Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России

Вопреки ожиданиям, Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) скорректировала в сторону повышения прогноз урожая пшеницы в России в текущем сезоне. Оценка пересмотрена с 67 млн т до 68 млн т без учета Крыма (еще 0,5 млн т). Одновременно уменьшен прогноз по прочим зерновым (без риса): если в июле аналитики ожидали 36,4 млн т, то сейчас — чуть менее 36 млн т. Таким образом, прогноз урожая зерновых в России увеличен со 103,4 млн т до 104 млн т.



Как говорится в августовском обзоре, прогноз по пшенице изменен в связи с большим, чем ожидалось ранее, урожаем озимой агрокультуры, который составит 48,5 млн т. «Уборочная площадь прогнозируется на уровне 25,5 млн га (14 млн га озимой и 11,5 млн га яровой), что соответствует прогнозу прошлого месяца и на 1,8 млн га меньше, чем в предыдущем году», — говорится в обзоре. Средняя урожайность пшеницы в России оценивается в 26,7 ц/га — на 14% меньше прошлогоднего рекорда. Тем не менее это

выше, чем предполагалось в июле. «Повышение связано с улучшением состояния культур по индексу NDVI, который продемонстрировал улучшение в восточных производящих регионах (Сибири и Урала)», — отмечают американские аналитики.



В то же время в целом производство пшеницы в мире в очередной раз снижено — на 6,6 млн т до 729,6 млн т. Таким образом глобальный валовой сбор злака окажется на 3,7% ниже предыдущего маркетингового года. Наиболее сильно претерпел изменения прогноз урожая в Евросоюзе, который в связи с жаркими и засушливыми условиями на севере уменьшен на 7,5 млн т до 137,5 млн т. Так, из-за крайне неблагоприятных условий производство в Германии сокращено на 3 млн т, во Франции — на 1,75 млн т. Ранее на этой неделе Ассоциация сельхозкооперативов ФРГ спрогнозировала падение урожая зерновых до минимума за 24 года, в результате чего впервые за много лет произведенного зерна будет недостаточно для обеспечения внутренних потребностей страны.



«Совокупное производство в Евросоюзе, России и Украине, как ожидается, снизится на 12% по сравнению с прошлым годом и будет на пятилетнем минимуме», — комментируют аналитики USDA. Соответственно доля этих стран в глобальной торговле также сократится. «Данные поставщики, вероятно, сохранят позиции на большинстве своих ключевых рынков, однако потеряют долю в таких регионах, как Северная Африка, Африка южнее Сахары и Юго-Восточная Азия», — полагают в Минсельхозе США. Оценка сбора в самих Соединенных Штатах незначительно снижена на 0,1 млн т до 51,1 млн т, тем не менее это на 8,7% больше, чем в предыдущем маркетинговом году. Также производство на 8% вырастет в Канаде (до 32,5 млн т) и Аргентине (до 19,5 млн т).



Валовой сбор других зерновых в мире, в отличие от пшеницы, вырастет на 2,1% до 1342 млн т, в том числе кукурузы — на 2,7% до 1061 млн т при сохранении глобального сбора ячменя практически на прошлогоднем уровне — 144,4 млн т. При этом в России производство кукурузы упадет на 9,3% до 12 млн т, ячменя — на 14,3% до 12,6 млн т.



Российские эксперты снижают прогнозы

Тем временем российские аналитики зернового рынка продолжают снижать свои прогнозы. Так, аналитический центр «СовЭкон» пересмотрел оценку урожая пшеницы с 69,6 млн т до 68,4 млн т из-за «разочаровывающе низкой урожайности в Поволжье». Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 10 августа она была на 31,5% ниже аналогичного прошлогоднего показателя. Итоговый сбор пшеницы в Поволжье, подсчитал «СовЭкон», составит 11,9 млн т. «Это на 34% ниже показателя 2017 года. Причина — сухая погода, установившаяся в регионе в весенне-летний период», — говорится в сообщении центра.



Непогода сказалась и на других регионах. Производство пшеницы на Юге «СовЭкон» прогнозирует на уровне 29,4 млн т, что на 14% ниже 2017-го. Сбор в Центральном федеральном округе экспертами ожидается на уровне 15,7 млн т (-16%).



Также в сторону снижения пересмотрел свой прогноз Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как сообщил «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов, оценка намолота зерна скорректирована со 112,8 млн т до 111,5 млн т, из которых 70,1 млн т придется на пшеницу, 17,1 млн т — ячмень и 12 млн т — кукурузу. Российский зерновой союз прогнозирует сбор на уровне 110−112 млн т (в том числе 78−79 млн т пшеницы), Минсельхоз — в пределах 100 млн т (пшеницы — 64,4 млн т). Вместе с тем Минэкономразвития, как говорилось в обзоре «Картина экономики. Июль», ожидает урожай на уровне 113−115 млн т.



В пятницу Минэкономразвития сообщило, что снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на фондовых рынках являются основным риском для продовольственной инфляции в Росси в этом году. «Дополнительный вклад в инфляцию со стороны указанного фактора может составить 0,2−0,3 п. п. в текущем году», — отмечается в августовском бюллетене «Картина инфляции». При этом сам по себе низкий урожай зерновых в России с учетом рекордно высоких запасов рисков не создавал.



В рекордном сезоне-2017/18 производство зерновых агрокультур в России составило 135,4 млн т, в том числе 85,9 млн т пшеницы, 20,6 млн т ячменя, 13,2 млн т кукурузы, 2,5 млн т ржи, 1,5 млн т гречихи, 987 тыс. т риса.

