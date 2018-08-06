Российская пшеница за неделю резко подорожала

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу продолжили активный рост, увеличившись еще на $15 до $231,5 за тонну (FOB глубоководные порты, 4-й класс, протеин 12,5%), сообщил «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Аналогичную динамику приводит в своем обзоре и Минсельхоз России: по его оценке, ко 2 августа рост составил $15, до $230 за тонну (FOB Новороссийск).



«Это самая высокая цена с конца 2014 года», — отметил Сизов. По его словам, активный рост цен продолжается уже третью неделю подряд вслед за повышательной динамикой мировых бирж. Так, по данным Минсельхоза США, цена на американскую пшеницу SRW (СРТ Мексиканский залив) увеличилась за неделю на $10 до $227 за тонну. «Сейчас все обеспокоены прогнозируемым снижением урожая в Центральной и Северной Европе», — пояснил Сизов. В конце июля Международный совет по зерну в очередной раз снизил прогноз глобального сбора зерновых до 2,059 млрд т, что станет минимальным показателем за последние три года. Как заявил в конце прошлой недели аналитик Strategie Grains Андре Дефуа, из-за жаркой погоды и отсутствия осадков «ситуация в Северной Европе катастрофическая». Серьезный ущерб нанесен агрокультурам на севере Германии, втором крупнейшем производителе пшеницы в Евросоюзе, а также в Скандинавии. В целом Strategie Grains оценивает производство пшеницы в Евросоюзе в этом маркетинговом году менее чем в 130 млн т, что является шестилетним минимумом.



Аналитическая компания «ПроЗерно», в свою очередь, называет стартовые мировые цены на зерно беспрецедентно высокими. Ранее эксперты «ПроЗерно» прогнозировали рост среднего уровня цен на российскую мукомольную пшеницу до $220/т (FOB Black Sea), а на рубеже октября-ноября — до $230/т. «Какими бы не были смелыми наши оценки, но реалии сегодняшнего дня уже сигналят такие цены, а перспективы ценового развития остаются все еще позитивными», — говорят аналитики компании. Они отмечают, что дополнительную поддержку ценам на пшеницу также оказывает фуражный ячмень, который сейчас торгуется по $222/т (FOB Black Sea). «Таких превосходных цен на наши зерновые товары не было для пшеницы с февраля 2015 года, а для фуражного ячменя — с июня 2014 года. При этом стоит отметить, что в отмеченные пиковые периоды трех-четырехлетнего «прошлого» цены имели ниспадающую тенденцию, а впереди были кризисные 2014−15 годы. Сейчас ситуация на мировых рынках диаметрально противоположная», — констатирует «ПроЗерно».



Вслед за мировым рынком активный рост демонстрируют и внутренние цены на пшеницу. По данным «СовЭкона», на европейской части страны они выросли в среднем на 300 руб. до 9500 руб./т (4-й класс). «В каких-то регионах изменение было более выраженным, в каких-то — менее. В Центре и Поволжье сейчас идет активная уборка, и обычно в этот период цены снижаются под давлением нового урожая. При этом на экспортоориентированном Юге цены повышаются на фоне роста мирового рынка, мировая конъюнктура оказывает влияние и на другие регионы», — пояснил Сизов. Он вновь подтвердил прогноз, что ценовая конъюнктура рынка может быть выше на протяжении всего сезона. «Однако если до начала сезона мы оценивали, что превышение цен текущего сезона над предыдущим может составить в среднем 10−20%, то сейчас — 20−30%, может быть и больше. Что как минимум в значительной степени, а, возможно, и полностью компенсирует снижение производства пшеницы в этом году», — добавил директор «СовЭкона».



Согласно оперативной информации Минсельхоза, к 3 августа в России намолочено 49,3 млн т зерна в бункерном весе при урожайности 34,6 ц/га, что на 7,5 ц/га меньше аналогичной прошлогодней даты. В том числе пшеница убрана с 42% посевных площадей, произведено 41,3 млн т при урожайности 36,2 ц/га (в 2017-м — 43,8 ц/га). Ячмень убран на 20% площадей, намолочено 4,8 млн т при урожайности 29 ц/га (в 2017-м — 36,1 ц/га).



Экспорт зерна по итогам июля составил 4,7 млн т, что на 79% больше июля 2017-го, в том числе отгрузки пшеницы выросли в 2,4 раза до 3,8 млн т. В августе на фоне благоприятной мировой конъюнктуры отгрузки зерна за рубеж могут составить не менее 4,8 млн т и повторить рекордный показатель августа-2017, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса». В том числе экспорт пшеницы в текущем месяце может достигнуть 3,9−4 млн т, сказал руководитель центра Игорь Павенский. «Такие темпы вывоза стимулируют цены, которые в течение сезона будут оставаться на высоком уровне, соответствующем трехлетним максимумам», — прокомментировал он «Агроинвестору». Как следствие в ближайшие месяцы активность экспортных отгрузок сохранится, оставаясь на высоком уровне прошлого сезона или немногим ниже, прогнозирует Павенский.



Согласно прогнозу российского аграрного ведомства, экспорт зерновых по итогам всего сезона-2018/19 ожидается на уровне 44−45 млн т. По данным Центра оценки качества зерна, в этом сезоне российское зерно закупают 106 стран. В том числе впервые за восемь лет пшеницу закупила Бразилия. Как сообщил 6 августа Россельхознадзор, первая партия в объеме 26,2 тыс. т была отгружена из Калининградской области. По данным агентства Bloomberg, три мукомольных предприятия Бразилии закупили пшеницу у агрохолдинга «Содружество». Ежегодно Бразилия импортирует около 7 млн т пшеницы, ввоз российского зерна разрешен мукомольным предприятиям, расположенным рядом с портами.

