Урожай кукурузы может снизиться на 26%

Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая кукурузы до 9,8 млн т, что на 0,8 млн т меньше сентябрьской оценки и почти на 26% хуже прошлогоднего сбора (13,2 млн т). Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) более оптимистична, хотя тоже скорректировала прогноз в сторону уменьшения — на 1 млн т до 11 млн т (без учета Крыма, где кукуруза занимает лишь 1,7 тыс. га). В начале этой недели Институт конъюнктуры аграрного рынка повысил прогноз урожая кукурузы с 10,6 млн т до 10,8 млн т, поскольку урожайность агрокультуры в Сибири и на Урале близка к рекордным значениям регионов Центра страны. По данным Минсельхоза России на 11 октября, кукуруза обмолочена с 1,28 млн га (53,2% посевов к уборке), получено 5,55 млн т против почти 6 млн т в это время в 2017 году с примерно такой же площади.



По данным Росстата, в этом году посевы кукурузы уменьшились примерно на 0,6 млн га до 2,5 млн га по сравнению с 2017-м, что повлияет на валовой сбор. Сейчас FAS USDA понизила прогноз производства из-за сокращения урожайности на 9% относительно среднего значения за пять лет, следует из обзора службы. По информации Минсельхоза России, в целом по стране к 11 октября сбор с гектара уменьшился на 3,9% — с 47,1 ц до 43 ц. Однако, например, в Краснодарском крае, который лидирует по посевам агрокультуры (565 тыс. га), показатель упал на 20,4% до 30,6 ц/га. На Ставрополье, где кукурузой засеяно 196,5 тыс. га, урожайность снизилась на 15,3% до 31,8 ц/га. В целом в Южном федеральном округе средний сбор с гектара на 15,5% меньше, чем в это время год назад, и составляет 29,7 ц, в Северо-Кавказском округе урожайность уменьшилась на 2,1% до 44,2 ц/га. В этих округах кукуруза занимает 1,38 млн га или 57% от общероссийских площадей агрокультуры. В ЮФО убрали 78%, намолотив 1,96 млн т (3,84 млн т годом ранее), в СКФО получили около 1,2 млн т (950 тыс. т в 2017-м) с 50,5% уборочной площади.



В Центре страны, где кукуруза посеяна на 678 тыс. га (28% от ее общих площадей в стране) урожайность на 12,4% выше, чем годом ранее, и достигает 72,6 ц/га, следует из данных Минсельхоза. Лидером округа и всей страны является Калужская область со 109,5 ц/га, правда, агрокультурой в регионе занято всего 2,2 тыс. га. Больше всего кукурузы среди регионов ЦФО выращивает Воронежская область (178,7 тыс. га), там урожайность по равнению с прошлым годом выросла на 12,6% до 50,3 ц/га. Центр к 11 октября убрал кукурузу на 40,6%, намолотив 2 млн т, что вдвое больше, чем к этому времени годом ранее.



Необычайно низкий уровень производства на Юге объясняется сильной жарой в течение вегетационного периода. При этом высокие сборы в Центре частично нивелируют это падение, отмечает FAS USDA. Средняя урожайность постепенно растет из-за высоких показателей в Центре, однако его регионы не могут полностью компенсировать катастрофически низкую урожайность на Юге. Дожди, начавшиеся с середины лета, помогли посевам в Центре, но обошли стороной Юг, говорится в сообщении «СовЭкона».



Также на фоне снижения урожая кукурузы FAS USDA уменьшила прогноз ее экспорта из России в сезоне-2018/19 с 4 млн т до 3 млн т. В предыдущем маркетинговом году наша страна вывезла 5,5 млн т агрокультуры, следует из обзора американского ведомства. По данным Центра оценки качества зерна, с начала сельхозгода по 9 октября за рубеж было отгружено 495 тыс. т кукурузы, что на 42% меньше, чем за аналогичный период в 2017/18-м.

