Пшеница подорожала до трехлетнего максимума

Средние экспортные цены на российскую пшеницу (FOB, глубоководные порты, протеин 12,5%) за прошлую неделю выросли на $9 до $216,5/т, сообщает аналитический центр «СовЭкон». Это максимальный уровень с декабря 2014 года. По итогам недели фьючерсы на пшеницу на биржах в Чикаго и Париже повысились на 3−4%. Средние цены внутри страны продолжают укрепляться вслед за мировым. По данным «СовЭкон», на прошлой неделе на европейской части России стоимость пшеницы 3-го класса увеличилась на 75 руб. до 9,3 тыс. руб./т, 4-й класс подорожал на 225 руб. до 9,2 тыс. руб./т, 5-й — на 200 руб. до 8075 руб./т (средние цены EXW, без НДС).



Рост мировых цен связан с регулярными обновлениями негативных прогнозов урожая зерна, отмечает «СовЭкон». Так, например, аналитическая компания Strategie Grains понизила оценку сбора пшеницы в ЕС на 2,4 млн т до 130 млн т — минимального уровня с 2012 года. При этом европейская служба MARS на фоне засушливых условий уменьшила прогноз урожайности пшеницы в Евросоюзе с 57,9 ц/га до 55,9 ц/га, что на 2,4% хуже средних значений за пять лет. Французская ODA Groupe понизила прогноз производства пшеницы в ЕС на 5,6 млн т до 124,9 млн т. Международный совет по зерну (IGC) также пересмотрел перспективы глобального сбора пшеницы в сторону уменьшения на 16 млн т до 721 млн т (самый низкий результата с сезона 2013/14), в том числе прогноз для ЕС сократился на 7,4 млн т до 139,9 млн т.



Кроме того, IGC существенно скорректировал показатели по России. По сравнению с началом июля потенциал сбора зерна в целом уменьшен на 8 млн т до 103,9 млн т, в том числе урожай пшеницы может составить 66 млн т (в предыдущем прогнозе — 70,9 млн т). Экспортные возможности по агрокультуре тоже снижены — с 33,7 млн т до 30,3 млн т. Таким образом, прогноз IGC по урожаю зерна приблизился к оценке Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), которая в июльском обзоре скорректировала показатель со 109,4 млн т до 103,4 млн т

(без учета Крыма). Оценка сбора пшеницы в России у IGC оказалась ниже: FAS USDA прогнозирует 67 млн т. Также американское агроведомство пока более оптимистично смотрит на перспективы экспорта российской пшеницы, оценивая его на уровне 34 млн т. Хотя это на 17% меньше по сравнению с июньским обзором, тем не менее, такой объем отгрузок позволит России сохранить мировое лидерство по вывозу пшеницы, сообщала FAS USDA. В частности аналитики рассчитывают, что высокий темп экспорта поддержат большие переходящие запасы пшеницы.



По данным Росстата, запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм) к началу сезона-2018/19 (начался 1 июля) составили 20,6 млн т, что на 5,3 млн т (34,3%) больше, чем годом ранее. Правда, Институт конъюнктуры аграрного рынка ранее оценивал переходящие запасы на уровне 17,9 млн т против 18 млн т к началу 2017/18 сельхозгода.



По данным ФТС на 25 июля, с начала сезона-2018/19 Россия отправила за рубеж 3,3 млн т зерна, что в 2,2 раза выше показателя годом ранее. В том числе экспорт пшеницы превысил 2,5 млн т — в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, ячменя — 516 тыс. т (+10,9%), вывоз кукурузы сократился на 36,7% до 219 тыс. т. Крупнейшим импортером российской пшеницы за неполный первый месяц нового сезона стал Египет (445 тыс. т), на втором месте Турция (281 тыс. т), далее идут Саудовская Аравия (239 тыс. т), Нигерия (195 тыс. т) и Судан (191 тыс. т). Ранее аналитический центр «Русагротранса» прогнозировал, что экспорт зерна в июле может стать рекордным, превысив 3,1 млн т. В том числе эксперты связывали это с высоким темпом уборочных работ на юге страны.



По данным Минсельхоза на 30 июля, зерновые и зернобобовые обмолочены почти с 11 млн га против 8,9 млн га год назад. Собрано 39,4 млн т зерна, что на 1,4 млн т больше показателя в аналогичный период 2017-го. В том числе аграрии убрали треть площадей пшеницы, с 9 млн га получено 34 млн т при средней урожайности 37,4 ц/га. Год назад сбор с гектара был на 7,6 ц выше, тогда к 30 июля аграрии обмолотили 7,1 млн га пшеницы, урожай составил 32,1 млн т. Более 21,2 млн т пшеницы в этом году собрали аграрии Южного федерального округа, 6,4 млн — т пришлось на Северо-Кавказский округ, 4,4 млн т получили в Центре.



Гидрометцентр России сегодня также ухудшил оценку валового сбора зерна. Учитывая сложные погодные условия, урожай ожидается на 15−20% ниже, чем в 2017 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Гидрометцентра Дмитрия Киктева. В начале июля Гидрометцентр прогнозировал, что производство зерна сократится на 10−15%.

