Кубань побила рекорд по урожаю зерновых

Краснодарский край в 2018 году собрал более 10,4 млн т зерна, что на 100 тыс. т выше прошлогоднего рекордного результата, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, уборочные работы по зерновым колосовым и зернобобовым агрокультурам в регионе завершены. «В этом году аграрии Краснодарского края одними из первых в стране приступили к жатве и одними из первых ее завершили. Непростые погодные условия не помешали нам собрать рекордный урожай зерна, превысив объем прошлого года», — приводит слова Кондратьева пресс-служба администрации края.

Глава Кубани указал, что такой результат достигнут, несмотря на разгул стихии 30 июня. Как сообщалось ранее, в результате шквалистого ветра и града в регионе пострадали более 60 тыс. га посевов. Однако, заявил Кондратьев, в целом на урожай непогода не повлияла. «В итоге в наших закромах больше 10,4 млн т качественного зерна. Из них 9,267 млн т — пшеница», — рассказал Кондратьев, добавив, что среднекраевой показатель урожайности составляет 64,1 ц/га. В 2017 году Краснодарский край собрал 10,36 млн т зерна при урожайности 63,3 ц/га.

Вместе с тем приступившие к уборочной кампании аграрии соседних зернопроизводящих регионов европейской части страны отмечают снижение урожайности до 20% в связи с неравномерным выпадением осадков, отмечает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. «Также зернопроизводители беспокоятся за качество зерновых - влияние погодных условий осложняет ход уборочных работ», — сказал он «Агроинвестору». Поэтому о повторении рекорда в целом по стране говорить не стоит, так как от посевной до начала уборочной кампании 2018 года отмечалось ухудшение состояния и частичная гибель озимых в зимний и ранний весенний период, отставание по оптимальным срокам и невыполнение намеченных планов посевной, а также засушливые явления в ряде южных регионов страны, перечисляет Скурихин. «Несмотря на успехи кубанских аграриев, прогноз НСЗ по валовому сбору зерна не увеличивается от первоначальных оценок в 100 млн т, а с учетом влияния погодных условий на темпы уборки зерна оценка по сбору урожая может быть пересмотрена», — добавил он.

Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 20 июля в России было обмолочено 19% посевов зерновых и зернобобовых агрокультур. Собрано 32,1 млн т зерна в бункерном весе против 25 млн т на эту дату в 2017-м. Средняя урожайность пшеницы на 16% меньше прошлогодней, ячменя — на 20%. Снижение урожайности зерновых наблюдается во всех федеральных округах, где сейчас идут уборочные работы. В том числе в Центральном федеральном округе она уменьшилась на 15%, в Северо-Кавказском — на 12%, в Приволжском — на 36%. Минсельхоз зафиксировал сокращение и в Южном федеральном округе, где в среднем урожайность зерновых оценивается в 38,1 ц/га, что на 7 ц/га или на 16% ниже прошлогоднего показателя.

Первые результаты уборочной кампании подтверждают существенные потери аграриев от неблагоприятных погодных условий в регионах Юга, констатирует президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. Так, урожайность снизилась в 10 из 14 южных регионов. Выраженная картина бедствия наблюдается в Крыму, который в этом году пострадал от засухи и града: при обмолоте 92% посевов пшеницы и 98% ячменя урожайность меньше прошлогодней на 45−48% и составляет 17,4 ц/га и 15,8 ц/га. Понизились показатели и в Калмыкии, где урожайность пшеницы сократилась на 26% до 21,8 ц/га (убрано 79%), ячменя — на 31% до 12,2 ц/га (убрано 34%). В Волгоградской области при обмолоте пшеницы с 54% площади отмечено снижение урожайности на 22% до 23 ц/га, в Ростовской области при 89% убранных площадей — на 10%. «Данные регионы находились в «красной зоне» на карте состояния посевов по индексу вегетации <… > Причиной задержки развития растений стали отсутствие осадков и снижение запасов накопительной влаги в почве», — отметил Биждов.

Между тем, первые данные о качестве зерна демонстрируют не столь значительную разницу с промежуточными результатами 2017-го. Как сообщил Россельхозцентр, к 18 июля по итогам обследования 4,3 млн т пшеницы или 16% валового сбора (27,5 млн т), доля сильной и ценной пшеницы (с содержанием клейковины от 23% и выше) составляла 18% от обследованного объема. На пшеницу 4-го класса приходилось 53,5%, 5-го класса — 28,4%. В прошлом году при сопоставимом валовом сборе (33 млн т) доля пшеницы 2-го класса составляла 0,09%, 3-го класса — 18,4%, 4-го класса — 58,6%, 5-го класса — 23%, следует из данных Центра оценки качества зерна. Однако, по мнению Скурихина, пока рано оценивать качество урожая, так как объемы зерна частично обследованы только на юге, а по остальным зернопроизводящим регионам информации еще нет. «Серьезным фактором, влияющим на качество зерна, являются погодные условия во время проведения уборочной кампании в ЦФО, Поволжье, а также на Урале и в Сибири», — отметил эксперт.