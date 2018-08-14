Урожай кукурузы может снизиться до минимума с 2012 года

Аналитическое агентство «АПК-Информ» понизило прогноз производства кукурузы в России в сезоне-2018/19 до 11,7 млн т. Это на 14% меньше предыдущей оценки экспертов и на 12% уступает показателю предыдущего сезона (13,2 млн т). «Обновленный показатель соответствует уровню валового сбора кукурузы в России, достигнутому в 2013/14 маркетинговом году», — отмечают аналитики агентства.



Текущий прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) по урожаю кукурузы — 12 млн т. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает производство на уровне 11,1 млн т, что является минимумом с 2012 года. Минсельхоз США в августовском обзоре оценил сбор на уровне 12 млн т.



Основной причиной ожидаемого сокращения производства стало уменьшение посевной площади. Согласно предварительным данным Росстата, в этом году кукурузой было засеяно менее 2,5 млн га, что на 19,5% ниже показателя 2017-го (3,1 млн га). В Южном федеральном округе посевы уменьшились на 16% до 868 тыс. га, в Центральном — на 30% до 679 тыс. га, в Приволжском — на 25% до 305 тыс. га. В том числе в Краснодарском крае — крупнейшем регионе-производителе этой агрокультуры — посевы снизились на 13% до 583 тыс. га. В Ставропольском крае они сократились на 18% до 196 тыс. га, в Ростовской области — на 20% до 188 тыс. га.



В то же время весной Минсельхоз планировал, что кукуруза займет около 3,01 млн га. В конце июня из оперативных данных аграрного ведомства следовало, что в связи с задержкой из-за погодных условий сев составил только 2,6 млн га или 88% от планового показателя. Как говорил в конце июня гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, посевы кукурузы оказались ниже прошлогодних в том числе из-за того, что аграрии в центре страны разочаровались в этой агрокультуре. Кроме сокращения сева на прогнозе производства сказалась жаркая и засушливая погода, наблюдавшаяся в весенне-летний период на юге страны, в результате чего урожайность там, как ожидается, окажется сниженной, отмечает гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Кроме того, часть посевов кукурузы в Краснодарском крае пострадала от града, сообщала в начале июля администрация региона.



Внутреннее потребление кукурузы в текущем сезоне «АПК-Информ» оценивает на уровне 7,5 млн т. «Экспортный потенциал в 2018/19 маркетинговом году, учитывая ожидаемое снижение производства, может сократиться на 15% в сравнении с показателем предыдущего сезона и составить порядка 5 млн т», — подсчитали аналитики. Минсельхоз США прогнозирует уменьшение вывоза кукурузы в новом сезоне почти на 25% до 4 млн т.



Согласно оперативным данным ФТС, экспорт кукурузы в сезоне-2017/18 вырос на 11% до 5,8 млн т. В новом сельхозгоду, по состоянию на 8 августа, за рубеж отгружено 288 тыс. т кукурузы, что на 35% меньше, чем годом ранее.

