своем прогнозе не учитывают производство риса (около 1 млн т в 2017-м), а также данные по Крыму (еще почти 0,9 млн т). В том числе по пшенице показатель уменьшен на 1 млн т до 70 млн т, по ячменю — на 1 млн т до 16,5 млн т, по кукурузе — на 1 млн т до 11 млн т.

По состоянию на 15 октября обмолочено 96% уборочных площадей под зерновыми агрокультурами, собрано 109,5 млн т зерна в первоначально оприходованном весе. В том числе пшеница убрана на 98%, намолочено 72,6 млн т в бункерном весе, ячмень — также на 98% (17,5 млн т), кукуруза — на 59% (6,4 млн т).

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